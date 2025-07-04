台式漫畫早餐店在地飄香20年！起司蛋滿福堡蓬鬆有嚼勁只賣50元

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻
「邁可漢堡」是位於熱河街與高醫附近開了快20年的早餐店，老闆娘雖然低調經營，還是累積了不少熟客回訪。招牌必吃厚薯餅，炸到外酥內軟，口感綿密濕潤不油膩，幾乎是每桌必點！平日限定的蔬菜蛋餅也很受歡迎，餅皮微酥軟Q，內餡有白菜、豆芽菜、玉米，吃起來爽脆飽滿，搭配醬油膏很涮嘴。
喜歡堡類可以試試起司蛋滿福堡
再配上一杯高大牛奶特調的鮮奶紅茶，奶香非常濃厚順口。店內還有一整櫃漫畫，點餐後可以自己拿來看，吃早餐多了份輕鬆自在的悠閒感。
▲店內有一整櫃的漫畫書，點餐後可以自己拿來看。
薯餅 35元
▲招牌必吃的厚薯餅外層酥脆，咬下去綿密濕潤，口感扎實不油膩。建議在店內享用，口感最佳，外帶會影響酥脆感。
蔬菜蛋餅 55元（平日限定，假日不供應）
蔬菜蛋餅是平日限定的口味，蛋餅餡有白菜、豆芽菜、玉米，吃起來脆脆的帶點蛋餅皮的微酥及軟Q，很好吃！可以搭配醬油膏品嚐，甜甜微鹹更涮嘴。
起司蛋滿福堡 50元
▲喜歡堡類推薦選起司蛋滿福堡，蓬鬆有嚼感的瑪芬麵包，夾入起司、煎蛋、高麗菜絲、醬料，鹹香中帶點奶香味。
鮮奶紅茶 20元
▲奶控們一定要喝鮮奶紅茶，是加高大牛奶特調，奶香味很濃厚。
菜單 MENU
邁可漢堡
邁可漢堡
地址：高雄市三民區瀋陽街160號
電話：07－3133649
營業時間：07：00－14：00
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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