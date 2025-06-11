遠離人潮京都郊區一日遊！海上欣賞古樸舟屋　還能俯瞰日本三景

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

京都是日本人滿為患的旅遊景點，這時候就可以到京都郊區走走！除了我推薦的彥根城，位於京都府北方宮津市的天橋立也是很不錯的選擇。天橋立是日本三景之一，由京都搭火車約2小時，我是參加京都出發的天橋立一日遊，先遊覽天橋立南邊的公園－天橋立View Land，再到更北邊的日本傳統漁村－伊根。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

天橋立位於京都府的宮津市，跟廣島的宮島、宮城的松島並列為日本三景。若想自行安排京都到天橋立一日遊，交通也蠻簡單的，可以由京都車站搭乘直達的特急列車橋立號（はしだて），車程約130分鐘。路線查詢可使用 NAVITIME，起站為京都、迄站為天橋立，搭乘特急列車會加收特急券料金。由天橋立到伊根可以搭乘公車，約50分鐘，用 Google Map 規劃即可。

遊覽方式

這邊的遊覽方式很簡單，由南側的天橋立View Land、北側的傘松公園眺望下方的沙洲，也可以在沙洲上散步！如果參觀兩側公園，除了各花約1小時在上面拍拍照，還要約2.5至3小時的來回步行時間，因為沙洲長約3.6公里，單程步行要約1小時。

天橋立View Land

天橋立一日遊最重要的景點，遊覽方式很簡單，由山下車站搭乘吊索纜車到山上的觀景台，可以待45至60分鐘，如果參加一日遊的話導遊會說明位置，蠻容易找的。搭乘不到10分鐘的纜車就能到天橋立View Land，其實離地面蠻低的，應該不會受懼高症影響！

▲跟著指標就可以到下方車站。

▲由這邊搭車上去。

▲上到天橋立View Land 後可以在車站周遭晃一下，花季時以那區域的櫻花搭配下方的天橋立沙州是很不錯的構圖方式。

▲上方車站的景色。

上去之後會看到沙州，也是天橋立一日遊的最大亮點

可以嘗試以跨下的角度感受所謂的「天橋」。老實說必須要有很不錯的想像力才能體會到「通往上天之橋」，有興趣的話可以看看 Google Map 的圖片！花季來這邊其實蠻不錯的，有不少爭奇鬥艷的櫻花，而且遊客也不像京都賞櫻熱點那樣人潮擁擠，是很舒服的景點。

建議可以先跟天橋立地標合影，再於公園周遭走走晃晃，那邊有設計緩坡步道可以走到高點，居高臨下俯瞰下方的公園跟遠方海天一線，景色很不錯。除了看看風景，這邊也有一些簡單的遊樂設施（可能需要另外購票），是很適合親子同樂的景點！

天橋立

本體是長約3.6公里的沙洲，南邊高點是天橋立View Land、北邊是天橋立傘松公園。走完全程沙洲約要1小時，來回就要兩小時了，參加天橋立一日遊不會有那麼多的時間，頂多只會花半小時在沙洲走走。我遊覽的區域是南側，通過迴旋橋之後就可以看到日本三景紀念碑，再往前走就是天橋立的沙灘區域，至於有名的「双竜の松」已經靠近沙洲北側盡頭了！若自行前來，也可以走到北邊盡頭再搭吊索纜車到傘松公園，但是火車站在南邊就是了。

▲迴旋橋，有船通過時會轉動。

智恩寺

位於天橋立鬧區的智恩寺也是可以順道走走的地方，遊客意外的多，大多應該是來參拜文殊菩薩。這邊是日本三大文殊寺院之一，吸引了絡繹不絕的考生及家長，請求文殊菩薩保佑考試順利！進到寺院區域要先通過巍峨的山門，這山門也大有來頭，是丹後地區最大的山門，動員超過八千名工匠、耗時超過七年。參加天橋立一日遊的話，通常都會建議先走完上述重點景點，用完餐之後有時間再過來走走。

▲五輪塔。

▲天橋立的鬧區。

伊根舟屋

位於天橋立北邊約25公里處的伊根町是很常與天橋立搭配的景點，開車約半小時、搭公車約1小時，蠻近的。這個小鎮瀕臨伊根灣，周遭有群山環繞、南面通往伊根灣，因為地勢關係風浪頗為平靜，以前是個非常依賴漁業的小鎮。通常到這邊就是搭船欣賞沿岸的伊根舟屋，顧名思義這些舟屋的一樓是用來停泊船隻，二樓則是起居場所。

因為舟屋保存得非常完善，又是日本極具代表性的傳統漁村，在2005年被列入重要傳統的建造物群保存地區。遊覽方式就是搭船、逛小賣店，渡口旁邊是一間小小的商店，有賣不少當地的清酒，蠻多是當地自產自銷，在大城市很少見。也有不少水產相關零食，不想千篇一律的買京都車站的伴手禮，在這邊採購也蠻不錯的。

▲▼當地清酒。

▲七味家是京都香料名店。

來這邊的重點就是搭船由海上欣賞舟屋群

距離其實蠻遠的，就是由遠處欣賞這些古樸的傳統建築，有些還有停放船隻，有些則已經不作為舟屋使用。既然是搭船，也少不了餵食飛禽的活動。平心而論，雖然伊根舟屋在日本的歷史文化佔有一席之地，但參加一日遊到這邊就是走走拍拍的行程，不會太深入理解當地的文化，當然也沒太多的特殊體驗，當成看風景就好。也因為這邊沒有室內景點，好玩與否完全取決於天氣，請好好衡量是否過來！

▲伊根區域的遊船。

▲伊根灣。

心得

雖然天橋立離京都遠了點，不管搭火車或跟團車程都2個小時左右，還是我很推薦的京都郊區景點，可以無憂無慮、沒有任何知識負擔的遊覽京都郊區的戶外美景。如果想參加天橋立一日遊，線上旅遊平台可以找到不少京都或者大阪出發的一日遊行程，有的會走訪兩個景點，通常是天橋立、伊根，少數會跟美山搭配；有的則是三個，天橋立、伊根、美山，但我建議挑選兩個景點的就好，三個都去的話會有很長的拉車時間，而且要盡量選擇有中文導遊的。

天橋立

地址：京都府宮津市文珠 天橋立公園

伊根舟屋

地址：京都府與謝郡伊根町

智恩寺

地址：京都府宮津市文珠466

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►坐落慕尼黑王宮東側！開箱170歲國家博物館 近看貴族的炫富櫥櫃

►漫遊捷克布拉格城堡區！走進金碧輝煌羅瑞塔教堂、看奇特地下墓室

►德國超冷門景點開箱！多瑙河畔爬360階石梯才能到的瓦爾哈拉神殿