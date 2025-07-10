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朝聖札幌人吃了近50年的在地美食！24小時三明治口味多達40種

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

北海道好吃三明治推薦這家24小時營業的「Sandria」，三明治口味多達40種，大量使用北海道在地產食材，新鮮美味又好吃。據說每天可以熱賣超過5000份，Tabelog分數高達3.59分，要當作早餐、下午茶點心、宵夜來吃都很適合！

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位置
離札幌車站、大通公園、狸小路有一點距離，不屬於觀光客聚集的鬧區，要用走的也是走得到，但較輕鬆的交通方式，為搭札幌市路面電車至「山鼻9条站」，下車後約步行5分鐘可到；若是搭札幌地下鐵的話，則是坐南北線到「中島公園站」，步行時間約11分鐘。一幻拉麵總本店、信玄拉麵皆在附近不遠處，雖然不是觀光鬧區，但這幾間名店生意可完全沒受到影響，依舊時常要排隊才吃得到。

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

環境
1978年開業至今已有近50年歷史，我總共來過兩次，無論平假日，每次都會稍微排隊一下，好在隊伍前進速度很快。如果不想跑這麼遠的話，Sandria在札幌車站有三明治販賣機，只是品項選擇較少，人氣口味很快賣完。時間允許的話，還是最建議來本店朝聖一下。

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
現在已經有圖文並茂的日文英文菜單，三明治口味多達40種以上，不定期還會推出期間限定口味，請依照現場供應口味為主。單價大約落在220円－370円間，雖然有漲價過，但還是蠻便宜的，比去便利商店買還划算呢！

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

▲如果有選擇障礙，不知道該選哪種口味的人，可以參考店內的點餐排行榜。

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

▲建議大家在排隊時就先拿張菜單，想想看要買哪幾種口味，如果等到櫃台前才思考的話，可能會因為選擇太多而無法決定。

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

▲除了三明治外，店內也有販售咖啡、茶飲、果汁、牛奶等飲料。

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

▲咖啡機是選用北海道函館的美鈴咖啡，之前買過還不錯；沒有便宜美式咖啡常見的躁感，整體來說相當順口。

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

品項

火腿蛋沙拉三明治－280円
Sandria的蛋沙拉系列一直是人氣很高的熱銷口味，大人小孩都很喜歡。三明治本身以這價位來說口感相當柔軟，細緻而有彈性、十分優秀，夾入大量蛋沙拉，飽足感十足。雞蛋比例很高，沒有美乃滋的膩口感，薄薄火腿增添一絲鹹香，是簡單卻好吃的味道。

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

水果三明治－280円
我每次來都會帶一個水果三明治，同為排行榜上的人氣口味。使用的水果都是橘子和罐頭鳳梨，並不像其他咖啡店會放新鮮水果，但以這價格來說完全能夠理解。水果三明治要做得好吃，鮮奶油絕對扮演關鍵角色，Sandria的鮮奶油柔順不膩，和水果、三明治的搭配十分和諧。

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

炸蝦排三明治

▲▼Sandria。（圖／部落客周花花授權提供）

▲一樣有著高水準，即使從冰箱中拿出來冷冷的吃，味道依舊不壞，沒有地方微波加熱，要直接吃也是可以的。

心得
Sandria賣的就是一種簡單樸實的美味，是札幌人吃了近50年的在地美食，加上超多口味、便宜價格、24小時營業的特性，不難理解為什麼會有這麼多網友推薦，而且從1978年熱銷至今。

Sandria サンドイッチ工房 サンドリア

地址：北海道札幌市中央區南八條西9丁目785－14
營業時間：24小時

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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