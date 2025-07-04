台式漫畫早餐店在地飄香20年！起司蛋滿福堡蓬鬆有嚼勁只賣50元

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「邁可漢堡」是位於熱河街與高醫附近開了快20年的早餐店，老闆娘雖然低調經營，還是累積了不少熟客回訪。招牌必吃厚薯餅，炸到外酥內軟，口感綿密濕潤不油膩，幾乎是每桌必點！平日限定的蔬菜蛋餅也很受歡迎，餅皮微酥軟Q，內餡有白菜、豆芽菜、玉米，吃起來爽脆飽滿，搭配醬油膏很涮嘴。

喜歡堡類可以試試起司蛋滿福堡

再配上一杯高大牛奶特調的鮮奶紅茶，奶香非常濃厚順口。店內還有一整櫃漫畫，點餐後可以自己拿來看，吃早餐多了份輕鬆自在的悠閒感。

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▲店內有一整櫃的漫畫書，點餐後可以自己拿來看。

薯餅 35元

▲招牌必吃的厚薯餅外層酥脆，咬下去綿密濕潤，口感扎實不油膩。建議在店內享用，口感最佳，外帶會影響酥脆感。

蔬菜蛋餅 55元（平日限定，假日不供應）

蔬菜蛋餅是平日限定的口味，蛋餅餡有白菜、豆芽菜、玉米，吃起來脆脆的帶點蛋餅皮的微酥及軟Q，很好吃！可以搭配醬油膏品嚐，甜甜微鹹更涮嘴。

起司蛋滿福堡 50元

▲喜歡堡類推薦選起司蛋滿福堡，蓬鬆有嚼感的瑪芬麵包，夾入起司、煎蛋、高麗菜絲、醬料，鹹香中帶點奶香味。

鮮奶紅茶 20元

▲奶控們一定要喝鮮奶紅茶，是加高大牛奶特調，奶香味很濃厚。

菜單 MENU

邁可漢堡

邁可漢堡



地址：高雄市三民區瀋陽街160號

電話：07－3133649

營業時間：07：00－14：00

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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