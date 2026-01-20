宜蘭旅宿「了了礁溪」委託雲品經營　5月重新開幕

▲宜蘭旅宿「了了礁溪」攜手雲品國際，未來由委託雲品經營。（圖／雲品國際提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

雲品國際今日宣布，與宜蘭知名設計旅店「了了礁溪」簽署委託經營合約，成為雲品Collection在宜花東市場的最新布局。此案將保留「了了」原有的獨特禪學意境與建築風格，並導入隱世療癒與超越一泊三食的產品定位與理念，預計於今年5月重新開幕。

雲品國際表示，「了了礁溪」以「如如不動，了了分明」的品牌精神與獨特的設計語彙，在市場上創造出極高的辨識度。未來雲品Collection將尊重其原創設計與禪學底蘊，同時注入雲品細緻的服務流程、餐飲規劃與營運管理，以吸引重視精神療癒與生活美學的高端客群，讓旅客能真正體驗到「隱世療癒酒店」的靜謐奢旅。

▲▼了了礁溪客房（上圖）與洞穴式餐廳（下圖）。（上圖／雲品國際提供，下圖／記者蔡玟君攝）

在營運策略上，雲品將首創「一泊 二盞 三膳」為產品核心理念，透過料理、飲品、療癒活動與深度體驗拉長旅客停留時間、提升住宿的感官體驗，進一步提升住房率與平均房價，目標將「了了」的品牌價值推向新高度，並持續強化雲品國際在療癒式度假市場的競爭力。

餐飲方面，館內Habitat餐廳將成為體驗設計的重要一環，未來將引進米其林廚藝團隊服務早午餐、日式下午茶與套餐式晚餐。餐廳獨特的半開放式「鑿穴」設計，搭配大片落地窗引入的自然光，為用餐時光更添一份原始與前衛交融的獨特氛圍。

雲品國際目前於雲品Collection已有二處營運據點，分別有新北烏來「蘇卡利 漫活」與台東「寶桑町屋」。規劃與興建中的共有三處，分別有南投埔里「興悅溫泉」、嘉義太保「光禹野奢」及台中味丹富貴天心特區三大Villa Resort，預計於2027至2028年間陸續營運。隨著「了了」加入，雲品國際持續強化療癒酒店、高端度假市場佈局，並持續以委託經營模式提供差異化的旅宿服務產品給國內外的旅客。

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／業者堤供）

而「捷絲旅宜蘭礁溪館」首次與台灣人氣零食品牌「卡滋爆米花」跨界合作，推出住房專案「冬趣POP控！」，即日起開放預訂，四人同行入住一泊一食平均每人每晚1425元起。

礁溪捷絲旅此次專案串聯選品、手作體驗與拍照打卡空間等元素，入住即可獲得限定「POP卡滋玩味禮包」，除了可享用卡滋經典雙口味腰果及爆米花隨手包外，還貼心附上彩繪筆，邀請大小朋友在專屬提袋上自由繪畫，將美味零嘴變成親子共創的趣味小禮，營造獨特的旅行回憶。