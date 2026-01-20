連8年入選米其林指南！樂華夜市古早味麻糬　焙炒花生粉香氣濃郁

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

說到新北夜市，樂華夜市短短一條街，卻同時聚集了在地老饕、觀光客、米其林指南推薦小吃，每到傍晚人潮就開始湧現，香氣與吆喝聲此起彼落，在這樣競爭激烈的夜市裡，有一攤外觀看似低調、卻年年被寫進米其林指南的甜點攤位「麻糬寶寶」，從2018年起，連續8屆入選米其林指南餐廳，麻糬寶寶不是靠浮誇包裝，而是靠一顆顆現做、外皮Q彈、內餡飽滿的傳統麻糬。

交通資訊



捷運

搭乘中和新蘆線（橘線）至頂溪站下車，於1號出口出站後，沿永和路步行至永平路即可抵達，步行時間約10分鐘。



公車

1. 搭乘5、57、214、238、624、627等路公車至樂華戲院下車，即可抵達。

2. 搭乘51、57、214、242、243、248、262、304、311、627至捷運頂溪站下車，沿永和路步行10分鐘至永平路即可抵達。



自行開車與停車資訊

仁愛公園地下停車場距離夜市步行約10分鐘，車位較多、永和國小地下停車場距離夜市步行約15分鐘。由於夜市內禁止車輛通行，請務必步行進入。

▲這裡的品項其實很單純，主打的就是傳統麻糬和菜燕。每一顆都是現做現包，如果要晚點吃也可以請店家先不要包粉。

▲麻糬寶寶屬於街邊攤位形式，空間不大，卻非常乾淨整齊，攤位前方清楚展示著歷年來的米其林餐盤推薦標章，從2018一路排列到近期，對第一次來的客人來說，是一種無聲卻有力的背書。

▲站在攤前可以清楚看到製作過程，包餡、塑形、裹粉，每個動作都俐落但不草率，動作很快，即使尖峰時段排隊人多，也不會因為趕時間而隨便應付。



菜燕30元

▲微微的糖香就像是在吃果凍般的口感，冰冰涼涼的吃很對味。



麻糬50元

花生粉香氣濃郁，是那種帶著焙炒香氣的老派花生味，外層花生粉裹得厚實卻不嗆，搭配Q彈麻糬皮，整體口感非常平衡，入口先是花生的鹹香，接著是糖粉微微融化帶來的甜，鹹甜交織，完全不會死甜膩口。

用餐心得

麻糬寶寶不是那種第一口就讓你拍桌驚呼的甜點，而是吃完會默默點頭、下次經過還會再買的那種存在，第一口，是外層花生或芝麻粉的香氣，第二口，是麻糬皮帶來的彈性與嚼感，第三口，內餡才慢慢釋放出濃郁滋味，這種一層一層展開口感，讓麻糬不只是單純的甜，而是有前後層次的點心，下回經過時不妨可以試試。

麻糬寶寶（樂華夜市店）

地址：新北市永和區永平路79號

電話：0975－716976

營業時間：17：00～23：00（周一公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

