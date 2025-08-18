ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

倫敦市區「必訪地標景點地圖」整理包！新手也能規劃一日遊

Travel with Leo

Travel with Leo Travel with Leo

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

倫敦是歐洲數一數二的大城，市區景點繁多，由西邊的肯辛頓宮、海德公園、西敏寺到東邊的波羅市場、倫敦塔等等，都是超具代表性的景點。這一篇倫敦市區景點懶人包會以地區為切入點，來介紹幾個旅人必訪區域！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

區域說明
A：海德公園、肯辛頓宮、肯辛頓公園、荷蘭公園
B：國王十字車站、攝政公園、櫻草丘、肯頓鎮
C：大英博物館、柯芬園、國家美術館、特拉法加廣場
D：白金漢宮、聖詹姆士公園、西敏宮、西敏寺
E：聖保羅大教堂、千禧橋、泰特現代藝術館
F：倫敦塔、倫敦塔橋、碎片塔、波羅市場、空中花園

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲由 A 開始依序由西往東介紹。

海德公園、肯辛頓宮、肯辛頓公園
這一區算是倫敦市區景點的西緣，由西到東有荷蘭公園、肯辛頓宮、肯辛頓公園、海德公園等等，南邊不遠處還有哈洛德百貨、V&A博物館等等。荷蘭公園位於肯辛頓宮西方、步行距離約15－20分鐘，公園以前有個貴族豪宅Cope Castle，所有權更迭後成為荷蘭伯爵的財產「荷蘭屋」，所以這邊就被稱為荷蘭公園了，這算是一個很次要的倫敦景點，若沒有待10天以上不用特地過來，它離右邊的肯辛頓宮也有段距離。

位於倫敦西敏地區西邊的肯辛頓宮相較溫莎城堡、倫敦塔等等，並不是那麼有名，卻是英國王室的重要居所。這邊的發展始自於威廉三世（在光榮革命時入主英國的那位荷蘭奧蘭治家族的威廉）與瑪麗二世，他們將這邊改造為王室的居所。肯辛頓宮導覽的重點之一就是維多利亞女王，宮殿是她成長的地方，直到1837年即位後才搬遷到白金漢宮。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼肯辛頓宮。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

肯辛頓公園是肯辛頓宮右邊的公園
知名度低了點，但它還是很值得一訪的倫敦景點，南邊的阿爾伯特紀念亭（The Albert Memorial）也是倫敦地標。海德公園是倫敦最知名的公園，也是1851年萬國博覽會的舉辦場所，周遭有多個倫敦地標，例如東北角是大理石拱門、東角南是海德公園角與威靈頓拱門。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼肯辛頓公園。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲區隔肯辛頓公園和海德公園的蛇形湖。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲海德公園的西北角。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲海德公園的演說角。

如果想去百貨公司走走晃晃，見識舉世聞名的精品百貨到底賣什麼，可以到海德公園南邊的哈洛德百貨逛一下，雖然買不起裡面的精品，它的咖啡、巧克力、茶包等等都是很體面的紀念品，價格也算可以接受！

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

白金漢宮、西敏宮、西敏寺
這一區是倫敦必訪區域，有眾多倫敦必去景點，例如白金漢宮、西敏宮、西敏寺等等，最西邊的白金漢宮跟最東邊的西敏宮間的步行距離約2公里，很好安排。白金漢宮（Buckingham Palace）可說是倫敦市區最知名的宮殿了，它是英國王室三個正式居所之一，也是他們在倫敦的下榻之處。通常旅客到這邊都是要觀賞倫敦衛兵交接，但其實白金漢宮也是可以入內參觀的，只是我不是在參觀月份造訪倫敦。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼白金漢宮。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼衛兵交接。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

由白金漢宮可以通過聖詹姆士公園到騎兵衛隊博物館，聖詹姆士公園也是我很推薦的倫敦公園，雖然不像海德公園那麼有名，造景還蠻有特色的，也熱鬧多了。如果想欣賞衛兵交接，主要地點則在白金漢宮前面的「The Mall」，由那邊直行也會到騎兵衛隊博物館！

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲聖詹姆士公園。

由騎兵衛隊博物館往南就可到西敏宮與西敏寺
西敏宮（Palace of Westminster）即是英國國會大廈（Houses of Parliament），過去是王室主要宮殿，直到16世紀後才移轉到附近王宮，自此的主要用途就是英國議會的開會場所。要參觀西敏宮也不難，經由官網預約即可，可選擇參加導覽團或自行遊覽（搭配導覽機），大部分的廳室皆不可錄影、拍照，且可供遊客使用的椅子也非常少。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲西敏宮（國會大廈）。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲西敏大廳。

西敏宮旁邊的西敏寺（Westminster Abbey）是歷來英國君王的加冕之地
超過30位君主於此完成加冕典禮，至今還保留古老的加冕王座。因其在英國史上獨特而崇高的地位，歷代多位君主均長眠於此。除了王室的淵源頗深，西敏寺也是眾多名人的下葬之地，有不少偉人的紀念碑，例如：牛頓、莎士比亞、南丁格爾等等，成為旅人造訪西敏寺一定要探索的地方，最知名的當然就是詩人角了。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲西敏寺。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲西敏寺詩人角。

