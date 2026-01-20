Mister Donut爆餡「波波隆尼」推2款新口味　限時買5送1

▲Mister Donut推出2款全新波波隆尼口味。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

Mister Donut爆餡「波波隆尼」推出2款全新大人系口味，包括咖啡歐蕾、巧克脆脆，即日起正式上市，並祭出限時13天買5送1及買6送2優惠。

Mister Donut全新「咖啡歐蕾波波隆尼」、「巧克脆脆波波隆尼」分別在波波隆尼圈體中注入微苦咖啡鮮奶油、帶有可可碎片的可可鮮奶油，最外層再撒上醇厚可可粉，每一口都能吃到滿滿內餡，售價皆為69元。

歡慶新品上市，至2月1日前可享買5送1、買6送2共2大優惠，須內含指定品項1款，包括巧克脆脆波波隆尼、咖啡歐蕾波波隆尼、開心果波波隆尼、覆盆莓波波隆尼、濃芝麻波波隆尼、濃醇可可生波堤、黑糖豆香生波堤、流心濃芋金沙波堤、芋見QQ 波堤、椰香芒果糰子、抹茶波堤，限送價低品項。

▲gelato pique cafe聯名辻利茶舗。（圖／gelato pique cafe提供，下同）

另外，日本法式可麗餅店「gelato pique cafe」近日則攜手京都宇治老字號「辻利茶舗」推出全新聯名「丸韻抹茶系列」，首推使用法國產小麥粉與頂級艾許奶油，再融入辻利茶舗「丸韻」抹茶粉製成的「抹茶餅皮」，凡購買任一口味的甜味可麗餅加價10元，即可把原味奶油餅皮升級為辻利抹茶餅皮。

「辻利抹茶砂糖可麗餅」則是抹茶餅皮抹上艾許奶油，再撒上細砂糖，售價150元；以及「辻利抹茶拿鐵」售價160元。

▲▼全新抹茶餅皮、抹茶拿鐵。