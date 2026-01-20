史努比紅綠燈在台中！3米巨型氣偶萌翻　公車站也有花生漫畫

▲3公尺高史努比和歐拉夫降臨台中市政公園，還有32個小小史努比與糊塗塌客散落於草地上，即日起展至2月22日。（圖／台中市政府交通局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

史努比粉絲準備衝台中！繼中台灣燈會邀到人氣IP姆明引發熱烈討論後，3公尺高史努比和歐拉夫兄弟也降臨台中市政公園，還有32個小小史努比與糊塗塌客散落於草地上，即日起展至2月22日。

▲市政公園展出3公尺高Snoopy與Olaf大型氣偶，以及多組FRP立體裝置與拍照打卡點，融化粉絲的心。



台中市政府交通局宣布，2026年攜手全球知名Peanuts（花生漫畫）團隊，於市政公園展出3公尺高Snoopy與Olaf大型氣偶，以及多組FRP立體裝置與拍照打卡點，Snoopy與Olaf夜晚還會發光，融化粉絲的心。

▲台灣大道與文心路口，也將率先導入Snoopy造型人行號誌燈，於既有三燈式號誌中融入角色經典站姿。



台中市政府交通局表示，鄰近公園的台灣大道與文心路口，也將率先導入Snoopy造型人行號誌燈，於既有三燈式號誌中融入角色經典站姿，增添城市街景的趣味與親和力。

▲Snoopy及其經典角色打造全台最具辨識度與親和力的交通安全城市。



在大眾運輸方面，交通局規劃自2026年起，於市政公園周邊重要路線公車站陸續推出Snoopy主題公車候車亭及公車車體視覺，電子站牌也將結合Snoopy與角色兄弟姊妹呈現等候資訊，部分路線更規劃於沿線公車亭刊登「分段式Snoopy漫畫」，讓乘客搭乘完路線即可瀏覽完整故事。

此外，交通局指出，2026年全年在市政公園周邊市府營運之特定停車場導入主題視覺布置，從入口、電梯、繳費機到停車格塗裝，全面融入Snoopy角色元素，營造Snoopy城市安全交通主題區。