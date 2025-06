穿越時光的藝術殿堂！漫遊慕尼黑王宮　一窺巴伐利亞君主奢華生活

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者,旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國,超過70個城市,歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地,與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影/Travel with Leo、整理/實習記者陳莉玟

提到慕尼黑的宮殿建築,市區最知名的莫過於寧芬堡宮,郊區就是新天鵝堡。其實過去巴伐利亞王國統治者的宮殿是位於舊城區北緣馬克斯·約瑟夫廣場(Max-Joseph-Platz)的慕尼黑王宮(Munich Residence)。這個超容易被忽略的王宮,內部的珍藏琳瑯滿目,金碧輝煌的程度反映了巴伐利亞王國的強盛,千萬別被它不起眼的外觀誤導了。慕尼黑王宮分為三大部分,宮殿博物館、珍寶館跟歌劇院,還有空檔的話可去王宮花園走走。

外觀

▲馬克斯·約瑟夫廣場,右邊是巴伐利亞國家歌劇院、左邊是慕尼黑皇宮。

▲王宮北面、統帥堂附近。

宮殿博物館

慕尼黑王宮的遊客入口有兩個,分別位於馬克斯·約瑟夫廣場跟 Residenzstraße,進入後會由小庭院到售票處,主要參觀場館是宮殿博物館(Residence Museum)與珍寶館(The Treasury)。第一件事當然是購票或換票,持巴伐利亞博物館通行證可免費參觀,搞定之後再寄放行李就可以開始參觀了。

如果要完整參觀這兩個地方約需2.5至3小時。宮殿博物館就是過往國王的辦公與生活區域,雖然不如凡爾賽宮或熊布朗宮,可以看的展廳還蠻多的,尤其是 Antiquarium,是阿爾卑斯山以北非常具代表性的文藝復興風格大廳。

Grottenhof & Antiquarium

Grottenhof 很明顯是義大利風格的建築,就是由一堆貝殼堆疊而成的壁龕與裝置雕像,蠻特別的,要先通過這裡才能到 Antiquarium,也是慕尼黑皇宮最重要的建築。

▲Grottenhof 的主雕像。

Antiquarium 是慕尼黑王宮代表性建

原本是 Duke Albrecht V 用來擺放骨董雕像的大廳,被他的繼任者 Duke Wilhelm V 改建成宴會跟節慶大廳,總長約66公尺,是阿爾卑斯山以北規模最大的文藝復興風格大廳,不管是雕像、地板或者天頂畫都很有看頭。除了以君王跟聖人作為主題,也有描繪巴伐利亞地區的風土民情的作品裝飾。

中間擺放一個桌子當成君主的餐桌,在某些場合他必須在眾目睽睽下用餐。這邊也是宮殿內最好拍的地點,建議用廣角跟中焦段嘗試不同的構圖。如果當天有特殊場合,這邊就不開放了,只能遠遠的欣賞陳列擺飾。

▲窗旁兩側描繪巴伐利亞地區的風情。

▲原本的用途是收藏這些古典雕像。

▲瓷器收藏品。

▲王國的徽章。

Ancestral Gallery and Porcelain Cabinet

一進入這兩個展廳,映入眼簾的就是金碧輝煌的洛可可裝飾,繁複的金屬線條裝飾搭配王室成員的畫像的 Ancestral Gallery,是 Karl Albrecht 於1726年成為選帝侯之後命令宮廷建築師 Joseph Effner 設計的。而裡面的小間展廳–Porcelain Cabinet,有不少玻璃櫃陳列典雅的瓷器,也算是某種炫富吧!

Court Chapel & Rich Chapel

Court Chapel 是 Maximilian I 於17世紀初興建的禮拜堂,使用目的就是給宮廷成員做禮拜,可以由各自的公寓進入這裡,供俸巴伐利亞王國的守護者–聖母瑪利亞。Rich Chapel 是統治者的私人禮拜堂,裝飾超有異國情調,牆面的裝飾是頂級大理石搭配金粉浮雕重現杜勒描繪聖母瑪利亞的繪畫。

▲宮廷禮拜堂約三層樓高。中間是聖母瑪利亞繪畫,左右兩側是王室成員包廂。

▲Rich Chapel 非常有東方異國情調。

▲洛可可風格的雕飾加上很像土耳其藍的底色。



其他展廳

上面幾個是我覺得值得細細欣賞的展廳,如果時間不夠的話,其他地方是可以快快帶過,反正在夏宮-寧芬堡宮也有皇室寢宮、接見廳等等場所,而且我又遇到整修,無緣進入國王跟王后的居所,以下只介紹其他比較有印象的區域!



►Imperial Hall:原本的用途是皇宮中最大、最重要的活動慶祝空間,後來被改造為國王的私人官邸,有陳列不少以聖經人物為主題的壁毯。

►The Green Gallery:屬於 Rich Rooms 的一部分,也是非常重要的宴會與活動空間,懸掛非常多的繪畫與水晶吊燈,牆壁裝飾的色系是綠色。

►The Room of Judgement:好像是用來接見群眾的大廳,因房間的裝飾而得名。

▲皇室成員公開用餐的場所。

▲Imperial Hall。

▲The Green Gallery。

▲The Room of Judgement 的天頂畫。

▲天頂繪畫遭竊的世界之廳(Room of the World)。

珍寶館

慕尼黑王宮的珍寶館(The Treasury)收藏了維特爾斯巴赫王朝1565年至1918年(巴伐利亞王國解散)數百年累積的收藏,雖然跟德勒斯登綠穹珍寶館相比是小巫見大巫,不過超過1,200件的展品,各個作工精細,瑪瑙、象牙、黃金、玻璃跟寶石作品應有盡有,還是非常值得一訪。

▲Cross of Queen Gisela,匈牙利皇后 Gisela 奉獻的十字架。

▲Statuette of St George,下面的箱子是用來收藏聖喬治遺物。

▲Crown of the kings of Bavaria,巴伐利亞於1806年升格為王國之後,巴黎工匠贈送的王冠。

▲奧格斯堡工匠打造的「Drinking game “Diana on a stag”」。

▲非常精細的呈現耶穌受難。

▲聖母與耶穌。

▲作工精細的箱子,外面的雕刻真的是巧奪天工。

王宮花園

離開王宮之後,有餘裕時間的話也能在周遭晃晃,王宮花園北邊接到英國花園的南緣,坐落一些典雅的政府建築,蠻好拍照的。中間有一個黛安娜涼亭,裡面的拼貼地板頗有趣,三不五時就有音樂會,以前王宮貴族也會在這邊跳舞。花園東北邊通往英國花園的區域有一個「White Rose Memorial Monument」,是為了紀念抵抗納粹暴政而犧牲的學生。代表性人物是 Sophie Scholl,瓦爾哈拉神殿有陳列她的胸像。

▲王宮北側外牆區域。

▲王宮花園的黛安娜涼亭。

▲花園東側的巴伐利亞邦總理府(Bayerische Staatskanzlei)。

▲White Rose Memorial Monument。

心得

低調的慕尼黑王宮不若寧芬堡宮跟新天鵝堡那樣遊客如織,但無愧於過去巴伐利亞統治者主要宮殿的地位,裡面金碧輝煌的裝潢恰恰符合巴伐利亞君主選帝侯的地位,喜歡歐洲文化、想了解巴伐利亞地區的歷史,花2到3小時參觀這宮殿一定會不虛此行。

慕尼黑王宮

地址:Residenzstraße 1, 80333 München

開放時間(宮殿博物館與珍寶館):3月23日-10月20日(09:00-18:00)、其他日期(10:00-17:00)

