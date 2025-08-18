倫敦市區「必訪地標景點地圖」整理包！新手也能規劃一日遊

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

倫敦是歐洲數一數二的大城，市區景點繁多，由西邊的肯辛頓宮、海德公園、西敏寺到東邊的波羅市場、倫敦塔等等，都是超具代表性的景點。這一篇倫敦市區景點懶人包會以地區為切入點，來介紹幾個旅人必訪區域！

區域說明

A：海德公園、肯辛頓宮、肯辛頓公園、荷蘭公園

B：國王十字車站、攝政公園、櫻草丘、肯頓鎮

C：大英博物館、柯芬園、國家美術館、特拉法加廣場

D：白金漢宮、聖詹姆士公園、西敏宮、西敏寺

E：聖保羅大教堂、千禧橋、泰特現代藝術館

F：倫敦塔、倫敦塔橋、碎片塔、波羅市場、空中花園

▲由 A 開始依序由西往東介紹。

海德公園、肯辛頓宮、肯辛頓公園

這一區算是倫敦市區景點的西緣，由西到東有荷蘭公園、肯辛頓宮、肯辛頓公園、海德公園等等，南邊不遠處還有哈洛德百貨、V&A博物館等等。荷蘭公園位於肯辛頓宮西方、步行距離約15－20分鐘，公園以前有個貴族豪宅Cope Castle，所有權更迭後成為荷蘭伯爵的財產「荷蘭屋」，所以這邊就被稱為荷蘭公園了，這算是一個很次要的倫敦景點，若沒有待10天以上不用特地過來，它離右邊的肯辛頓宮也有段距離。

位於倫敦西敏地區西邊的肯辛頓宮相較溫莎城堡、倫敦塔等等，並不是那麼有名，卻是英國王室的重要居所。這邊的發展始自於威廉三世（在光榮革命時入主英國的那位荷蘭奧蘭治家族的威廉）與瑪麗二世，他們將這邊改造為王室的居所。肯辛頓宮導覽的重點之一就是維多利亞女王，宮殿是她成長的地方，直到1837年即位後才搬遷到白金漢宮。

▲▼肯辛頓宮。

肯辛頓公園是肯辛頓宮右邊的公園

知名度低了點，但它還是很值得一訪的倫敦景點，南邊的阿爾伯特紀念亭（The Albert Memorial）也是倫敦地標。海德公園是倫敦最知名的公園，也是1851年萬國博覽會的舉辦場所，周遭有多個倫敦地標，例如東北角是大理石拱門、東角南是海德公園角與威靈頓拱門。

▲▼肯辛頓公園。

▲區隔肯辛頓公園和海德公園的蛇形湖。

▲海德公園的西北角。

▲海德公園的演說角。

如果想去百貨公司走走晃晃，見識舉世聞名的精品百貨到底賣什麼，可以到海德公園南邊的哈洛德百貨逛一下，雖然買不起裡面的精品，它的咖啡、巧克力、茶包等等都是很體面的紀念品，價格也算可以接受！

白金漢宮、西敏宮、西敏寺

這一區是倫敦必訪區域，有眾多倫敦必去景點，例如白金漢宮、西敏宮、西敏寺等等，最西邊的白金漢宮跟最東邊的西敏宮間的步行距離約2公里，很好安排。白金漢宮（Buckingham Palace）可說是倫敦市區最知名的宮殿了，它是英國王室三個正式居所之一，也是他們在倫敦的下榻之處。通常旅客到這邊都是要觀賞倫敦衛兵交接，但其實白金漢宮也是可以入內參觀的，只是我不是在參觀月份造訪倫敦。

▲▼白金漢宮。

▲▼衛兵交接。

由白金漢宮可以通過聖詹姆士公園到騎兵衛隊博物館，聖詹姆士公園也是我很推薦的倫敦公園，雖然不像海德公園那麼有名，造景還蠻有特色的，也熱鬧多了。如果想欣賞衛兵交接，主要地點則在白金漢宮前面的「The Mall」，由那邊直行也會到騎兵衛隊博物館！

