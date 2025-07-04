ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台式漫畫早餐店在地飄香20年！起司蛋滿福堡蓬鬆有嚼勁只賣50元

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼邁可漢堡。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「邁可漢堡」是位於熱河街與高醫附近開了快20年的早餐店，老闆娘雖然低調經營，還是累積了不少熟客回訪。招牌必吃厚薯餅，炸到外酥內軟，口感綿密濕潤不油膩，幾乎是每桌必點！平日限定的蔬菜蛋餅也很受歡迎，餅皮微酥軟Q，內餡有白菜、豆芽菜、玉米，吃起來爽脆飽滿，搭配醬油膏很涮嘴。

喜歡堡類可以試試起司蛋滿福堡
再配上一杯高大牛奶特調的鮮奶紅茶，奶香非常濃厚順口。店內還有一整櫃漫畫，點餐後可以自己拿來看，吃早餐多了份輕鬆自在的悠閒感。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼邁可漢堡。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲店內有一整櫃的漫畫書，點餐後可以自己拿來看。

薯餅 35元

▲▼邁可漢堡。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲招牌必吃的厚薯餅外層酥脆，咬下去綿密濕潤，口感扎實不油膩。建議在店內享用，口感最佳，外帶會影響酥脆感。

▲▼邁可漢堡。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼邁可漢堡。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

蔬菜蛋餅 55元（平日限定，假日不供應）
蔬菜蛋餅是平日限定的口味，蛋餅餡有白菜、豆芽菜、玉米，吃起來脆脆的帶點蛋餅皮的微酥及軟Q，很好吃！可以搭配醬油膏品嚐，甜甜微鹹更涮嘴。

▲▼邁可漢堡。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼邁可漢堡。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

起司蛋滿福堡 50元

▲▼邁可漢堡。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲喜歡堡類推薦選起司蛋滿福堡，蓬鬆有嚼感的瑪芬麵包，夾入起司、煎蛋、高麗菜絲、醬料，鹹香中帶點奶香味。

鮮奶紅茶 20元

▲▼邁可漢堡。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲奶控們一定要喝鮮奶紅茶，是加高大牛奶特調，奶香味很濃厚。

菜單 MENU

邁可漢堡

▲▼邁可漢堡。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

邁可漢堡

地址：高雄市三民區瀋陽街160號
電話：07－3133649
營業時間：07：00－14：00

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►連3年獲米其林推薦！左營每日限量腿庫飯　Q彈腳筋拌飯吃更涮嘴
►高雄最道地傳統羅馬披薩！低溫發酵酥皮＋蜂蜜三起司太誘人
►Google地圖4.9顆星深夜餐酒館！隱身苓雅市場蒜辣墨魚麵每桌必點

關鍵字： 邁可漢堡 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

推薦閱讀

左營傳承50年的眷村老口味　大骨熬煮紅燒牛肉麵濃醇甘甜

左營傳承50年的眷村老口味　大骨熬煮紅燒牛肉麵濃醇甘甜

高雄「手工墨西哥捲餅」飄香超過20年　現烤現包賣完就收工

高雄「手工墨西哥捲餅」飄香超過20年　現烤現包賣完就收工

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！限定口味「剝皮辣椒酸白菜」酸香微辣

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！限定口味「剝皮辣椒酸白菜」酸香微辣

每頭牛僅能做5碗！全台最巨和牛肋排河粉在高雄　霸氣1公斤肉量

每頭牛僅能做5碗！全台最巨和牛肋排河粉在高雄　霸氣1公斤肉量

考卷分數可抵餐費「最高5倍」

考卷分數可抵餐費「最高5倍」

台式漫畫早餐店在地飄香20年！

台式漫畫早餐店在地飄香20年！

400人搶吃I'm donut?甜甜圈　

400人搶吃I'm donut?甜甜圈　

台北百年鯊魚煙！口感鮮嫩煙燻香氣濃

台北百年鯊魚煙！口感鮮嫩煙燻香氣濃

花蓮鯉魚潭光影節7大燈區搶先看

花蓮鯉魚潭光影節7大燈區搶先看

與火山灰共存！鹿兒島居民「洗衣服都要看風向」

與火山灰共存！鹿兒島居民「洗衣服都要看風向」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

400人搶吃I'm donut?甜甜圈　

麻古買1送1限時2周開跑

2家手搖飲開新分店！優惠一次看

太魯閣景點重啟　住飯店享買1送1

北市「2親水樂園」40元起玩整天

關西冰店冰絲剉冰＋古早味糖水免費續

福岡排隊名店「MOROPAIN」來台快閃

台北百年鯊魚煙！口感鮮嫩煙燻香氣濃

「I'm donut？」15款甜甜圈價格曝光

大稻埕夏日節4場煙火時間、亮點出爐

熱門行程

最新新聞更多

考卷分數可抵餐費「最高5倍」

台式漫畫早餐店在地飄香20年！

400人搶吃I'm donut?甜甜圈　

台北百年鯊魚煙！口感鮮嫩煙燻香氣濃

花蓮鯉魚潭光影節7大燈區搶先看

與火山灰共存！鹿兒島居民「洗衣服都要看風向」

馬祖北竿芹壁美食、住宿、景點攻略

摩斯漢堡暑假優惠一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366