札幌「深夜聖代」開箱！Tabelog3.52分　大通站走路5分鐘就到

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

札幌宵夜推薦一定要來吃「パフェ、珈琲、酒、佐藤」，也是我心中最好吃的札幌聖代店，從以前狸小路小巷內的初代店，到現在搬家後的整棟現代建築，吃過幾次依舊覺得非常好吃。聖代口味很多，現在還有更多冰淇淋、甜點品項，當下午茶吃也可以！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

店名為パフェ、珈琲、酒、佐藤

Google上的名稱則是「Parfait, Coffee, Sake, Sato」，因為店名太長的關係，有些人會用「佐藤咖啡」、「佐藤芭菲」、「佐藤聖代」稱呼他，指的都是同一家店。

位置

最初開在狸小路商店街的小巷內，入口處非常低調，但生意依舊非常好。2024年4月下旬才搬家至現在的新地址，是一棟很有質感的現代日式建築，從地下鐵大通站走過來約是5分鐘可到的距離。現在在札幌車站附近的大丸百貨8樓還有一家分店，據說比較不用排隊。

環境

▲一樓的佐藤堂為同一個老闆所經營，主要販售常溫餅乾、零食等特色北海道伴手禮。

▲內用座位區在二樓、三樓，店家會告知坐在哪裡，接著搭電梯上樓即可。

▲二樓為很像日本料理的長型吧台座位區，還有幾席戶外座位，天氣不冷的時候坐在露天區蠻棒的。

▲三樓的風格非常獨特，會有很多燈光投影，圖案還會隨時變化。札幌朋友表示他之前來都是坐在三樓，晚上很像是來到夜店的感覺，氣氛相當不錯。

菜單

圖文並茂看起來就相當可口，聖代有多種口味可供選擇，只想簡單吃冰的話，也有基本款的冰淇淋杯，但大家多是為了繽紛聖代而來。現在還多了更多點心盤、甜點、蛋糕、酒飲品項，加上營業時間很長，不侷限只是來吃宵夜，想要當下午茶吃也很適合。

▲不定期會推出期間限定口味，讓常來吃的人也能有不同選擇。

▲我覺得已經算是相對平價，而且是真的好吃，很多賣更貴的都沒有比它好吃。

餐點

Salt Caramel & Pistachio—1,797円

這杯是這家店最具代表性的芭菲，多年來都是人氣第一名。我從狸小路小店的1,100円開始吃，到現在價格幾乎快翻倍，每次來還是會點這杯，好吃到讓我無法變心。厲害的可不只有華麗外表，美味關鍵在於冰淇淋與每種食材搭配的極為出色，沒有一樣是充數的配角，搭在一起吃每一口都是滿滿幸福。

焦糖海鹽、開心果兩種冰淇淋都做得很優秀，適中的乳脂含量，吃起來沒有絲毫油膩感，海鹽和苦甜焦糖很搭。開心果更是香醇濃郁，要是有單賣我一定會加上幾球。下層配料的莓果幕斯、牛奶冰淇淋、果凍層層堆疊出豐富層次，讓整份聖代有了豐富生命力。

櫻桃，檸檬—1,971円

這杯是札幌朋友點的季節限定口味，雖然價格較高，但相對的食材組合也更豐富。每湯匙舀下都能有不同驚喜，單吃、搭配著吃都很不錯，朋友是常客，他表示這杯也很好吃。

心得

最初會知道這間店是因為札幌朋友推薦，吃過一次就完全著迷，可說是引領札幌聖代、札幌芭菲流行的代表店家之一，多年來生意越來越好，搬家後的新店面有更寬敞的座位。生意最好的時段約在晚上8點過後，門口總是排滿候位人潮，白天通常是不用排隊的，直接走進來就有座位。Tabelog分數是相當不錯的3.52分，如果札幌只能吃一家聖代的話，我最推薦パフェ、珈琲、酒、佐藤！

パフェ、珈琲、酒、佐藤（Parfait, Coffee, Sake, Sato）

地址：北海道札幌市中央区南1条西2－1－2

電話：050－5593－5835

營業時間：13：00－00：00（周五、六延長至01：00）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►老公寓變身療癒咖啡角落！信義逛街中繼站、捷運永春站走路8分鐘

►號稱台北最強手搖只賣到下午！招牌翡翠檸檬必喝排隊人潮沒停過

►玩日本撿便宜必逛超市！零食泡麵特價賣、旅行必需品一站買齊