乳白豚骨湯頭熬兩天！高雄重口味地獄拉麵　流汁梅花肉叉燒超嫩

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「臥龍拉麵」小港店位在漢民公園旁，主打費時熬煮的豚骨湯頭，選用豬大骨慢熬至少兩天，湯頭乳白濃郁又溫潤不膩，鹹淡還能依喜好調整。麵條是請專門製作日本拉麵的製麵廠特製，提供細麵與粗麵兩種，細麵可選硬度，粗麵口感Q彈、吸湯也不容易爛，搭配濃厚湯頭剛剛好。叉燒是自家製作，新鮮梅花肉綁繩定型後放入特調滷汁慢滷，肉質軟嫩帶有油脂香氣，非常好吃！

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料理過程

▲使用豬大骨頭慢熬的高湯會慢慢呈現乳白色。

▲高湯加上獨家調味，製作出一碗濃郁又有層次的拉麵。

▲新鮮梅花肉綁繩定型再放入特調滷汁慢滷，製成的叉燒軟嫩帶有油脂香氣，是拉麵靈魂最佳代表。

菜單

空間外觀

▲店內有四人座位及吧檯座位，一個人或多人用餐都可以。



餐點

地獄拉麵

愛吃辣可以來一碗地獄拉麵，辣度可調整，我們是選擇小辣。特製辣醬拌進豚骨高湯裡，香氣濃郁但不嗆口，喝起來溫潤又有層次，適合重口味吃貨。麵條可自選，這碗是搭配粗麵，口感扎實有嚼勁，搭配濃厚湯頭非常涮嘴。想吃得更豐富可以另外加料，肉控推薦一定要多加一份叉燒，再搭配一顆半熟蛋，還有蔥控最愛的蔥花，加點一碗份量滿滿，全部加入拉麵裡增添辛香甜味，真的超過癮！

▲地獄拉麵220元，加半熟蛋一顆30元、蔥花一份30元、叉燒一份70元。

▲辛辣湯頭濃郁溫潤。

▲粗麵口感Q彈有嚼勁，吸附湯汁相當涮嘴。

▲自家製梅花肉叉燒很軟嫩、油脂香醇，加量吃起來更有滿足感！

▲半熟蛋的蛋黃滑嫩帶點流心感，有濃郁蛋香味。

▲筍片有濃郁酸香，口感清脆解膩。

▲配料還有木耳和蔥花。

▲蔥控絕對推薦加一份蔥花，滿滿的青蔥超大碗份量，加入拉麵增添辛香及甜味，讓湯頭更有層次。

熊本黑蒜拉麵

喜歡蒜香的可以選這碗熊本黑蒜拉麵，是大人系口味！湯底加入日本熊本的黑蒜油，喝起來蒜香厚重但不膩口，尾韻還帶點甘苦味，整體是溫潤型的香濃湯頭。我們這碗搭配的是細麵，選擇硬麵口感，Q彈有咬勁，吸附湯汁很好吃。

▲熊本黑蒜拉麵250元，加半熟蛋一顆30元。

▲濃郁的黑蒜香氣融合豚骨高湯很滑順。

▲細麵吸附黑蒜湯汁越吃越涮嘴。

▲搭配軟嫩厚實的叉燒很滿足。

▲這碗也有另外加一顆半熟蛋，搭配黑蒜湯頭很對味。

日本風炸雞塊

吃拉麵時可以點幾樣炸物搭著吃，推薦試試日本風炸雞塊，是自家醃製裹粉現炸，表皮酥香、肉質厚實又多汁，帶點淡淡鹹香，可以搭配胡麻高麗菜享用。

▲日本風炸雞塊（大份）120元。

炸餃子

▲炸餃子70元，餃子外皮炸得酥脆，內餡有蔬菜和豬肉，吃起來清爽不油膩，搭配沾醬剛剛好。

飲品

▲冰箱有多種飲品可自行加購。

▲可爾必思30元，酸甜清爽，搭配拉麵或炸物都很解膩。

臥龍拉麵 小港店

地址：高雄市小港區漢民路331號

營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00

電話：07－8061258

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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