切盤淋上鴨湯鴨油提味！高雄鴨肉店開業超過40年　鴨血糕必吃

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「朴子興鴨肉美食專賣店」就在前鎮光華夜市附近，開業超過40年已經傳承三代，是不少在地人從小吃到大的老味道，老闆都會親自桌邊手寫點餐。招牌鴨肉切盤有鹽水與煙燻兩種口味，份量可依照喜好選擇，我們選的是鹽水後腿部位，淋上鴨湯與鴨油香氣十足，鴨皮Q彈、肉質鮮嫩，搭配薑絲和蔥花更提味。

鴨血糕一定要點！軟綿中帶米粒感，有當歸湯的清香味，可以搭配沾醬品嚐；小菜推薦韭菜豆芽鴨腸，鴨腸Q彈不腥、豆芽清脆，加上鹹甜蒜香醬汁非常涮嘴。主食可以選鴨肉冬粉，有加冬菜的湯頭清爽順口，還吃得到煙燻鴨肉；鴨肉意麵口感軟Q，拌入油蔥酥香氣撲鼻。店內沒有冷氣，夏日用餐會比較熱一點，可以斟酌或選擇外帶喔！

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鴨肉切盤 鹽水口味 後腿1／4隻 秤重（這盤份量是250元）

鴨肉切盤可選煙燻或鹽水口味，份量有分前胸（1／4）、後腿（1／4）、半隻（1／2）或更多份量，依個人喜好點餐。我們選的是鹽水口味的鴨後腿，整份1／4隻的份量很有誠意，兩人至三人享用剛剛好。

▲鴨肉切盤會淋上鴨湯和鴨油，香氣濃郁但不會過鹹，肉質很鮮嫩、鴨皮Q彈不油膩，沾醬品嚐更夠味。

▲另外還有搭配蔥花與薑絲，吃起來風味更有層次。

鴨血糕 25元／份（照片是3份）用餐消費滿350元會贈送一份鴨血糕

▲老闆說鴨血糕一定要點！軟綿中帶點米粒感，有當歸湯的清香味，搭配薑絲與特調沾醬吃起來非常順口。

韭菜豆芽鴨腸（小）50元

這道是小菜中的人氣選擇，鴨腸處理得很乾淨，吃起來Q彈不腥，豆芽清脆多汁，搭配韭菜的香氣與鹹甜帶蒜香的醬汁，非常下飯！

鴨肉意麵（小）40元

意麵口感Q彈扎實，拌入醬汁與油蔥酥香氣十足，還有搭配煙燻鴨肉，肉嫩帶咬勁，這碗非常適合喜歡香濃風味的吃貨們。

鴨肉冬粉（小）40元

鴨肉冬粉可選湯的或乾的，這碗湯冬粉的湯頭清香爽口，有加入冬菜增添風味；冬粉吸附湯汁滑順涮嘴，搭配煙燻鴨肉多了香氣更好吃。

菜單 MENU

用餐須知

空間外觀

朴子興鴨肉美食專賣店

地址：高雄市前鎮區光華二路175號

電話：07－3343782

營業時間：11：30－20：30（店休日請參考店家Google地圖營業公告）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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