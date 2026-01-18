ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松　免費開放且看且珍惜

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

上回來此已經是多年前，此地平坦好走而且樹木高聳成列，搭配S型步道的畫面很有氛圍感。上回造訪時雖然天氣不佳，但是遊客還是不少，所以只是簡單地記錄幾張便離開。之後，聽到封園的消息令人頗為遺憾，近期再度開放，就趁此機會再來走走。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲外圍路邊可停車，但往來道路並不寬，所以遊客們記得別佔用車道；從淡水信義線的劍潭站或士林站，可轉搭乘公車小16直達終點站永公路500巷。

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲每年觀賞期為12月中下旬至隔年1月，本身原本計畫為教育農場園區，但目前為串連陽明山各處的免費景點，沒有停車場也不提供洗手間使用。

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲雖然平地陽光充足有點炎熱，但一上仰德大道後溫度便慢慢下降，意外的是沿途遊客車輛沒有想像中多，所以很順利地抵達。

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲此地為私人所有，兩年前因為造訪的遊客不保護環境未守秩序，所以園主便關閉此處，而入口看到出售的告示，也覺得能佛心開放，真的要好好珍惜。

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲此地的特色，便是那成排S型步道的蜿蜒林道最是好看，而入口短橋的參天落羽松也是許多人拍照打卡之處。

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲上午可以拍攝林道，下午則是前後段的林木，不同的時間光線會有不同的亮點，只是附近沒有餐廳營業，目前洗手間也未開放使用，這點要注意一下。

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

心得
種植三百顆落羽松樹木的200公尺步道還滿好走，當日遊客沒有想像中的多，大多為年長者結伴而來；雖然雲層略厚但是好天氣仍讓人感到舒心，拍照也愉快許多！

▲▼永公路落羽松，S步道林徑，陽明山落羽松。（圖／部落客WISELY提供）

永公路落羽松

地址：台北市士林區永公路500巷22號

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」！躲在台北晶華酒店後巷
僅開放10席座位！隱身JR東日本大飯店台北「本格派鐵板燒」
景美隱藏版抗通膨早餐！無名無招牌　大杯豆漿＋飯團50有找

關鍵字： 永公路500巷 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 WISELY’S 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

Jennie生日拍叼蠟燭影片　他們跟拍也是同一天生日

推薦閱讀

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯　凌晨兩點還能吃到腿庫飯

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯　凌晨兩點還能吃到腿庫飯

東區港味復古打邊爐！藏在住宅區2樓　濃厚沙嗲鍋招牌必點

東區港味復古打邊爐！藏在住宅區2樓　濃厚沙嗲鍋招牌必點

獨特海味紅到國外！台北「綠藻干貝水餃」　老饕吃法必配辣渣油

獨特海味紅到國外！台北「綠藻干貝水餃」　老饕吃法必配辣渣油

最低268元！宜蘭火鍋吃到飽超過30種食材任夾　滷肉飯無限吃

最低268元！宜蘭火鍋吃到飽超過30種食材任夾　滷肉飯無限吃

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松

米其林公布1月5家新入選餐廳

米其林公布1月5家新入選餐廳

看全台最高嚕嚕米！

看全台最高嚕嚕米！

台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！

台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！

台中PARK2「餐酒中島」新亮相

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

嘉義最高酒店推職人假期　入住送早晚餐

阿里山賓館「一晚4.5萬」惹議　業者澄清

台中隱藏版臭豆腐只要50元！

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松

米其林公布1月5家新入選餐廳

看全台最高嚕嚕米！

台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

金曲歌后開無國界料理餐酒館！

台中PARK2「餐酒中島」新亮相

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366