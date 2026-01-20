ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

史努比紅綠燈在台中！3米巨型氣偶萌翻　公車站也有花生漫畫

▲台中市政府交通局將於2026年攜手 Peanuts（花生漫畫）團隊，以 Snoopy 及其經典角色打造全台最具辨識度與親和力的交通安全城市。（圖／台中市政府交通局提供）

▲3公尺高史努比和歐拉夫降臨台中市政公園，還有32個小小史努比與糊塗塌客散落於草地上，即日起展至2月22日。（圖／台中市政府交通局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

史努比粉絲準備衝台中！繼中台灣燈會邀到人氣IP姆明引發熱烈討論後，3公尺高史努比和歐拉夫兄弟也降臨台中市政公園，還有32個小小史努比與糊塗塌客散落於草地上，即日起展至2月22日。

▲台中市政府交通局將於2026年攜手 Peanuts（花生漫畫）團隊，以 Snoopy 及其經典角色打造全台最具辨識度與親和力的交通安全城市。（圖／台中市政府交通局提供）

▲市政公園展出3公尺高Snoopy與Olaf大型氣偶，以及多組FRP立體裝置與拍照打卡點，融化粉絲的心。

台中市政府交通局宣布，2026年攜手全球知名Peanuts（花生漫畫）團隊，於市政公園展出3公尺高Snoopy與Olaf大型氣偶，以及多組FRP立體裝置與拍照打卡點，Snoopy與Olaf夜晚還會發光，融化粉絲的心。

▲台中市政府交通局將於2026年攜手 Peanuts（花生漫畫）團隊，以 Snoopy 及其經典角色打造全台最具辨識度與親和力的交通安全城市。（圖／台中市政府交通局提供）

▲台灣大道與文心路口，也將率先導入Snoopy造型人行號誌燈，於既有三燈式號誌中融入角色經典站姿。

台中市政府交通局表示，鄰近公園的台灣大道與文心路口，也將率先導入Snoopy造型人行號誌燈，於既有三燈式號誌中融入角色經典站姿，增添城市街景的趣味與親和力。

▲台中市政府交通局將於2026年攜手 Peanuts（花生漫畫）團隊，以 Snoopy 及其經典角色打造全台最具辨識度與親和力的交通安全城市。（圖／台中市政府交通局提供）

▲Snoopy及其經典角色打造全台最具辨識度與親和力的交通安全城市。

在大眾運輸方面，交通局規劃自2026年起，於市政公園周邊重要路線公車站陸續推出Snoopy主題公車候車亭及公車車體視覺，電子站牌也將結合Snoopy與角色兄弟姊妹呈現等候資訊，部分路線更規劃於沿線公車亭刊登「分段式Snoopy漫畫」，讓乘客搭乘完路線即可瀏覽完整故事。

此外，交通局指出，2026年全年在市政公園周邊市府營運之特定停車場導入主題視覺布置，從入口、電梯、繳費機到停車格塗裝，全面融入Snoopy角色元素，營造Snoopy城市安全交通主題區。

關鍵字： 台中旅遊 花生漫畫 史努比 歐拉夫 台中市政公園 史努比氣偶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

推薦閱讀

連8年入選米其林指南！樂華夜市麻糬

連8年入選米其林指南！樂華夜市麻糬

蓮探索廚房周末早午餐優惠

蓮探索廚房周末早午餐優惠

「了了礁溪」委託雲品經營5月重新開幕

「了了礁溪」委託雲品經營5月重新開幕

史努比、歐拉夫3米氣偶降臨台中

史努比、歐拉夫3米氣偶降臨台中

星野「虹夕諾雅奈良監獄」6月開放入住

星野「虹夕諾雅奈良監獄」6月開放入住

超商新推「香菜義大利麵」、開運鮮食

超商新推「香菜義大利麵」、開運鮮食

天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈

天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

環鄉單車道32公里　吉安斥資1千6百萬全面優化

環鄉單車道32公里　吉安斥資1千6百萬全面優化

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

阿里山賓館：平日售價1萬5含早晚餐

米其林公布1月5家新入選餐廳

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

《愛情怎麼翻譯？》鎌倉6取景地攻略

騎「空中腳踏車」橫跨明德水庫！

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

連8年入選米其林指南！樂華夜市麻糬

蓮探索廚房周末早午餐優惠

「了了礁溪」委託雲品經營5月重新開幕

史努比、歐拉夫3米氣偶降臨台中

星野「虹夕諾雅奈良監獄」6月開放入住

超商新推「香菜義大利麵」、開運鮮食

天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366