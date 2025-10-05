ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄烘焙坊把麻奶火鍋做成貝果！還有香蔥韭菜、芝麻口味

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「Wuyo烘焙工坊」是高雄在地的麵包甜點店，近期推出的貝果系列一推出就超受歡迎，成為店裡最夯的品項之一，目前大約有14－15種口味，鹹甜都有，選擇非常豐富。首推必吃香蔥韭菜，內餡是香蔥乳酪，外層裹滿新鮮韭菜，香氣濃郁還帶有爽脆口感，鹹鹹甜甜超涮嘴。

喜歡鹹口味的也推薦麻奶火腿乳酪與香蔥煙燻鮭魚，風味濃厚又有飽足感。甜口味可以試試超人氣藍莓乳酪，一上架常被秒殺；冠軍奶油紅豆同樣很受歡迎，使用AOP發酵鹹奶油與綿密紅豆泥製成，奶香濃醇、甜而不膩。兩間門市每天14：30起陸續出爐，建議提前電話預訂，16：00後取貨最剛好，貝果數量有限，想吃記得早點下手！

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

香蔥韭菜貝果 75元
貝果使用類似鹼水扭結麵包的製作方式，吃起來蓬鬆中帶有扎實口感。內餡是香氣十足的香蔥乳酪餡，口感滑順濃郁，外層裹上一圈新鮮韭菜，辛香味濃烈、帶有爽脆口感，鹹鹹甜甜超涮嘴。

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

冠軍奶油紅豆貝果 75元
這款是熱賣前三名的經典口味，使用AOP發酵鹹奶油與冠軍奶油製作內餡，口感滑順不油膩，濃醇奶香結合綿密紅豆泥，還保有些許顆粒感，甜而不膩、非常順口。

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

藍莓乳酪貝果 60元
甜口味的藍莓乳酪貝果是最熱門之一，幾乎一上架就被秒殺！貝果Q彈有嚼勁，搭配美國進口生乳酪、野生小藍莓與大藍莓乾製作的內餡，酸甜清爽又帶有濃郁莓果香。

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

蔓越莓乳酪貝果 58元
蜜釀蔓越莓搭配美國進口乳酪內餡，吃起來酸甜滑順，加上口感扎實Q彈、咀嚼感十足的貝果也很好吃。

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

Double起司貝果 58元
起司控一定會喜歡這款！表面鋪有高熔點起司絲，內餡搭配紐西蘭起司片與起司丁，整體滋味鹹香迷人、充滿奶香。

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

炭焙黑芝麻貝果 58元
自製的炭焙黑芝麻餡帶有自然的微甜感，搭配以黑芝麻麵糰製作的貝果，每一口都能吃到濃郁芝麻香氣。

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

香蔥煙燻鮭魚貝果 85元
喜歡鹹口味的一定要試試這款！炙燒過的煙燻鮭魚搭配特製鮭魚乳酪醬，再加上洋蔥與蔥花增添風味層次，生菜的爽脆口感更讓整體滋味平衡，吃起來相當有滿足感。

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

麻奶火腿乳酪貝果 85元
老闆把麻奶火鍋做成貝果了！特製的麻奶餡帶有花椒香與奶味，吃起來鹹甜中帶微辣感，搭配火腿與生菜一起享用，口感與香氣都很有層次。

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

門市空間外觀

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲目前有大約14－15種口味的貝果，鹹甜都有，選擇非常豐富。

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Wuyo烘焙工坊。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

Wuyo烘焙工坊 屋優鳳山青年店

地址：高雄市鳳山區青年路一段306號
電話：07－7406506
營業時間：11：00－20：30（售完即止）

Wuyo 屋優烘焙 英明店

地址：高雄市苓雅區英明路19號
電話：07－7160622
營業時間：12：30－21：00（售完即止）

關鍵字： Wuyo烘焙工坊 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD

