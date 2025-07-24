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台中預約制咖啡藏身陽光天井老屋　焦烤軟心乳酪蛋糕綿密濃郁

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

台中老屋咖啡店「細水焙煎所」是老房子改建的空間，非常舒適，還有著明亮的天井設計，將老屋元素和現代風格融合得非常好。菜單主打各式咖啡特調，推薦一定要點焦烤軟心乳酪蛋糕，好吃到讓人印象深刻！

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位置

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲位在台中市西區公正路231號，靠近華美街，附近的景點有勤美誠品、草悟道，屬於台中美食、台中咖啡廳的一級戰區。

用餐須知
採全面預約制，需先線上訂位才可入內。會由店員安排座位，需依照指示入座，不能自己隨意選位子，考量空間安全性，也不接待12歲以下的小朋友，比較不適合親子客群。

環境

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲老屋改建的空間非常漂亮，讓人一走進來就不自覺愛上這裡。

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲二樓的空間寬敞明亮，不會有老房子暗暗的感覺，甚至還有可愛的陽台座位。

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲現在保留天井的房子不多了，這也是細水焙煎所的特別之處，也因此室內光線才會如此明亮。

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲這天剛好被安排到IG網美最愛的天井窗邊座位，屬於要脫鞋的和式榻榻米區。

菜單
每人低消一杯飲料，相關的內用須知可參考第一頁，客滿用餐時間限時90分鐘。咖啡有虹吸咖啡、牛奶咖啡、氣泡咖啡、乳酸菌咖啡等等（現在已無非咖啡類飲品）。

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲本日甜點、餐食則寫在櫃台前的小黑板上，每天供應的品項可能有所不同，請依現場供應為主。

沁水美式咖啡氣泡－120元
咖啡應該有先均質過，上桌時呈現金黃色的色澤，稍微擺一下咖啡色才會出來。基底使用的是細水配方豆，帶有清爽花香、焦糖甜感，搭配清爽的氣泡感很適合夏天喝上一杯。

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

西西里咖啡氣泡－140元
這杯西西里咖啡氣泡上桌時就長這樣了，不是我拍太久才消泡。扣除消泡這點，味道還是蠻好的，自家醃製檸檬的明亮酸甜感，和基底咖啡融合得很好，是平衡好喝的西西里咖啡。

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

經典原味焦烤軟心乳酪－120元
最多人推薦的甜點就是這個焦烤軟心乳酪，也有人稱作巴斯克乳酪蛋糕。半熟內餡的膏狀口感細緻而綿密，吃得到濃郁奶香，表面烤焦的口感、香氣皆是加分，連一旁附上的鮮奶油都蠻好吃的。

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

總結
最初是因為喜歡細水焙煎所的空間而來，沒想到咖啡、甜點都很有水準，絕對不只是一家賣裝潢的網美店，難怪生意會一直這麼好，網路評價也蠻高的。喜歡老屋咖啡店的人請收藏這間店，記得一定要點焦烤軟心乳酪蛋糕！

▲▼【台中西區咖啡】細水焙煎所 森林系台中老屋咖啡店推薦！菜單甜點必點焦烤軟心乳酪蛋糕。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

細水焙煎所

地址：台中市西區公正路231號
營業時間：12：30－18：00（不定期公休、IG

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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