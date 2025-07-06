高雄隱藏版手揉現烤披薩！鋪上滿滿起司干貝奶香濃郁超厚實

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「STORY Restaurant 咖啡餐酒專門」隱藏在鳳山巷弄裡的大樓一樓，由主廚與闆娘共同經營，低調不顯眼的餐館讓人感覺像進入另一個節奏緩慢的小宇宙，非常輕鬆自在。這裡提供結合在地食材與傳統風味的創意料理，從現點現做的手揉披薩、義大利麵，到不定期推出的隱藏版私房菜，都能吃出獨特巧思。還有供應葡萄酒，吃海鮮很適合配一杯偏甜風味的「北義的誘惑」，甜香微酸很清爽；不喝酒就選擇酸甜爽口的西西里濃縮咖啡汽水或鳳梨釀氣泡飲。

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義式手揉披薩 干貝無敵星星 420元

義式手揉披薩是現做現烤出爐，喜歡海鮮推薦必點干貝無敵星星！吃得到北海道生食級干貝與白蝦，還有莫札瑞拉起司、帕米吉諾起司及特製青醬帶來層次風味。

▲每一份披薩都是主廚手揉現烤。

▲鋪上滿滿的新鮮食材。

▲干貝及鮮蝦吃起來鮮甜美味，搭配莫札瑞拉起司、帕米吉諾起司多了濃郁奶香，還有櫛瓜平衡味蕾。

▲披薩餅皮柔軟帶點Q勁，非常好吃！

義大利麵 小尼斯 460元

小尼斯義大利麵也是海鮮控必吃的一道料理，有北海道生食級干貝、白蝦、淡菜、蛤蜊，濃郁海味搭配大煙花女醬和特製青醬，吃起來酸酸甜甜帶鹹味。

▲寬扁麵吸附醬汁，非常涮嘴。

▲鮮蝦已經貼心去殼處理，搭配淡菜、蛤蜊鮮香美味。

限定私房菜 老酒甕燉牛排（附麵包） 780元

愛吃肉一定要試試主廚私房菜，這個是用Choice安格斯黑牛以老酒甕燉，牛肉非常入味，肉質很軟嫩，沾醬汁吃起來酸甜濃醇又有濃厚酒香。

▲可以搭配自家手作麵包享用，很有滿足感。

西班牙香蒜蝦 280元

這道是西班牙傳統菜，也是下酒菜首選！鮮蝦已經貼心去殼，肉質扎實脆嫩，搭配特製醬香辣夠味，可以用麵包蘸點醬料品嚐，會讓人一口接一口。

葡萄酒 北義的誘惑 350元／杯

▲偏甜風味，喝起來甜香微酸，非常適合搭配煙花女與海鮮料理。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



西西里濃縮咖啡汽水 120元

▲咖啡加檸檬、汽水特調，喝起來酸勁十足又爽口。

鳳梨釀氣泡飲 120元

▲自家釀製的鳳梨加氣泡水，酸酸甜甜還吃得到果肉。

限定私房菜菜單（會更換）

空間外觀

▲舒適溫馨的用餐空間。

STORY Restaurant 咖啡餐酒專門

地址：高雄市鳳山區八德路296巷22號

營業時間：周一至周四11：00－16：00、周五至周日11：00－14：30、17：30－21：00（最後點餐時間14：00、20：00，每日食材賣完就提早打烊）

電話：0968－166036

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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