▲聖詹姆士公園。

由騎兵衛隊博物館往南就可到西敏宮與西敏寺

西敏宮（Palace of Westminster）即是英國國會大廈（Houses of Parliament），過去是王室主要宮殿，直到16世紀後才移轉到附近王宮，自此的主要用途就是英國議會的開會場所。要參觀西敏宮也不難，經由官網預約即可，可選擇參加導覽團或自行遊覽（搭配導覽機），大部分的廳室皆不可錄影、拍照，且可供遊客使用的椅子也非常少。

▲西敏宮（國會大廈）。

▲西敏大廳。

西敏宮旁邊的西敏寺（Westminster Abbey）是歷來英國君王的加冕之地

超過30位君主於此完成加冕典禮，至今還保留古老的加冕王座。因其在英國史上獨特而崇高的地位，歷代多位君主均長眠於此。除了王室的淵源頗深，西敏寺也是眾多名人的下葬之地，有不少偉人的紀念碑，例如：牛頓、莎士比亞、南丁格爾等等，成為旅人造訪西敏寺一定要探索的地方，最知名的當然就是詩人角了。

▲西敏寺。

▲西敏寺詩人角。

大英博物館、柯芬園、國家美術館

大英博物館的代表性不用多言了，它是全球首屈一指的博物館、英國必去景點，隨時都是萬頭鑽動的人潮，除了讓人歎為觀止的展品，而且是免費參觀！裡面的展品琳瑯滿目，其中的埃及文化收藏是世上數一數二的，也有不少中東、西亞、歐洲的精采文物，還有復活島的摩艾石像。

▲大英博物館。

博物館南方不遠處就是倫敦的逛街熱區牛津街

再往南就是國家美術館、柯芬園等等。位於特拉法加廣場上的國家美術館（National Gallery）是歐洲首屈一指的美術館，跟大英博物館一樣可免費參觀。這兩個博物館所在的特拉法加廣場是我最愛的倫敦廣場，相較於羅素廣場、萊斯特廣場、國會廣場等等，它更像阿姆斯特丹、巴黎等大城的代表性廣場。

▲特拉法加廣場。

位於特拉法加廣場東邊的柯芬園（Covent Garden）

另一個倫敦逛街熱區，其中的核心商場是個小小的室內逛街區域，由三個通道構成，旁邊另有 Jubilee Market。廣義的柯芬園還包含北邊的 Seven Dials 周遭，由那邊步行到大英博物館約8－10分鐘。

▲柯芬園。

聖保羅大教堂、千禧橋、泰特現代藝術館

位於倫敦市區核心區域的聖保羅大教堂（St Paul’s Cathedral）是倫敦的精神象徵，尤其是在二次大戰期間，邱吉爾曾經命令要誓死保衛教堂圓頂。現今的大教堂是1688年倫敦大火後由雷恩爵士（Sir Christopher Wren）重建的，大火前的教堂已經年久失修，當時教堂的重建也象徵倫敦的浴火重生。

亨利八世也曾在這邊舉辦婚禮，黛安娜王妃的婚禮也是於此完成，這教堂相對於西敏寺，更偏向庶民階級，眾多英國英雄，例如納爾遜、威靈頓、邱吉爾，都是這邊舉行國葬，最知名的英國畫家透納（William Turner）也於此長眠。

▲聖保羅大教堂。

▲讓我最深刻的是雷恩爵士的陵寢，他的陵墓非常樸素，因為他擁有全英國最華麗的陵寢。

位於聖保羅大教堂南側、橫跨泰晤士河的千禧橋（Millennium Bridge），是哈利波特《混血王子的背叛》的名場景、在食死人的攻擊下崩塌。除了是電影的名場景，這邊也是拍攝聖保羅大教堂的絕佳地點，而且橋的另一側就是熱門景點泰特現代藝術館與環球劇場。

