ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄隱藏版手揉現烤披薩！鋪上滿滿起司干貝奶香濃郁超厚實

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「STORY Restaurant 咖啡餐酒專門」隱藏在鳳山巷弄裡的大樓一樓，由主廚與闆娘共同經營，低調不顯眼的餐館讓人感覺像進入另一個節奏緩慢的小宇宙，非常輕鬆自在。這裡提供結合在地食材與傳統風味的創意料理，從現點現做的手揉披薩、義大利麵，到不定期推出的隱藏版私房菜，都能吃出獨特巧思。還有供應葡萄酒，吃海鮮很適合配一杯偏甜風味的「北義的誘惑」，甜香微酸很清爽；不喝酒就選擇酸甜爽口的西西里濃縮咖啡汽水或鳳梨釀氣泡飲。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

義式手揉披薩 干貝無敵星星 420元
義式手揉披薩是現做現烤出爐，喜歡海鮮推薦必點干貝無敵星星！吃得到北海道生食級干貝與白蝦，還有莫札瑞拉起司、帕米吉諾起司及特製青醬帶來層次風味。

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲每一份披薩都是主廚手揉現烤。

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲鋪上滿滿的新鮮食材。

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲干貝及鮮蝦吃起來鮮甜美味，搭配莫札瑞拉起司、帕米吉諾起司多了濃郁奶香，還有櫛瓜平衡味蕾。

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲披薩餅皮柔軟帶點Q勁，非常好吃！

義大利麵 小尼斯 460元
小尼斯義大利麵也是海鮮控必吃的一道料理，有北海道生食級干貝、白蝦、淡菜、蛤蜊，濃郁海味搭配大煙花女醬和特製青醬，吃起來酸酸甜甜帶鹹味。

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲寬扁麵吸附醬汁，非常涮嘴。

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲鮮蝦已經貼心去殼處理，搭配淡菜、蛤蜊鮮香美味。

限定私房菜 老酒甕燉牛排（附麵包） 780元
愛吃肉一定要試試主廚私房菜，這個是用Choice安格斯黑牛以老酒甕燉，牛肉非常入味，肉質很軟嫩，沾醬汁吃起來酸甜濃醇又有濃厚酒香。

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲可以搭配自家手作麵包享用，很有滿足感。

西班牙香蒜蝦 280元
這道是西班牙傳統菜，也是下酒菜首選！鮮蝦已經貼心去殼，肉質扎實脆嫩，搭配特製醬香辣夠味，可以用麵包蘸點醬料品嚐，會讓人一口接一口。

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

葡萄酒 北義的誘惑 350元／杯

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲偏甜風味，喝起來甜香微酸，非常適合搭配煙花女與海鮮料理。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

西西里濃縮咖啡汽水 120元

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲咖啡加檸檬、汽水特調，喝起來酸勁十足又爽口。

鳳梨釀氣泡飲 120元

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲自家釀製的鳳梨加氣泡水，酸酸甜甜還吃得到果肉。

限定私房菜菜單（會更換）

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

空間外觀

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲舒適溫馨的用餐空間。

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼STORY Restaurant 咖啡餐酒專門(高雄)巷弄裡的小餐館!手揉現烤無敵星星披薩,私房老酒甕燉牛排。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

STORY Restaurant 咖啡餐酒專門

地址：高雄市鳳山區八德路296巷22號
營業時間：周一至周四11：00－16：00、周五至周日11：00－14：30、17：30－21：00（最後點餐時間14：00、20：00，每日食材賣完就提早打烊）
電話：0968－166036

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►法國主廚親自醃製現烤！道地法式烤雞在高雄　烤馬鈴薯飽吸滴落雞汁
►鹽埕深夜甜點！從濃郁肉桂捲到手刷抹茶啤酒　吃被咖啡淹沒的布丁
►動口不動手！高雄「專人代烤」日式燒肉　生和牛海膽卷雙重滿足

關鍵字： STORY Restaurant 咖啡餐酒專門 高雄美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

《地娛室》4姐妹被懲罰「禁止說話」！　兪真改用AI聊天...羅PD：妳們好煩XD

推薦閱讀

左營傳承50年的眷村老口味　大骨熬煮紅燒牛肉麵濃醇甘甜

左營傳承50年的眷村老口味　大骨熬煮紅燒牛肉麵濃醇甘甜

高雄「手工墨西哥捲餅」飄香超過20年　現烤現包賣完就收工

高雄「手工墨西哥捲餅」飄香超過20年　現烤現包賣完就收工

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！限定口味「剝皮辣椒酸白菜」酸香微辣

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！限定口味「剝皮辣椒酸白菜」酸香微辣

每頭牛僅能做5碗！全台最巨和牛肋排河粉在高雄　霸氣1公斤肉量

每頭牛僅能做5碗！全台最巨和牛肋排河粉在高雄　霸氣1公斤肉量

入住108年紅磚古宅！安平包棟民宿推薦

入住108年紅磚古宅！安平包棟民宿推薦

4大超商最新咖啡茶飲優惠一次看

4大超商最新咖啡茶飲優惠一次看

隨影城歇業！饗麻饗辣台南國賓店8/24熄燈

隨影城歇業！饗麻饗辣台南國賓店8/24熄燈

人氣韓式炒雞品牌「甩鍋雞」連關2店

人氣韓式炒雞品牌「甩鍋雞」連關2店

東區道地義式餐酒館推薦！

東區道地義式餐酒館推薦！

7家手搖飲最新優惠懶人包

7家手搖飲最新優惠懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

盤點9家限時供應「吃到飽」餐廳

7家手搖飲最新優惠懶人包

人氣韓式炒雞品牌「甩鍋雞」連關2店

沙巴5星級度假村開箱！陽台泡花瓣浴

台北百年鯊魚煙！口感鮮嫩煙燻香氣濃

太魯閣景點重啟　住飯店享買1送1

北市「2親水樂園」40元起玩整天

2家手搖飲開新分店！優惠一次看

福容飯店慶周年「住一送一」7/1開跑

麻古買1送1限時2周開跑

熱門行程

最新新聞更多

入住108年紅磚古宅！安平包棟民宿推薦

4大超商最新咖啡茶飲優惠一次看

隨影城歇業！饗麻饗辣台南國賓店8/24熄燈

人氣韓式炒雞品牌「甩鍋雞」連關2店

東區道地義式餐酒館推薦！

7家手搖飲最新優惠懶人包

5大速食店國際炸雞日優惠包　

高雄隱藏版手揉現烤披薩！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366