米其林公布1月5家新入選餐廳　新竹40年「一哥炊粉」進榜

▲新竹「一哥炊粉」進榜1月的米其林新入選餐廳。（圖／取自米其林指南網站）

記者黃士原／台北報導

在年度的星級餐廳發布會之前，米其林指南每月都會發布新入選餐廳，日前2026年1月的名單出爐，評審員在台北與新竹新增了5家餐廳，有使用四川食材並調整成適合在地口味的川菜餐廳、傳承至第3代的台式熱炒、融合中式料理與燒烤的創新菜餐廳、闡述客家文化的蔬食料理，以及開業超過40年的在地美味炊粉。

「新入選」餐廳是米其林指南年度發布會之前，評審員在每個月第2個星期三，分享台灣值得推薦的餐廳新名單，這些餐廳有可能會獲得米其林星星、必比登推介以及綠星等獎項。

▲弎弎川酒主廚將製作麵點的經驗融入菜單設計。（圖／取自弎弎川酒臉書）

弎弎川酒（台北）

主廚曾在川菜餐廳學藝，並將製作麵點的經驗融入菜單設計，使菜餚的選擇更加豐富。店家採用大紅袍花椒、二荊條、郫縣豆瓣醬等來自四川的材料，再調整成辣度柔和的在地口味。弎家澆椒雞沿用水煮牛的概念，以雞丁取代牛肉，湯汁帶有藤椒的香麻，配上脆口豆芽。

▲有有1969。（圖／取自有有1969臉書）

有有1969（台北）

創立於1969年，第3代接手後將室內裝潢翻新，空間小巧而舒適，提供種類豐富的台式熱炒。其中百花油條廣受喜愛，填滿蝦漿、墨魚漿的油條炸至金黃，然後與糖醋醬拌炒，酸甜開胃，十分下飯。除了白飯，不妨試試以滷肉飯作搭配，食譜傳承自店主奶奶，選用豬頸肉製作，醬香迷人卻不膩口。

▲HOYA是一家以割烹形式呈現的燒肉店。（圖／取自HOYA IG）

HOYA（新竹）

HOYA名字由來，起源日文ほやほや，意思是熱騰騰、熱呼呼，是一家以割烹形式呈現的燒肉店。主廚融合中式風味和燒烤概念，例如以叉燒為靈感，將五花豬用紅糟醃漬後燒烤，再搭配梅干菜，展現創意和趣味。套餐包括日本宮崎和牛、澳洲和牛等肉類。燒肉盛和六品中的「塊狀系」選取牛貝身肉，燒烤後進行煙燻，香氣濃郁。

▲季風以蔬食料理闡述客家飲食文化。（圖／取自季風臉書）

季風（新竹）

餐廳原本座落於台北市士林區，曾在2022年獲得米其林入選餐廳，後來搬遷到新竹。主廚為苗栗客家人，疫情讓他重新審視健康，採以蔬食料理闡述客家飲食文化。套餐的靈感來自時事，譬如在颱風後創作的「芋頭、九層塔、苦茶油」，便是將客家芋頭九層塔湯加以發揮，選用苗栗的檳榔心芋製成泥狀，再以苦茶油和九層塔增添風味。

▲新竹「一哥炊粉」開業超過40年。（圖／取自米其林指南網站）

一哥炊粉（新竹）

餐廳開業超過40年，主要販售新竹傳統小吃，如粄條、米粉、貢丸等，也有炒菜和滷味供應。評審員推薦由在來米製作的炊粉，無論是乾炒還是配湯都廣受喜愛，店家也提供粄條與炊粉混搭的選擇，而貢丸湯帶有肉香與蘿蔔的清甜，質樸美味。