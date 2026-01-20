ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
獨／天母名店「ISM主義甜時」月底熄燈　結束10年營業時光

▲台北天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈　結束10年開業時光。（圖／取自ISM臉書粉專）

▲台北天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈。（圖／取自ISM臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

「ISM主義甜時」是知名大提琴家陳世霖所開設的甜點店，在天母地區擁有高人氣，店裡除了招牌必吃的達克瓦茲，還有各式蛋糕與點心。不過創辦人日前在店家粉專公告，因為租約到期與其他大環境變遷的影響，將於這個月底與大家告別。

國際知名大提琴家陳世霖除了在各地吃遍美食，本人更熱愛甜點，後來在福岡的甜點店「16區」認識了小松真次郎，邀請他來台一同在台北天母創立ISM主義甜時，供應各式各樣的蛋糕與點心，其中達克瓦茲最受歡迎，也成為店裡招牌必吃。

▲台北天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈　結束10年開業時光。（圖／取自ISM臉書粉專）

▲ISM主義甜時生乳捲。（圖／取自ISM臉書粉專）

不過創立已有10年的ISM主義甜時，日前卻公告將於這個月底熄燈。創辦人陳世霖表示，因為租約到期與其他大環境變遷的影響，門市將在這個月底與大家告別，在未來產品與經營未有明確方向前，也不會再有新店面。

熄燈消息傳出，讓不少老客人感到震驚，紛紛留言表示「好捨不得！謝謝ISM這一路陪著我們」、「晴天霹靂！好愛ISM的蛋糕」、「好捨不得！希望還有機會再相見」、「永難忘記第一次吃你們的達克瓦茲時的驚豔」。

▲25年義式餐廳「養機場逢甲店」今天起暫停營業。（圖／取自養機場逢甲店臉書）

另外，台中人的回憶又要少一間了！開業已有25年的義式餐廳「養機場逢甲店」日前公告，今天起暫停營業，老闆還說，如果還想念的話，可以到一中店找找他的影子。

養機場逢甲店是台中逢甲大學商圈的平價義式餐廳，提供義大利麵、焗烤等多樣化餐點，由於價格最低200元有找、最高不超過300元，很受學生喜愛，是當地的美食地標，Google地圖留言超過2000則，評價也有4.1顆星。

