65歲以上買一送一！花蓮探索廚房周末早午餐優惠　在地居民88折

▲花蓮潔西艾美渡假酒店探索廚房周末早午餐優惠，65歲以上享買一送一。（圖／花蓮潔西艾美渡假酒店提供）

▲花蓮潔西艾美渡假酒店探索廚房周末早午餐優惠，65歲以上享買一送一。（圖／花蓮潔西艾美渡假酒店提供）

記者黃士原／台北報導

花蓮潔西艾美渡假酒店探索廚房即日起至2月15日前，每周五、六、日加碼推出早午餐特別優惠，65歲以上可享買一送一，花蓮在地居民及企業可有88折優惠。

花蓮潔西艾美渡假酒店表示，觀察到現代人逐漸重視「慢活體驗」，因此規劃年前的每周五、六、日的11:00至13:30，在探索廚房推出早午餐，除了各式蔬菜沙拉外，現煮野菜麵食區提供經典擔仔麵、薑絲魚片湯、旗魚丸湯，現煎料理區則供應荷包蛋、歐姆蛋，日式料理區則可大啖炙烤明太子山藥、綜合壽司。喜愛蒸食的賓客，也可於蒸籠區選擇小籠包、燒賣、珍珠丸等港式點心。

▲花蓮潔西艾美渡假酒店探索廚房周末早午餐優惠，65歲以上享買一送一。（圖／花蓮潔西艾美渡假酒店提供）

▲現煮野菜麵食區提供經典擔仔麵、薑絲魚片湯、旗魚丸湯。（圖／花蓮潔西艾美渡假酒店提供）

探索廚房早午餐也祭出樂齡與睦鄰優惠，65歲以上可享買一送一（另一人仍須滿65歲，並加收10%服務費），平均每人528元。花蓮在地居民及企業，凡出示相關證明，兩人同行享88折優惠，3人同行，最高再享1人免費，平均每人675元。

▲福粵樓港式點心平日68折優惠。（圖／福容大飯店台北一館提供）

另外，福容大飯店台北一館，館內經典港式餐廳「福粵樓」6月30日前，周一至周五平日午、晚餐時段，推出全新主題活動「港味狂歡」，港式點心全品項68折優惠。

福粵樓新登場的「港味狂歡」活動菜單，以港式點心中最具代表性的蒸、煎、酥、包、甜5大類別完整呈現。其中蒸點系列集結多款師傅手工製作的經典港點，包含糯香飽滿的「糯香珍珠丸」、風味濃郁的「豉汁蒸排骨」、膠質豐富的「蜜汁炆鳳爪」，以及融合海味精華的「香茜魚翅餃」、「瑤柱豆苗餃」與「魚子燒賣皇」。招牌「黃金蝦餃皇」則以薄透Q彈的水晶外皮包裹整尾鮮蝦，口感層次分明。

【孤獨的背影】胖貓喬好位置等拍屁屁...結果阿嬤沒看到XD

