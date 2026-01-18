全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天　首度打造復古昭和一條街

▲HERSHEY'S限定商品「奧瑪烘焙」拿破崙大泡芙黑巧三重奏；「豆莢」薑糖熔岩可可。（圖／黑金派對提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

全台最大巧克力盛會「黑金派對」1月23日至25日，在SOGO台北忠孝館12樓活動會館登場。今年以「昭和甜夜」為主題，打造「昭和甜點一條街」。

▲台北人氣老屋古董甜品屋「昭和浪漫冰室」帶來古董陳設，以及三種期間限定的銅鑼燒。



本屆集結國內外巧克力、甜點、咖啡與酒飲品牌，推出多款期間限定商品，包括與美國HERSHEY’S好時合作的黑金派對主題商品，以及紅磚老屋甜品屋「昭和浪漫冰室」帶來古董展示、現做銅鑼燒、昭和布丁與奶油啤酒。

▲世界盃潘納朵尼聖誕麵包冠軍「Feeling18巧克力工房」；「Cona’s妮娜巧克力」碰碰胡麻將巧克力禮盒。



▲「悠寂庵 YoChiEn」限定品「望月 Mochizuki」；以日式細膩為核心，融合自然季節的「御菓子花雨 okashikau」。

台中茶室「悠寂庵 YoChiEn」推出融合抹茶、紅豆的限定甜點飲品「望月 Mochizuki」；布丁品牌「Mr.Moan 莫恩先生」帶來昭和布丁與青花椒可可布丁，展現巧克力與香料的創新風味。

▲黑金派對秒殺的豪華濃厚布朗尼「百老匯布朗尼專賣店」；宜蘭在地巧克力「曼斐諾 宜蘭巧克力工坊」。



黑金巧克力市集邀請義大利頂級品牌AMEDEI、法國精品巧克力Hasnaa Chocolate，以及來自泰國清邁的Bean to Bar品牌Khom Chocolatier House、Kanvela Craft Chocolate，呈現各地可可風土。

▲台灣阿波舞團體「開新連」除了現場表演，還將帶民眾體驗充滿慶典氣氛的日本傳統盆舞。

展期推出多項互動遊戲和體驗裝置，有「昭和藝能座」主題活動，將由台灣阿波舞團體「開新連」表演，帶動現場氣氛。展期間單筆消費滿1,500元即可參加「昭和甜夜一番賞」，獎項囊括價值破萬的義大利百年精品品牌DeLonghi咖啡機、巧克力禮盒等，最大獎為長榮航空台灣出發日本不限航點來回機票，巧克力迷可以邊吃邊玩，感受跨越時代的甜蜜魅力。

▲▼春之光午茶-春梅燒肉米堡；相思春之華。（圖／無二會所提供）



另外，北市大安區「無二會所」祭出2026年度首套季節午茶，主點心「春梅燒肉米堡」搭配鮮蝦彩蔬，私房甜點「相思春之華」則是將無二糀之華甘酒製成凍狀，還能品嚐「抹茶歐蕾」。即日起凡點用期間限定季節午茶，即可獲得當季限定詩籤一張。凡集滿兩季詩籤，即可升級任一飲品（價值最高495元），集滿四季詩籤則可兌換午茶任一份（價值最高1,298元），兌換贈品限下次使用，用餐採全預約制。