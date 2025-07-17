50元鵝肉飯淋滿鹹香鵝油！還有鵝米血口感綿密　高雄70年無名老店

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「無名鵝肉」是三民街上一家已經開了70年的老店，很多熟客從小吃到大，一開店就有絡繹不絕的人潮，內用建議先找座位再排隊點餐。這裡只賣鵝肉飯、冬粉、米粉、麵、下水湯、鵝肉切盤等幾樣招牌菜，鵝肉切盤是必點，肉質扎實新鮮，鵝皮Q彈不油膩，淋上滷水、沾點醬油膏，甜甜鹹鹹很涮嘴。店內沒有冷氣，是半開放空間，也有提供外帶。

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空間外觀

菜單

▲店內只有販售這些品項，沒有菜單及價格，建議現場詢問。

餐點

鵝肉切盤 200元

▲▼鵝肉口感扎實新鮮，有淡淡的肉香味，鵝皮Q彈不油膩；淋上滷水增添香氣，搭配醬油膏甜甜鹹鹹，味道更有層次。

韭菜下水 100元

下水可選韭菜或豆芽菜，內臟包含鵝肝、鵝腸、鵝胗等，新鮮無腥味。喜歡多一點香氣的話，推薦搭配韭菜，爽脆多汁又好吃，還有淋鵝油提味。

▲鵝肝厚實軟綿。

▲鵝胗口感Q彈有嚼勁。

▲鵝腸脆脆的很涮嘴。

▲韭菜爽脆多汁，吸附醬汁很夠味。

鵝米血 50元

▲鵝米血厚實中帶點綿密感，咬得到米粒口感，會淋上鵝油和醬油膏，甜鹹好吃。

鵝肉飯 50元

▲一碗淋滿鵝油白飯加上扎實的鵝肉片，搭配醬油膏甜甜鹹鹹、香氣十足。

無名鵝肉

地址：高雄市三民區三民街331號

營業時間：10：00－19：00（售完即止）

電話：07－2414310

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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