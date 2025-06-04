朝聖荷蘭最偉大畫家故居！走進林布蘭豪宅一窺輝煌生平

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

位於阿姆斯特丹東邊運河區的林布蘭故居博物館（Rembrandthuis，又稱為林布蘭之家）是林布蘭（Rembrandt）的故居，我很久之前去過一次，後來這邊經歷大幅整修，我於疫情後第一次造訪阿姆斯特丹又去了一次。這種故居類型的博物館通常不會保存經典藏品，重點是當時的生活起居與創作空間。

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林布蘭簡介

於1606年在萊登出生的林布蘭，於阿姆斯特丹嶄露頭角，是荷蘭極具開創性的畫家。林布蘭生逢其時、正值荷蘭黃金年代，中產階級與公會組織蓬勃發展，也為林布蘭帶來不少商機。他的畫作有很多特色，林布蘭之前的荷蘭群像畫的構圖比較一板一眼、偏向直鋪直敘的呈現，林布蘭的群像畫充滿動感、人物表情生動。

另外林布蘭畫作的最大特色就是以強烈的明暗對比強調主體、引導視覺，欣賞林布蘭的畫總可感受主角內心的強烈情緒。雖然貴為當代荷蘭畫家翹楚、曾經一度名利雙收，林布蘭的晚期生活並不順遂，除了妻子病歿後惹出不少感情糾紛，恃才傲物的他後來也跟眾多贊助者鬧僵、收入大為縮水，但是他視金錢如糞土的揮霍習性卻一如既往，最後於1669年抑鬱而終、葬於西教堂。

林布蘭故居博物館緣起

林布蘭於1639－1658年的居所，當年他以13,000荷蘭盾購買這間豪宅，晚節不保，於1658年被拍賣，以11,000荷蘭盾售出。林布蘭創作精華期大多是在這邊度過，所以阿姆斯特丹市政府於20世紀初購買這棟建築並加以整修，於1911年開放參觀。

這邊參觀的重點不外乎林布蘭的生活起居空間與畫室，有不少展品呈現了他當時花錢如流水、毫無理財概念的生活型態，算是一個還不錯的博物館。這邊的收藏畫作當然無法跟國家博物館相提並論，不過有個臨時展覽空間可能會展出不錯的作品，我去的時候是展出很多素描以及林布蘭以兒子為模特兒創作的肖像畫。

▲林布蘭故居博物館外觀。

▲博物館入口。

內部介紹

林布蘭故居博物館的參觀方式很簡單，跟著動線由地下室的廚房開始參觀，一樓是門廳、會客室、起居室（沙龍），二樓主要展間是林布蘭的工作室與展品收藏室，也有個區域列出他的生平大事記，三樓則是學徒的工作室。

地下室的廚房最特別的是水龍頭，當時只有富貴人家才能擁有這種奢侈的設備，這邊也是女僕的居所。林布蘭在妻子過世後請人來照顧他與兒子的起居，後來跟這位有染，但幾年後又跟一位模特兒有染，最後跟這位女僕結束關係，後來女僕典當了林布蘭妻子的遺產，因而鋃鐺入獄。

▲非常寬敞的廚房。

▲當時習慣坐睡，所以床都比較小。

門廳是用來接待一般訪客的，陳列了很多畫作，最顯眼的是一張置放於角落的椅子，林布蘭習慣坐在那個位置觀察街上熙來攘往的人群。會客室的用途是接待重要訪客，壁爐上懸掛了一幅巨大畫作，當時可能是掛其他的，或者博物館會定期更換陳列作品。既然是用來與訪客商量生意用的，陳列就要比較高級，通常壁爐上的畫作也是巨幅畫作，這邊也有放一張給貴客休息用的床。

▲林布蘭最喜歡的位置。

▲會客室。

沙龍是林布蘭一家主要的生活場所

他是在飛黃騰達時購買這間豪宅，當然也在房間投資了不少，這邊也有置放一張大床。林布蘭於1639年搬進來後不到五年內，先是兒子Titus van Rijn出生，之後妻子過世，然後衍生出桃色糾紛，家庭生活稱不上順遂。

▲這間就是沙龍。

二樓有林布蘭的工作室、生平大事記與展品收藏室

跟其他藝術家的故居一樣，工作室擺放了林布蘭作畫時用到的器具與顏料，但我對這些興趣很低，成品比較重要。林布蘭揮霍金錢的惡習不是惡名昭彰可形容，一方面他有收藏癖，二來他的第一任妻子財力雄厚，讓他們一家也有本錢過這樣的生活，更不用提他的畫作當時備受追捧。而這一切，就反映在展品收藏室，真的是無奇不有，拜這些讓人眼花撩亂的藏品所賜，林布蘭的畫風也很具異國風情。

▲林布蘭的工作室。

▲還吊了一隻鱷魚標本。

▲另一個展間呈現的林布蘭生平大事記。

▲林布蘭生涯晚期作品、最後一幅大幅群像畫，是國家博物館展品。

三樓主要展間是學徒的工作室

林布蘭一次只收三名學徒，而且指導的方式非常嚴格。這一層也有陳列一尊林布蘭塑像，頗像林布蘭廣場的那尊雕像。結束後就回到一樓出口，會途經一個臨時展覽的小展間，我去的時候是展出很多素描，以及林布蘭以Titus van Rijn為模特兒創作的肖像畫。

▲學徒的工作室。

▲林布蘭。

▲這邊展示超多素描。

▲林布蘭的兒子Titus van Rijn。

▲這是Lambert Doomer的作品。

心得

對我來說林布蘭故居博物館是一個比較次要的阿姆斯特丹景點，甚至我會更為推薦閣樓上的吾主博物館、菲力特貴族豪宅這兩個相對冷門卻讓人驚豔的展館，當然這邊也無法跟阿姆斯特丹國立博物館、梵谷博物館、安妮之家、荷蘭海事博物館等阿姆斯特丹必去展館相提並論了。

雖說林布蘭故居博物館展品的精采程度跟上述博物館相比略遜一籌，但如果是林布蘭迷就一定要過來走走了，或者是待在阿姆斯特丹比較久、想多探索一些景點，也可以考慮這個深入淺出介紹林布蘭一生的博物館。

林布蘭故居博物館

地址：Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam, 荷蘭

開放時間：10：00－18：00

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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