▲千禧橋。

倫敦塔、倫敦塔橋、波羅市場

在泰晤士河北邊有空中花園、倫敦塔，南邊則是波羅市場與碎片塔，往來兩岸的橋樑是倫敦塔橋與倫敦橋。倫敦塔（Tower of London）象徵諾曼征服的歷史，可說是英國最具代表性的城堡之一，但英國君主鮮少利用倫敦塔作為居所，這邊的主要用途是要塞、監獄、鑄幣所跟國庫等等，也曾充當為動物園。

塔的南側是英國最知名的橋樑倫敦塔橋，緣由是為了解決泰晤士河兩岸的交通問題同時避免影響碼頭的船運，當時位於倫敦塔與倫敦橋之間的區域是重要的碼頭，於19世紀末完工。塔橋的平面層是車道與人行道，可以付費參觀塔橋上層，時間不夠的話可略過。

▲倫敦塔橋。

▲碎片塔。

位於倫敦橋車站旁邊的碎片塔（The Shard）

高約309公尺，於2012年落成後便是英國第一高塔，它的視野絕佳，天晴時可一覽無遺倫敦天際線，欣賞倫敦塔、倫敦塔橋、聖保羅大教堂、國會大廈等英國地標。附近的波羅市場（Borough Market）是倫敦最大、最古老的食品市場，最早可追溯到12世紀，目前的建築於19世紀落成。這邊就是一個典型大城食品與蔬果市場，也有販賣不少熟食，但因其位於市中心，而且遊客超多，就別太要求價格了。

▲波羅市場。

由倫敦橋漫步到空中花園約7分鐘

會經過紀念1666年倫敦大火的紀念碑。空中花園也是倫敦知名的觀景區域，可以免費參觀，我比較喜歡碎片塔，只是門票會讓人望之卻步。如果喜歡哈利波特，還可到空中花園北邊的利德賀市場拍拍照，那是《哈利波特：神秘的魔法石》中斜角巷的靈感來源，也是破斧酒吧（The Leaky Cauldron）的取景地。

國王十字車站、攝政公園、肯頓鎮

倫敦北方雖然不是旅遊重點，卻是許多旅人的必訪區域，因為有國王十字與聖潘克拉斯兩大車站，有蠻多機會會搭乘這兩大車站通往鄰近城鎮的列車，而且國王十字車站還是哈利波特迷的倫敦必去景點，9¾月台就在這邊，車站北邊的卸煤場是倫敦新興的購物區、非常值得一遊。

▲國王十字車站。

國王十字車站西邊不遠處

就是倫敦皇家公園之一的攝政公園，它的北邊是可以欣賞倫敦天際線的櫻草丘公園，雖說是次要景點，時間充裕的話可以來這邊走走，反正可以跟附近的國王十字車站、肯頓市集一起安排。

▲攝政公園。

倫敦市區北方的肯頓鎮（Camden Town）鄰近攝政運河、國王十字車站，自18–19世紀英國的工業革命如火如荼的發展後，就成為倫敦重要的倉庫區域與運輸中心，後來經過長久的轉型、成為倫敦代表性的市集區域，以豐富的次文化而聞名。

▲肯頓鎮市集。

肯頓鎮還有一個代表性品牌

Camden Town Brewery這個由澳洲人創立，發跡於肯頓鎮的精釀啤酒在倫敦隨處可見，是很具代表性的當地啤酒品牌，發跡地依然可以參觀、提供導覽服務。

心得

倫敦市區景點多到讓人眼花撩亂，我一開始規劃時最困擾的就是要花不少時間釐清它們的分布狀況，才好安排比較流暢的路線。若有跟我一樣的感受，看完本文之後應該能更順利的規劃行程、減少舟車勞頓的時間，有需要就自行參考吧！