大英博物館、柯芬園、國家美術館
大英博物館的代表性不用多言了，它是全球首屈一指的博物館、英國必去景點，隨時都是萬頭鑽動的人潮，除了讓人歎為觀止的展品，而且是免費參觀！裡面的展品琳瑯滿目，其中的埃及文化收藏是世上數一數二的，也有不少中東、西亞、歐洲的精采文物，還有復活島的摩艾石像。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲大英博物館。

博物館南方不遠處就是倫敦的逛街熱區牛津街
再往南就是國家美術館、柯芬園等等。位於特拉法加廣場上的國家美術館（National Gallery）是歐洲首屈一指的美術館，跟大英博物館一樣可免費參觀。這兩個博物館所在的特拉法加廣場是我最愛的倫敦廣場，相較於羅素廣場、萊斯特廣場、國會廣場等等，它更像阿姆斯特丹、巴黎等大城的代表性廣場。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲特拉法加廣場。

位於特拉法加廣場東邊的柯芬園（Covent Garden）
另一個倫敦逛街熱區，其中的核心商場是個小小的室內逛街區域，由三個通道構成，旁邊另有 Jubilee Market。廣義的柯芬園還包含北邊的 Seven Dials 周遭，由那邊步行到大英博物館約8－10分鐘。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲柯芬園。

聖保羅大教堂、千禧橋、泰特現代藝術館
位於倫敦市區核心區域的聖保羅大教堂（St Paul’s Cathedral）是倫敦的精神象徵，尤其是在二次大戰期間，邱吉爾曾經命令要誓死保衛教堂圓頂。現今的大教堂是1688年倫敦大火後由雷恩爵士（Sir Christopher Wren）重建的，大火前的教堂已經年久失修，當時教堂的重建也象徵倫敦的浴火重生。

亨利八世也曾在這邊舉辦婚禮，黛安娜王妃的婚禮也是於此完成，這教堂相對於西敏寺，更偏向庶民階級，眾多英國英雄，例如納爾遜、威靈頓、邱吉爾，都是這邊舉行國葬，最知名的英國畫家透納（William Turner）也於此長眠。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲聖保羅大教堂。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲讓我最深刻的是雷恩爵士的陵寢，他的陵墓非常樸素，因為他擁有全英國最華麗的陵寢。

位於聖保羅大教堂南側、橫跨泰晤士河的千禧橋（Millennium Bridge），是哈利波特《混血王子的背叛》的名場景、在食死人的攻擊下崩塌。除了是電影的名場景，這邊也是拍攝聖保羅大教堂的絕佳地點，而且橋的另一側就是熱門景點泰特現代藝術館與環球劇場。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲千禧橋。

倫敦塔、倫敦塔橋、波羅市場
在泰晤士河北邊有空中花園、倫敦塔，南邊則是波羅市場與碎片塔，往來兩岸的橋樑是倫敦塔橋與倫敦橋。倫敦塔（Tower of London）象徵諾曼征服的歷史，可說是英國最具代表性的城堡之一，但英國君主鮮少利用倫敦塔作為居所，這邊的主要用途是要塞、監獄、鑄幣所跟國庫等等，也曾充當為動物園。

塔的南側是英國最知名的橋樑倫敦塔橋，緣由是為了解決泰晤士河兩岸的交通問題同時避免影響碼頭的船運，當時位於倫敦塔與倫敦橋之間的區域是重要的碼頭，於19世紀末完工。塔橋的平面層是車道與人行道，可以付費參觀塔橋上層，時間不夠的話可略過。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲倫敦塔橋。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲碎片塔。

位於倫敦橋車站旁邊的碎片塔（The Shard）
高約309公尺，於2012年落成後便是英國第一高塔，它的視野絕佳，天晴時可一覽無遺倫敦天際線，欣賞倫敦塔、倫敦塔橋、聖保羅大教堂、國會大廈等英國地標。附近的波羅市場（Borough Market）是倫敦最大、最古老的食品市場，最早可追溯到12世紀，目前的建築於19世紀落成。這邊就是一個典型大城食品與蔬果市場，也有販賣不少熟食，但因其位於市中心，而且遊客超多，就別太要求價格了。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲波羅市場。

由倫敦橋漫步到空中花園約7分鐘
會經過紀念1666年倫敦大火的紀念碑。空中花園也是倫敦知名的觀景區域，可以免費參觀，我比較喜歡碎片塔，只是門票會讓人望之卻步。如果喜歡哈利波特，還可到空中花園北邊的利德賀市場拍拍照，那是《哈利波特：神秘的魔法石》中斜角巷的靈感來源，也是破斧酒吧（The Leaky Cauldron）的取景地。

