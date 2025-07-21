古晉CP值度假村開箱！夢幻Villa直通私人海灘　每房都有獨立泳池

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

馬來西亞古晉住宿推薦這家，擁有私人海灘的絕美海景度假村「Cocoon Resort Kuching」，距離古晉機場、古晉市區均約45分鐘左右車程，就能享受靜謐的度假時光，每間房都有獨立泳池。建議選擇一泊三食住宿方案，不用煩惱三餐才能在度假村裡盡情玩，讓人愛到完全捨不得退房！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆交通

位在古晉北部的山都望，是個觀光客相對較少的古晉景點，從古晉市區過來約32公里、40分鐘左右車程時間，若是從古晉國際機場出發，則約38公里左右，車程時間約45分鐘即可抵達。如果需要機場接送的話，訂房時可以先跟業者說明需求，古晉機場到Cocoon Resort Kuching單趟車資為120元馬幣，車子最多可坐6人，回程依舊是送回機場，暫無法配合接送至其他地點。

介紹

Cocoon Resort Kuching也可稱為「Cocoon蠶蛹酒店」，主要是因為房間造型刻意設計成蠶蛹形狀，象徵著來到此地度假的旅人，可以盡情沉澱、放鬆，離開時蛻變成全新的自己。入住時間和多數飯店一樣，為每日下午三點後，最晚入住時間為晚上11點，退房時間則為隔日中午12點前。

環境

大廳設計以砂拉越原始風格為核心，融入現代元素，雖然空間多為戶外區，但因為冷氣開得很強，所以在屋簷下時不會有過於炎熱的感覺。

住宿價格會依照所選擇的方案有所不同

房型有Nature View Villa、Sea View Villa兩種，方案則是單純住宿、含早餐、一泊三食全包三種。訂房網站上的價格會比官網便宜，含早餐方案查到最低價格約新台幣5,000元（查詢最新優惠房價）。如果要一泊三食的全包方案的話，就必須透過官網預訂，訂房網站似乎沒有全包式方案，但入住後也能直接到餐廳單點用餐，或是自己買東西進去度假村裡吃。

房型配置

無論是Nature View Villa、Sea View Villa哪種房型，空間大小、設備配置都是一樣的，差別只在於窗外景觀的不同，我們兩種房型都看過，老實說如果想省預算的話，選自然景觀房型即可，因為走出來一樣有海景可看，倒不一定要追求住在海景房型，還能省下約新台幣1,000元的價差。

加上戶外區就有超美無邊際泳池，面向整片私人海灘，據說天氣好的時候，夕陽非常漂亮，若是剛好退潮的話，還可以到沙灘上散步，整體享受說多愜意就有多愜意。

最棒的是每間房間都有獨立泳池

一走出房間就能玩水，照片上拍出來的大概只有一半的美，現場看讓我們無不發出驚嘆聲，真的是美到彷彿仙境！

▲這是海景房望出去的景色，自然景觀房則是面山的自然景色。

房間內的空間非常大

最多可以同時入住兩名大人、兩名小孩，價格都是一樣的。家具設備多使用木質調色系，給人寧靜柔和的第一印象，一走進房間裡全身都跟著放鬆下來。因為是近期才新開幕的度假村飯店，所以所有設施都很新穎，將質感拉得非常高。

▲桌上的迎賓點心、冰箱內的飲料皆可免費享用。

浴室則皆會設置浴缸

可以在如此清幽的自然環境下泡澡，完全就是人生的一大享受。如果是習慣淋浴的話，公共區也有淋浴設備可供使用，只是就要再多走一段路才能洗澡，相對來說較為不方便。

心得

喜歡海景飯店、度假村Villa酒店的人，推薦你這家位在古晉的Cocoon Resort Kuching，位在大自然中的地理位置非常悠閒，絕對不會有來自都市的吵雜感，能享受最舒適的度假時光。房價以所供應的空間設備來說，我覺得算是蠻合理的，每間房都還設有獨立泳池，這價錢真的超值！

Cocoon Resort Kuching

地址：Lot 293, Jalan Sultan Tengah, Santubong, 93050 Kuching, Sarawak, Malaysia

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►朝聖札幌人吃了近50年的在地美食！24小時三明治口味多達40種

►新竹古早「歪頭冰」一支14元！吃得到果肉 口味多達11種

►宜蘭包棟Villa坐落翠綠稻浪間！一泊三食＋卡拉OK麻將桌全都有