新竹古早「歪頭冰」一支14元！吃得到果肉　口味多達11種

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

說到新竹冰品老店，很多人直覺想到的都是新竹城隍廟附近美食「814冰棒」，因為分家的關係，目前有814麗香冰店、814冰棒大同冰店兩家在賣，品項口味也差不多。兩家我都有吃過，都蠻好吃的，而且一支只要14元，非常便宜，我愛到直接買一整箱回家慢慢吃！

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交通

▲距離新竹美食小吃雲集城隍廟口蠻近的，可以把車停在停車場後散步來吃冰。

創始老店

關於兩家814冰店的恩怨情仇，有興趣的人可以自行Google。我來買的這家814麗香冰店是老店，而814冰棒大同冰店則是小兒子出去開的。

菜單

目前口味多達11種，我這次買了很多口味也都蠻好吃的。店家有賣保麗龍盒，一個20元。小盒最多裝28支、大盒最多裝60支，保麗龍盒有三個小時的保冰時間，回家放進冷凍庫裡完全沒融化。

▲每一支都是裸裝的，沒有獨立包裝。

▲814冰棒還有一個暱稱叫「歪頭冰」，大家看這個製作冰棒的器具就會明白了。

▲直接買60支帶回家，全家人可以慢慢吃。

口味推薦

紅豆、綠豆、酸梅、花生、芋頭、百香果，這次買了幾種經典款熱銷口味，以一支14元的價格來說CP值極高，814冰棒都是真材實料，紅豆、綠豆顆粒都很多，酸梅也是真的吃得到果肉。後來才發現隱藏版招牌是桂圓米糕，這次居然忘記買了！

814麗香冰店

地址：新竹市北區大同路117號

電話：03－5226488

營業時間：09：00－22：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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