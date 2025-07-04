宜蘭包棟Villa坐落翠綠稻浪間！一泊三食＋卡拉OK麻將桌全都有

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭三星民宿包棟推薦這家全新開幕，且擁有泳池Villa的「17 house民宿」，最多可住14人的超大空間，烤肉、卡拉OK、電動麻將、桌遊、廚房設備全都有，一入住就捨不得出來！不僅環境很美，硬體設備更是舒適，無論朋友出遊或親子旅行，都很推薦這間宜蘭包棟民宿。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆停車資訊

距離羅東市區、梅花湖、安農溪都不遠，鬧中取靜的地理位置相當不錯，附近走路10分鐘內就有便利商店。開車前往的人，可以直接把車子停在附設停車場內，寬敞空間能夠停好幾部車子，不用再煩惱找停車位的問題。

環境

17 house民宿是2025年4月底才開始試營運的全新民宿，所有設備都非常新。我最喜歡的是戶外空間，有超棒戶外戲水池，更貼心設置許多拍照打卡的巧思，非常懂現代人喜歡的是什麼，美到彷彿來到國外度假村的泳池Villa一樣。

▲旁邊就是宜蘭翠綠稻田，望出去的景色超療癒！

▲一走進室內就能看到超大客廳區，長型沙發搭配小座椅，可以同時容納十多個人。

民宿內的每台電視皆有Netflix可以觀看

客廳這台還有設置卡拉OK，搭配無線麥克風、專業音響，住民宿就像是來到KTV一樣，讓你盡情歡唱一整晚。

▲▼電動麻將桌、小朋友愛的小汽車當然也是必備，大人小孩住在這裡都可以玩得很開心。

擁有全套式開放廚房

提供雙口IH爐、烤箱、微波爐、烤麵包機、廚具餐具、咖啡機、飲水機，甚至是製冰機都有。貼心提供兒童椅、兒童餐具，爸媽帶小朋友來住宿超級安心。

提供一泊三食

入住時就能先享用美味下午茶，輕食小點、水果甜點都很精緻，大家記得這天午餐不要吃太飽，必須留點胃吃民宿下午茶。此外還有各式泡麵、零食餅乾，住在17 house民宿絕對不用擔心會餓肚子。

▲冰箱內的飲料、豆漿、牛奶一樣隨你喝，吐司、雞蛋、起司、培根、蔥油餅則是隔日早餐，大家可以自行在廚房DIY製作。

▲入住當日晚餐是鍋物饗宴，如果想吃烤肉BBQ的話，也可一人加價200元升級。

房型介紹

一二樓加起來總計有五間房間，包含四間雙人房、一間四人房。平日包棟最少只要6個人就可以，最多可以到14人；假日則是以12人包棟為主，同樣可以加人到14位。房間內所有冷氣均為獨立空調，皆設有電視可觀看NETFLIX。使用的還是飯店同等級蜂巢式獨立筒乳膠床墊，舒適度沒話說，一夜好眠到天亮。

基本備品有Dyson吹風機、毛巾、浴巾、漱口杯、環保拖鞋，牙膏牙刷基於環保會希望客人自己帶。沐浴用品選用泰國PANPURI、泰國皇室御用頂級天然精油品牌，香氣和舒適度都很棒。

▲雙人房皆為乾濕分離衛浴，只有四人房才有浴缸。

17 house民宿

地址：宜蘭縣三星鄉大排二路一段205號

電話：0981－956099

入住時間：15：00－17：00

退房時間：11：00前

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►勾起兒時回憶的台式懷舊美味！三重30年鹹奶油餐包沒預訂搶不到

►蘆洲「黑糖雪片冰」任選4配料只賣65元！在地人大推騎樓冰品小店

►台北運將CP值口袋愛店！90元虱目魚片湯幾乎半碗以上全是料