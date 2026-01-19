ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
《愛情怎麼翻譯？》鎌倉6取景地攻略　達人推1日遊必拍視角

▲▼▲▼金宣虎回歸羅曼史！《愛情怎麼翻譯？》戀上明星高允貞　預告公開。（圖／Netflix提供）

▲現正熱播韓劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞主演，立刻衝上冠軍。（圖／Netflix提供）

記者蔡玟君／台北報導

目前在Netflix熱播韓劇《愛情怎麼翻譯？》，從演員選角、取景地都掀起全台網友討論，其中第一集前往日本鎌倉、江之島拍攝，更讓許多粉絲喊想朝聖。《ETtoday新聞雲》專訪旅遊作家「dato：POP LIFE」（以下簡稱dato），他即將於2月出版的新書《海街日日:把鎌倉放口袋》就收錄劇中多個場景，透過他的視角，選出最推薦玩法、必拍視角，今年就安排到鎌倉來場浪漫朝聖之旅吧！

▲▼韓劇《愛情怎麼翻譯？》鎌倉取景地。（圖／dato：POP LIFE臉書專頁授權提供，請勿翻攝以免侵權）

▲韓劇《愛情怎麼翻譯？》第一集多處在鎌倉取景。（圖／dato：POP LIFE臉書專頁授權提供，請勿翻攝以免侵權）

目前已造訪鎌倉10次以上的dato表示，得知《愛情怎麼翻譯？》前往當地取景，讓他感嘆「鎌倉的美不只日本人，現在韓國人也知道了。」他認為，相較於過去日劇取景多著重於日常生活感，韓劇則透過獨特美學視角與敘事手法，為鎌倉鍍上一層浪漫濾鏡，將其打造為嶄新的「戀愛聖地」。

▲▼韓劇《愛情怎麼翻譯？》鎌倉取景地。（圖／dato：POP LIFE臉書專頁授權提供，請勿翻攝以免侵權）

▲江之島代表的弁財天仲見世通商店街（上圖左），以及島上必買比臉還大的「熱壓仙貝」（上圖右）。（圖／dato：POP LIFE臉書專頁授權提供，請勿翻攝以免侵權）

《愛情怎麼翻譯？》6個鎌倉取景地一次看　他讚：江之島CP值超高

dato表示，《愛情怎麼翻譯？》在鎌倉取景地包括「江之島」、「江之電極樂寺站」、「江之電七里濱站 Pacific DRIVE-IN 餐廳附近」、「江之電長谷站御靈神社」、「片瀨海岸東側防坡堤」、「江之島海蠟燭展望燈塔」等，若只能造訪一處，他認為江之島CP值最高。

▲▼韓劇《愛情怎麼翻譯？》鎌倉取景地。（圖／dato：POP LIFE臉書專頁授權提供，請勿翻攝以免侵權）

▲金宣虎與高允貞一起爬的階梯。（圖／dato：POP LIFE臉書專頁授權提供，請勿翻攝以免侵權）

首先，劇中有多個場景散落在江之島各處，例如高允貞和金宣虎一起逛的土產店吃霜淇淋場景，就在位於江之島後方的女夫饅頭周邊的小商店街；兩人一起爬的階梯也在江之島後方的「見晴亭」，從階梯往下走是海岸線「稚兒之淵」，繼續往後走是海蝕洞「岩屋」。

dato指出，江之島不僅可以品嚐許多小吃、參拜神社，天氣好時可以欣賞富士山，還能遠眺海景，幸運的話，在小巷中還能碰到可愛的貓咪出沒，是他認為若只能選一個景點朝聖，CP值最高的去處。他也讚美韓劇連江之島後方階梯都有取景，可說是將當地玩得很透徹。

▲▼韓劇《愛情怎麼翻譯？》鎌倉取景地。（圖／dato：POP LIFE臉書專頁授權提供，請勿翻攝以免侵權）

▲七里濱站可拍到海景、富士山與江之電同框美景（上圖左），極樂寺站（上圖右）名列關東百選車站之一。（圖／dato：POP LIFE臉書專頁授權提供，請勿翻攝以免侵權）

江之電2大絕美車站　「江之電、富士山、江之島」同框照必拍

同樣出現在劇中場景的還有江之電的「七里濱站」與「極樂寺站」。dato表示，七里濱車站本就是攝影愛好者最愛拍的景點之一，這裡可以拍到以江之電與富士山、江之島同框的經典畫面，過去也多次作為日劇場景。

而dato最喜歡的「極樂寺站」本身即為關東車站百選之一，木造建築搭配車站前的紅色郵筒，夏季時周邊有繡球花海盛開，是他心中鎌倉的定番風景，因此看到出現在韓劇中很開心。在他即將出版的新書《海街日日:把鎌倉放口袋》，也收錄車站與江之島周邊他實際踩點後推薦的隱藏美食、特色小店，旅客可按圖索驥到周邊尋訪。

▲▼韓劇《愛情怎麼翻譯？》鎌倉取景地。（圖／dato：POP LIFE臉書專頁授權提供，請勿翻攝以免侵權）

▲江之島海蠟燭展望燈塔欣賞海景視角。（圖／dato：POP LIFE臉書專頁授權提供，請勿翻攝以免侵權）

《愛情怎麼翻譯？》鎌倉取景地一日順遊路線玩法　買一日票搭江之電更方便

若粉絲想規劃一場鎌倉取景地朝聖一日遊之旅，dato最推薦的順遊路線為「江之島→江之電極樂寺→長谷站（御靈神社）→搭到鎌倉回東京。」

首先一早先搭車前往江之島，可以參拜神社、走訪商店街，到江之島海蠟燭展望燈塔欣賞海景，再沿著後山台階向下遊覽，逛完一圈後回到江之島站。

接著搭上江之電前往極樂寺和長谷站，可拍前述的極樂寺車站建築，以及前往鄰近長谷站的御靈神社，最後搭到鎌倉站，從鎌倉返回東京，若時間有餘裕，可在前往極樂寺站的途中加入七里濱車站拍攝行程，且只要購買「江之電一日券」，就可以在當天無限次搭乘。

▲▼韓劇《愛情怎麼翻譯？》鎌倉取景地。（圖／dato：POP LIFE臉書專頁授權提供，請勿翻攝以免侵權）

▲也曾多次出現在影視劇中的「御靈神社」，神社內禁止拍照。（圖／dato：POP LIFE臉書專頁授權提供，請勿翻攝以免侵權）

旅遊禁忌別犯：御靈神社禁止拍照

dato也提醒，出現在劇中的「御靈神社」雖然多次出現在不同影視劇中，也是日本人心中的隱藏景點，但實際上神社內禁止拍照，不過可在此欣賞江之電開過神社鳥居的風景。

