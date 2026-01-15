騎「空中腳踏車」橫跨明德水庫！還有330公尺長高空滑索能體驗

首圖／ReadyGo

苗栗不只有老街，近期更悄悄誕生了許多令人驚艷的新亮點！從薑麻園壯闊的仙境雲海，到主打水陸空體驗的明德水庫遊憩區，每一站都讓人忍不住拍個不停，15分鐘就能登上景觀台眺望雲海，還能在山下喝到暖暖薑茶補充元氣。

午餐再到以在地食材打造的厚食餐廳，享受最有苗栗味的季節料理，最後再搭船遊湖、喝擂茶、挑戰空中腳踏車與330公尺滑索，療癒與刺激一次滿足，這趟苗栗新玩法真的超精彩！

薑麻園

苗栗的薑麻園，是那種去了會忍不住大喊「也太美了吧！」的地方。它不只是產薑、有農村景色，而是近年超夯的雲海觀景聖地，只要早上8至9點前抵達，走上步道不到15分鐘，就能一路從林間緩坡走到開闊的平台，視野突然被整片白雲填滿，像是鋪了棉花糖的山谷，流動速度慢慢的，看了心情會不自覺變好。

苗栗最仙的雲海秘境

步道不長、坡度也很友善，連不常登山的人也能輕鬆走完，沿途鳥叫、微風吹、偶爾透出陽光，非常適合當作一天行程的暖身散步，站到景觀台那一刻，山巒層層堆疊、雲霧在腳下漂移，完全不用濾鏡就能拍出仙氣照，難怪被大家稱作苗栗最容易抵達的「小仙境」。

一年四季都美到超好拍

回程時別急著離開，薑麻園服務區會招待一杯現煮的熱薑茶，暖胃又暖心，喝著薑茶看著山景的感覺，很像把平常的忙碌暫停了一下，是旅人最喜歡的療癒時刻之一。

更特別的是，薑麻園不只是看景，也是一座充滿農村故事的聚落，周邊有採果園、薑農小店、農村味十足的體驗活動，讓旅人能真正感受到「土地與生活」的連結，這裡不是只拍照就走的地方，而是能讓你放慢步伐、重新感受大自然療癒力的一片山林。

薑麻園

地址：苗栗縣大湖鄉13－3號

電話：03－7951870

營業時間：08：00－17：00

寨酌然-厚食餐廳

離開薑麻園的雲海仙境後，最適合安排的就是到寨酌然-厚食餐廳補充能量。這間餐廳藏在山林裡，從外觀到室內空間完全延續自然氛圍，以木質、石材、植栽打造出溫暖又沉靜的環境，走進去就像被山包圍著用餐一樣，這裡是一間「會讓人想慢慢吃的餐廳」，因為每一道料理都像在說一個關於土地的故事。

苗栗的山林端上桌

厚食餐廳主打 「使用苗栗在地當季食材製作套餐」，無論是蔬菜、主食、肉品或調味，都盡可能採用山城與小農供應的食材，讓料理呈現真正的在地風味，最受歡迎的是主廚季節套餐，每次來都會因季節不同而變化，像是一場不重複的味覺旅行。

一口吃進在地的美味

套餐通常會從前菜開始，用當季蔬果、穀物或自製小點開啟味蕾，而主餐部分則常見客家風味的豬肉、雞肉或魚料理，調味溫和卻層次豐富，香氣不會過重，非常符合山林系餐廳的氣質，連配菜也不隨便，每一項都能吃到新鮮蔬菜的甜味，是那種吃完會覺得身體變輕盈的感覺，甜點也是厚食餐廳的一大亮點。

不少人最期待的，就是融合在地茶香的甜點組合，入口的香氣溫柔、不會膩，搭配餐廳大片玻璃窗外的山景，會讓人不自覺放下手機，好好享受眼前的平靜。用餐環境方面，餐廳空間保留了大量自然光，午間陽光灑進室內的畫面超級夢幻，隨手拍都像森林系咖啡廳廣告，座位寬敞、不擁擠，很適合情侶、朋友聚會，也能帶家人一起來享受片刻慢生活。

寨酌然-厚食餐廳

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪43－20號

營業時間：11：30－14：00

電話：04－25895388

明德水庫水陸空遊憩區

來到苗栗，一定不能錯過最近超夯的明德水庫水陸空遊憩區。這裡把「水上」、「陸上」、「空中」三種不同玩法串在同一條動線裡，是近年最完整、最好拍、也最有新鮮感的旅遊景點，從悠閒到刺激通通包辦，一次滿足每個人的喜好。

最受歡迎的體驗，就是目前正在試營運的遊湖船，搭上小船後，水面非常平靜，湖面像鏡子一樣把山影倒映得很清楚，吹著風、看著景，就會不自覺放慢呼吸，船程會帶大家前往水庫中央的海棠島，上岸後能看到傳統擂茶製作，還能喝上一杯熱乎乎的擂茶，暖胃也暖心。島上環境很舒服，走在步道間、看湖面閃著光，是那種會讓心整個沉靜下來的地方。

迎接全面升級的旅遊體驗

玩完海棠島，旅人最期待的就是園區的高空體驗，明德水庫的空中腳踏車與330公尺長的空中滑索，目前都在進行最後的校調測試，預計即將登場。走在湖邊就能看到整套設施架在水面上方，光是想像踩出去、滑出去時的視野，就已經讓人心跳加速，很多人都在敲碗等待，只要正式開放，肯定會掀起一波「明德水庫挑戰潮」，成為苗栗下一個超人氣亮點。

所有項目必須先到官網預約訂票

如果沒先訂票真的有可能白跑一趟，建議一定要在出發前先確認是否開放，這樣行程才會順順的、玩得更盡興。隨著這些水陸空體驗陸續亮相，明德水庫的玩法也越來越多元，從遊湖的靜謐、海棠島的文化，到高空設施帶來的心跳感，每一次造訪都會有全新的驚喜。

無論是和朋友一起挑戰、帶家人來放鬆，或是情侶想找個能一起留下回憶的地方，明德水庫都是很值得加入行程的亮點景點，等到空中腳踏車與空中滑索正式登場，相信這裡會再次被推上旅遊熱門榜，成為大家玩苗栗的新理由，準備好下次再來，把這些最新體驗一次解鎖吧！

明德水庫水陸空遊憩區

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路91－1號

電話：03－7250688

苗栗一日遊常見問題



薑麻園雲海什麼時間最容易看到？

薑麻園的雲海最常出現在秋冬清晨至上午9點前，天氣冷、日夜溫差大時更容易形成。建議在8－9點左右抵達，可直接走10－15分鐘步道到景觀台欣賞最佳視野。

明德水庫水陸空遊憩區有哪些必玩體驗？



明德水庫提供三大亮點活動：

水上：遊湖船體驗、海棠島散策

陸上：擂茶文化體驗、島上步道

空中：空中腳踏車、330 公尺滑索體驗

明德水庫水陸空遊憩區三大項目需要預約嗎？

是的！遊湖目前屬試營運，高空滑索則為即將登場的新設施，建議務必先至官方網站預約購票，現場可能不受理臨時候補，建議出發前務必查看官網公告，確認體驗是否開放。

寨酌然－厚食餐廳推薦的餐點是什麼？

推薦公館紅棗醬櫻桃鴨胸、干蔥紅糟酒醬戰斧豬排、公館老罈酸菜花椒魚，主廚會依當季食材設計完整套餐，每次來都能吃到不同風味。

