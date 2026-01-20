ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
冬天追櫻去！汐止康誥坑溪夜櫻點燈　「文化櫻花季」一日遊攻略

▲汐止康誥坑溪浪漫賞櫻步道粉嫩登場。（圖／新北市政府提供）

▲汐止康誥坑溪櫻花廊道「溪澗夜櫻」點燈。（資料照／新北市政府提供）

記者胡至欣／綜合報導

春天還在路上，但新北汐止已經慢慢套上粉紅濾鏡。隨著「康誥坑溪櫻花廊道」桃紅色山櫻花陸續綻放，「文化櫻花季」同步開跑，每晚都有藝術燈光投射，打造夢幻夜櫻。活動期間也規劃櫻花攝影比賽、農夫市集與食農教育體驗，白天賞花、晚上看光影，一次收齊。

夜櫻重點先記：點燈到晚上10點

汐止康誥坑溪河畔步道地勢平緩好走，沿岸約有200株山櫻花（緋寒櫻），花期落在1月下旬到2月，往年全盛綻放時期，桃紅吊鐘狀花朵色澤飽和一路延伸美不勝收，近年成了都會圈熱門賞櫻點；白天是城市邊緣的溫柔散步，晚上燈一亮，直接切換成「溪澗夜櫻」模式，即日起至2月22日每天17:30至22:00步道照明、櫻花造型燈與溪畔球形燈飾同步點亮，視覺效果跟白天完全不同。

● 出發前可先看「即時花況」網站，掌握現場狀況再決定要不要衝。

▲汐止康誥坑溪浪漫賞櫻步道粉嫩登場。（圖／新北市政府提供）

▲汐止康誥坑溪河畔沿岸種有約200株山櫻花。（資料照／新北市政府提供）

市集、攝影賽、食農體驗　活動順手玩

如果你不是只想走走拍拍，「文化櫻花季」還排了幾個「加戲」選項：

舞台活動：1/31（六）09:30

農夫市集：1/31、2/7、2/14（六）09:30–15:30

食農教育：2/7、2/14（六）上午場次

攝影比賽：投稿至2/11（三）18:00 截止

▲汐止康誥坑溪浪漫賞櫻步道粉嫩登場。（圖／新北市政府提供）

▲汐科站北站下車，步行約500公尺即可到達康誥坑溪旁櫻花步道。（圖／翻攝自汐止區公所

同場加映：一日遊安排　從白天逛到夜櫻收尾

A 路線｜親子／輕鬆派：櫻花步道＋天空城堡公園＋夜櫻

康誥坑溪櫻花步道：先走一圈、拍白天花海，傍晚再回來等點燈。

康誥坑公園：旁邊就有「天空之城」主題遊具（城堡溜滑梯、鳥巢鞦韆、雲朵座椅、彩虹跳樁），小孩放電大人回血。

夜櫻收尾：17:30 後直接進入夜景模式。

B 路線｜文青吃貨派：汐止老街＋櫻花步道＋汐止觀光夜市

汐止老街（中正路一帶）：短短約一公里，老街屋、紅磚牆、老店氛圍很有「時間感」。

下午轉場去康誥坑溪散步看花，傍晚等點燈。

晚上想把熱量補回來，就去汐止觀光夜市（17:00–23:00）。

C 路線｜山系派：拱北殿＋新山夢湖＋夜櫻

拱北殿：日式與中式交錯的古剎感很強，開放時間 07:00–17:00。

新山夢湖：同一條線往山裡走，湖景＋群山那種「離台北很近但像遠行」的反差感。

回市區到康誥坑溪看夜櫻收尾。

關鍵字： 汐止 康誥坑溪 文化櫻花季 山櫻花 緋寒櫻 夜櫻 賞櫻 新北景點 一日遊 汐止老街 拱北殿 新山夢湖 星光橋 夜市

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

