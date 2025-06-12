南半球最大「雪梨魚市場」吃逛攻略！坐戶外小心海鷗搶食

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

「雪梨魚市場」是雪梨的熱門景點，也是南半球最大的魚市場，位置看似很偏，離環形碼頭的澳洲國家海事博物館其實不遠，附近也有公車站或者輕軌電車站，交通還算方便。這個魚市場是當地重要的生鮮市場，也有食物批發業務，對旅人來講就是一個吃吃喝喝的地方，但價錢很不親民，而且遊客可以逛的地方不大。

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地點

雪梨魚市場原址在皇家植物園東邊，也曾經有多個主要魚市場，經過多次搬遷之後才移到現址。不過新的魚市場正如火如荼的建設中，就在魚市場旁邊。

環境

建議在中午11：00前來，因為用餐尖峰時刻可能會人滿為患。魚市場內部有一些熟食攤位，不用擔心餓肚子，只是價格很不可愛，建議結伴同行，吃東西比較划算。這邊的熟食的販售方式無非套餐或者單點，單點很貴，可能隨便拿一串干貝或者一小塊龍蝦就要價澳幣12到16元，想在這邊吃飽得要有心理準備。也有店家會提供多人份的餐點，看起來頗豐盛，價格也還可以接受。

▲建議在室內用餐，想在戶外享用的話務必小心食物搶匪－海鷗，牠們超級煩人，務必要看好自己的食物。

▲戶外用餐區。

這魚市場賣的生鮮魚貨應有盡有，也可以花點時間逛一下，但我不確定以當地消費來說是貴還是便宜，總之有賣各種魚類、扇貝、龍蝦之類的，還蠻熱鬧的，然後因為是生鮮市場，冷氣蠻強的！

▲生鮮區。

▲牡蠣。

▲龍蝦。

▲來自中國（左邊）與日本（右邊）的干貝。

餐點

▲我在這邊吃了干貝串與烤龍蝦，前者非常鮮甜，後者有點老，不太推薦。

周遭市場

逛完魚市場之後有時間的話，可以去周遭的小市場走走，其實裡面跟主要魚市場大同小異，時間不足可以跳過。在魚市場可以看到附近有一個顯眼的橋樑，那是雪梨重要的交通命脈：安薩橋（Anzac Bridge）。

▲左邊是主要市場，旁邊是個小市場。

▲劍魚。

▲另一個小市場。

心得

雪梨魚市場是我很久之前就知道的景點，直到三訪雪梨才過來走走。整體來說我覺得沒有一定要來，畢竟遊客可遊覽的區域並不大，食物販售的攤位也沒很多，不過改建之後可能會截然不同，還是建議如果有到達令港而且喜愛海鮮的話，可以過來走走。

雪梨魚市場（Sydney Fish Market）

地址：Corner Pyrmont Bridge Rd &, Bank St, Pyrmont NSW 2009

開放時間：07：00－16：00

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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