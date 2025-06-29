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座位旁就是軌道火車急駛通過！日本富山「鐵道模型喫茶屋」開箱

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

日本北陸富山縣這家位在安野屋站附近的「Blue Train（珈琲駅 ブルートレイン）」，是一間以鐵道模型做主打的喫茶屋老店，每個座位皆設有軌道經過，讓你可以邊看小火車邊吃下午茶，絕對是鐵道迷來富山旅行一定要朝聖的咖啡店，如果是帶小朋友的親子旅客，孩子肯定會開心到不想離開！

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交通
位在富山市中心，距離富山城約900公尺。自由行最近的交通方式，是搭乘富山地方鐵道富山市軌道線到「安野屋站」，下車後走180公尺，3分鐘即可抵達。我是從富山站出發，先在「松川公園」賞櫻，接著慢慢散步過來，都是走路可以到的距離。

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

環境
店內環境圍繞著火車車廂的元素，有著濃濃復古氛圍，牆上擺滿各式火車模型、火車車牌、火車站牌等鐵道元素，鐵道迷來到這裡真的會興奮到不行！不管是沙發座位、吧台座位都設有鐵軌經過，無論坐在哪裡，喝咖啡的時候，火車都會從你身邊駛過。

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲最大特色在於店內會有軌道火車運行，行駛的是1／80列車模型，會有很多不同的車型輪流運轉。

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

太多的細節唯有親自來到現場才能體會
這天下午不知不覺就在裡面待了好久，光是欣賞復古火車的模型，就足以讓鐵道迷開心好久。我有先詢問店家是否可以拍照，並獲得許可後才拿出手機和相機，大家想到處拍照的話，記得也要問一下比較有禮貌。

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

菜單
做成像是火車時刻表的樣子，如果看不懂日文的話，翻到最後一頁有英文的版本，除了咖啡、茶飲、冰淇淋蘇打外，還有吐司、甜點的餐食。

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

餐點

冰咖啡—600円
冰咖啡的風味十分濃厚，走的是老派喫茶店的路線，我現在已經很少喝這麼厚重的咖啡，所以有點喝不太習慣，晚上還因此有點失眠。

▲▼Blue Train 超酷鐵道模型咖啡店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

心得
Blue Train（珈琲駅 ブルートレイン）在日本美食網站tabelog上的分數為3.31分，並不算是評價太高的咖啡店，老實說咖啡的味道也較為普通，但重點還是鐵道模型很吸引人。無論是喜歡老派咖啡的人或是鐵道迷，都很推薦來富山旅行時可以去朝聖。

Blue Train（珈琲駅 ブルートレイン）

地址：富山県富山市鹿島町1－9－8
營業時間：11：00－18：00（周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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