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開攤就排隊！招牌燻茶鵝最難搶到　高雄黃昏市場隱藏版滷味攤

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

「888燻茶鵝滷味」在三民區天天新黃昏市場經營7年，是許多熟客下午必訪的老攤，一開攤就有絡繹不絕的人潮，建議提早前往，才不會錯過熱門品項，這裡的招牌燻茶鵝，煙燻香氣濃厚、肉質扎實帶點甜味。滷味品項超過30種，從內臟到肉類、鴨翅、大腸頭、蘭花干通通有，挑選完再交給店家現切，帶回家就是一大盤豐盛的冷滷味拼盤，無論是配飯、加菜或當下酒菜都剛剛好。

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▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲除了天天新黃昏市場，也能在自由黃昏市場與後勁夜市找到分店，因為人手有限，老闆不一定會在現場，三處攤位販售的品項與味道都是相同的。

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲一開攤就有絡繹不絕的人潮，檯上的熱門品項很快就會被搶購一空，建議提早前往購買。

燻茶鵝切盤（大）200元

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲燻茶鵝切盤是店內招牌必吃的熱門品項，煙燻香氣濃厚，鵝肉扎實帶點甜味，不管單吃還是配飯都很對味。

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

煙燻鴨翅　150元

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲鴨翅大口啃食超過癮，鹹甜夠味不死鹹，很適合邊追劇邊吃，非常涮嘴。

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲每一支都會分切處理，很方便食用。

冷滷味

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲冷滷味有超過30種品項，可以自己夾取喜歡的，再交給店家現切包裝。

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲滷鴨翅、鴨舌。

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲這裡也有滷蔬菜、米血。

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲滷腳筋和各式內臟也很受歡迎，還有吸附飽滿滷汁的蘭花干，瞬間就被夾光。

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲選好的滷味交給店家分切結帳。

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲敢吃辣一定要加辣更好吃，我們選擇小辣吃起來剛剛好。

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲分切調味後會包裝成一袋。

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲滷味會附酸菜、蔥花，可自行加入享用。

大腸頭　一條100元

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲大腸頭滷得很入味，口感鮮嫩中帶鹹甜滋味，吃起來不會膩。

豬腱肉　100元

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲愛吃肉的推薦來一份豬腱肉，Q嫩帶筋，吃起來鮮香不乾柴。

腳筋　120元

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲腳筋口感軟Q帶些嚼感，膠質豐富，咀嚼控推薦多夾一些享用。

豬舌、豬心、豬肚　三樣特價130元

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

▲喜歡內臟可以選這組，豬舌厚實軟Q、豬心口感扎實、豬肚Q彈有嚼勁，各有特色又很有滿足感。

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

天天新黃昏市場攤位

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

自由黃昏市場攤位

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

後勁夜市攤位

▲▼「888燻茶鵝滷味」高雄天天新黃昏市場必吃！一開攤人潮絡繹不絕，招牌燻茶鵝與過30種滷味任你挑。（圖／部落客虎麗提供）

888燻茶鵝滷味　天天新黃昏市場（攤位3－21、3－23號）

地址：高雄市三民區明誠一路508號
電話：0901－212472
營業時間：15：00～18：30（周二公休）

888燻茶鵝滷味　自由黃昏市場（三街69號）
地址：高雄市左營區自由三路261號
營業時間：15：00～18：30（周二公休）

888燻茶鵝滷味　後勁夜市
地址：高雄市楠梓區加昌路
營業時間：周五、周六17：00～22：00

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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