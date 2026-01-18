封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松　免費開放且看且珍惜

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

上回來此已經是多年前，此地平坦好走而且樹木高聳成列，搭配S型步道的畫面很有氛圍感。上回造訪時雖然天氣不佳，但是遊客還是不少，所以只是簡單地記錄幾張便離開。之後，聽到封園的消息令人頗為遺憾，近期再度開放，就趁此機會再來走走。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲外圍路邊可停車，但往來道路並不寬，所以遊客們記得別佔用車道；從淡水信義線的劍潭站或士林站，可轉搭乘公車小16直達終點站永公路500巷。

▲每年觀賞期為12月中下旬至隔年1月，本身原本計畫為教育農場園區，但目前為串連陽明山各處的免費景點，沒有停車場也不提供洗手間使用。

▲雖然平地陽光充足有點炎熱，但一上仰德大道後溫度便慢慢下降，意外的是沿途遊客車輛沒有想像中多，所以很順利地抵達。

▲此地為私人所有，兩年前因為造訪的遊客不保護環境未守秩序，所以園主便關閉此處，而入口看到出售的告示，也覺得能佛心開放，真的要好好珍惜。

▲此地的特色，便是那成排S型步道的蜿蜒林道最是好看，而入口短橋的參天落羽松也是許多人拍照打卡之處。

▲上午可以拍攝林道，下午則是前後段的林木，不同的時間光線會有不同的亮點，只是附近沒有餐廳營業，目前洗手間也未開放使用，這點要注意一下。

心得

種植三百顆落羽松樹木的200公尺步道還滿好走，當日遊客沒有想像中的多，大多為年長者結伴而來；雖然雲層略厚但是好天氣仍讓人感到舒心，拍照也愉快許多！

永公路落羽松

地址：台北市士林區永公路500巷22號

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁、部落格、IG

【你可能也想看】

►500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」！躲在台北晶華酒店後巷

►僅開放10席座位！隱身JR東日本大飯店台北「本格派鐵板燒」

►景美隱藏版抗通膨早餐！無名無招牌 大杯豆漿＋飯團50有找