國王十字車站、攝政公園、肯頓鎮
倫敦北方雖然不是旅遊重點，卻是許多旅人的必訪區域，因為有國王十字與聖潘克拉斯兩大車站，有蠻多機會會搭乘這兩大車站通往鄰近城鎮的列車，而且國王十字車站還是哈利波特迷的倫敦必去景點，9¾月台就在這邊，車站北邊的卸煤場是倫敦新興的購物區、非常值得一遊。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲國王十字車站。

國王十字車站西邊不遠處
就是倫敦皇家公園之一的攝政公園，它的北邊是可以欣賞倫敦天際線的櫻草丘公園，雖說是次要景點，時間充裕的話可以來這邊走走，反正可以跟附近的國王十字車站、肯頓市集一起安排。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲攝政公園。

倫敦市區北方的肯頓鎮（Camden Town）鄰近攝政運河、國王十字車站，自18–19世紀英國的工業革命如火如荼的發展後，就成為倫敦重要的倉庫區域與運輸中心，後來經過長久的轉型、成為倫敦代表性的市集區域，以豐富的次文化而聞名。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

▲肯頓鎮市集。

▲▼倫敦市區景點。（圖／部落客Travel with Leo授權提供）

肯頓鎮還有一個代表性品牌
Camden Town Brewery這個由澳洲人創立，發跡於肯頓鎮的精釀啤酒在倫敦隨處可見，是很具代表性的當地啤酒品牌，發跡地依然可以參觀、提供導覽服務。

心得
倫敦市區景點多到讓人眼花撩亂，我一開始規劃時最困擾的就是要花不少時間釐清它們的分布狀況，才好安排比較流暢的路線。若有跟我一樣的感受，看完本文之後應該能更順利的規劃行程、減少舟車勞頓的時間，有需要就自行參考吧！

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

【你可能也想看】

►坐落慕尼黑王宮東側！開箱170歲國家博物館　近看貴族的炫富櫥櫃
►漫遊捷克布拉格城堡區！走進金碧輝煌羅瑞塔教堂、看奇特地下墓室
►德國超冷門景點開箱！多瑙河畔爬360階石梯才能到的瓦爾哈拉神殿

關鍵字： 倫敦景點 英國旅遊 達人旅遊 旅遊情報 英國特色系列 Travel with Leo

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

謝金燕火辣助陣　 性感坐上信大腿

推薦閱讀

穿越時光的藝術殿堂！漫遊慕尼黑王宮　一窺巴伐利亞君主奢華生活

穿越時光的藝術殿堂！漫遊慕尼黑王宮　一窺巴伐利亞君主奢華生活

南半球最大「雪梨魚市場」吃逛攻略！坐戶外小心海鷗搶食

南半球最大「雪梨魚市場」吃逛攻略！坐戶外小心海鷗搶食

遠離人潮京都郊區一日遊！海上欣賞古樸舟屋　還能俯瞰日本三景

遠離人潮京都郊區一日遊！海上欣賞古樸舟屋　還能俯瞰日本三景

朝聖荷蘭最偉大畫家故居！走進林布蘭豪宅一窺輝煌生平

朝聖荷蘭最偉大畫家故居！走進林布蘭豪宅一窺輝煌生平

蘇澳「地下冷泉秘境」藏身復古紅磚樓

蘇澳「地下冷泉秘境」藏身復古紅磚樓

燈籠夜遊、超夯移工樂團「半島花花生活節」演出

燈籠夜遊、超夯移工樂團「半島花花生活節」演出

基隆港高遠新村歷史建築　活化翻新再現原風貌正式公告招商

基隆港高遠新村歷史建築　活化翻新再現原風貌正式公告招商

拿坡里推「世運金牌快閃優惠」　小披薩只要139元、炸雞6折

拿坡里推「世運金牌快閃優惠」　小披薩只要139元、炸雞6折

開業4年粥底火鍋「澳門贏到足」熄燈

開業4年粥底火鍋「澳門贏到足」熄燈

大阪世博「We TAIWAN」將返台展出

大阪世博「We TAIWAN」將返台展出

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

一蘭道頓堀店本館受火災波及「暫時關閉」

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

慕尼黑老城區打卡景點、購物攻略

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮

10月連假玩富國島　網美熱點全收藏

必比登「蔡家牛排麵」開賣即完售

彰化1.2公頃「恐龍樂園」必搭飛天騎士　還可拍彩色氣球屋

杜拜汶萊一次玩　油富雙國倍增精彩

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

蘇澳「地下冷泉秘境」藏身復古紅磚樓

燈籠夜遊、超夯移工樂團「半島花花生活節」演出

基隆港高遠新村歷史建築　活化翻新再現原風貌正式公告招商

拿坡里推「世運金牌快閃優惠」　小披薩只要139元、炸雞6折

開業4年粥底火鍋「澳門贏到足」熄燈

大阪世博「We TAIWAN」將返台展出

漢堡王「三牲漢堡」升級回歸

倫敦市區「必訪地標景點地圖」整理包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366