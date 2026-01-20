星野「虹夕諾雅奈良監獄」6月開放入住　即起可預訂

▲虹夕諾雅奈良監獄將於6月底開放入住。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

星野集團宣布，旗下頂級旅宿品牌「虹夕諾雅」第9間設施「虹夕諾雅 奈良監獄」將於6月25日在日本奈良開幕，飯店以「黎明期的重要文化財」為概念，在保存歷史意匠的同時，融入現代感性設計，從即日起開放預約入住。

「虹夕諾雅 奈良監獄」以日本重要文化財「舊奈良監獄」打造，奈良監獄是明治政府規劃的五大監獄中唯一現存的珍貴建築物。飯店將過往的牢房結構重新串聯與改造，讓昔日拘束空間重生為奢華寧靜的私人空間。

▲▼虹夕諾雅 奈良監獄讓旅客能實際住進過去監獄中。

全館共48間套房，透過分隔臥室、客廳、餐廳等空間，形塑可隨不同入住情境而切換的多層次舒適感，「The 10-Cell」房型是將最小單位的獨居房10間連結而成的豪華設計。覆蓋於牆面灰泥下的是經過百年歲月的手工砌磚牆，支撐新時代建築的粗大鐵柱，以及木質面板的和諧，展現了在重要文化財歷史上疊加現代元素的優雅融合。

▲餐廳則能品嚐日本式法國料理。

▲奈良監獄博物館則會先於4月開幕。（圖／星野集團提供）

在別棟餐廳中，則可品嚐承襲自西方的經典技法、並以日本細膩感性重新詮釋與進化的日本式法國料理。此外，也計畫打造多種能體驗「虹夕諾雅」非日常氛圍的空間演出與活動。曾經封閉的場所，如今轉化為開放而奢華的舞台，邀請旅客在歷史與現代交織的場域中，悠然特別時光。

▲奈良酒店。（圖／JR西日本飯店集團提供）

而擁有百年歷史的「奈良酒店」則為了進行大改裝工程從即日起休館，並預計於6月4日起，僅開放本館住宿預訂，藉此縮小規模繼續經營。

此次大改裝工程主要針對新館進行翻修，以「清澄悠然」為設計概念，包括餐廳、客房、宴會廳等都將以全新姿態重新詮釋這座擁有百年歷史底蘊的酒店，旅客更能在餐廳邊用餐，邊欣賞奈良風景。

