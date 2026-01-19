ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
網傳高訂價非實際售價　阿里山賓館：平日售價1萬5含早晚餐

▲▼ 阿里山賓館2026年頂級套房即將亮相登場把阿里山住進心裡！獨享世界級森林療癒、雲霧、日落〈無價〉寶藏 。（圖／阿里山賓館提供）

▲▼ 阿里山賓館2026年頂級套房即將亮相登場，有機會獨享世界級森林療癒、雲霧、日落〈無價〉寶藏 。（圖／阿里山賓館提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全球旅遊型態轉變，後疫情時代的旅人追求，放鬆身心與質感體驗的「深度療癒」遊程。位於阿里山森林遊樂園區2274公尺高海拔的阿里山賓館，得天獨厚地理環境，不只提供絕佳的身心靈釋放場域，也讓房客獨享阿里山日落、雲海的磅薄壯麗，清晨更不必起早趕路，就能輕鬆走向巨木群、森林、步道、日出，自在的穿梭在世界級的雲霧鐵道、漫步千年巨木，住進阿里山無盡藏、無價的寶藏裡！

▲▼ 阿里山賓館2026年頂級套房即將亮相登場把阿里山住進心裡！獨享世界級森林療癒、雲霧、日落〈無價〉寶藏 。（圖／阿里山賓館提供）

阿里山賓館位於阿里山國家森林遊樂區核心地帶，是許多旅人心中最具代表性且最具價值感的園區內住宿。阿里山賓館王覺非總經理說，賓館位於高海拔的特性，除了7樓無死角的景觀平台能欣賞到阿里山五奇美景的3奇: 雲海、晚霞與日落，更讓旅人減少前往祝山、小笠原山景觀台的夜間移動負擔，不必天未亮就搭車移動，清晨只要走出門，就能迎向森林、巨木群步道，輕鬆漫遊神木線、沼平線、祝山線森林鐵道周邊景色，就近搭乘森林小火車體驗阿里山世界級的無價之寶。

特別說明的是，近期網路上流傳阿里山賓館高定價的房價，並不是實際的賣價。阿里山賓館平日售價1萬5000元含一樓麗景廳全自助式早餐、晚餐，官網也會配合節慶、節日不定期的推出優惠折扣，及生態、天文、部落、小火車體驗等套裝遊程，並不是網路流傳高不可攀的定價。阿里山賓館去年營收創新高，館方也在去年砸下重資完成改裝歷史館35間客房，還將歷史館的房價調降2000元，並且投入昂貴的營建成本和高山建造不易的時間成本耗時1年多，在10樓頂層新增加6間，讓旅人能夠近距離親近森林、雲瀑的客房，也希望吸引更多國內外遊客，探索百年歷史與人文的阿里山賓館，住進阿里山靜謐夜色和晨曦與雲瀑之中。

▲▼ 阿里山賓館2026年頂級套房即將亮相登場把阿里山住進心裡！獨享世界級森林療癒、雲霧、日落〈無價〉寶藏 。（圖／阿里山賓館提供）

此外，紐約時報在去年選出全球必訪52個旅遊目的，帶動阿里山國際知名度，目前3成客源是國際客，7成是國旅，阿里山高海拔特色的房型和場域需求增加，特別改裝10樓打造雲端漫步概念的空間環境和客房，阿里山賓館重新改裝現代館頂層10樓6間精緻的客房預計將於2月春節後正式亮相，不只能讓貴賓獨享山林幽靜，在私密、不受打擾空間，深度體驗雲霧、森林療癒，還能飽覽360度視野開闊山林景色，日落、夕陽的絢麗奇景。

阿里山為世界級的文化遺產，深藏著無價、國際級水準的自然景觀，極具2日遊、3日遊深度旅遊價值，阿里山賓館未來也持續整合阿里山綠食餐桌、在地永續輕旅的遊程，提升旅遊品質，讓更多國內外遊客深度探索阿里山這座無價之寶。

▲▼ 阿里山賓館2026年頂級套房即將亮相登場把阿里山住進心裡！獨享世界級森林療癒、雲霧、日落〈無價〉寶藏 。（圖／阿里山賓館提供）

