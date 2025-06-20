軟糯黏口帶點鹹辣微甜！新莊老字號南部味米糕　加蒜泥更提升層次

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

台灣雖小但料理、飲食都有所不同，即便只是庶民小吃；米糕是滷肉飯後，個人最愛的飯類小吃，不過在台北能吃到南部米糕的機會總是比較少，前陣子看到有新莊丹鳳的朋友分享這一碗白色的「米糕」便立刻搭捷運三環線前往。結論，正是我之前在雲林斗南吃過的那種米糕，雖然有一點口感上的微微不同，但整體來說算是蠻好吃的，不管是米糕本身、或是上面的肉燥、醬汁，絕對存在的蒜泥更是畫龍點睛。

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新莊丹鳳的名店之一

斗南米糕甲就網友表示好像是在斗南的70年米糕老字號，據說在丹鳳也有2、30年的歷史，好像邰哥的節目也曾來過，算得上丹鳳的名店之一。怕人多，刻意避開用餐時間，果然店裡一個人也沒有，路過幾次還以為找錯店，又或有兩家斗家米糕甲？實際上的位置大約在丹鳳和迴龍兩店中間，旁邊是新莊個人愛店「萌焙司」。

▲白磚牆面，不鏽鋼餐桌，小吃店打掃的乾乾淨淨，並且年輕店主人也很客氣且親切。店裡賣的就三種，筒仔米糕、魚丸湯和排骨酥湯。

米糕 30元

大台北賣米糕不在少數，但這種白糯米糕算是比較少見，通常是偏向油飯的那種金黃居多，有一點像小時基隆賣的甜米糕；口感比油飯更軟糯也帶著更多的黏口感，淋上的醬汁有醬油和辣椒醬，鹹辣多一點討喜的嘴邊微甜，更重要的是上面的蒜泥，有著龍點睛的存在。上面的肉也是大台北比較少見的肉條，咀嚼端多了一點口感和米糕間的互別苗頭感也多了一些，算是相當有層次的米糕，對我來說是喜歡的。

▲網路上有人說一定要淋這辣椒醬，但個人倒是沒有很喜歡，原來的醬汁加上蒜泥就非常好吃。

排骨酥湯 40元

米糕該配什麼，我個人倒是沒特別的偏好，魚丸、貢丸、菜頭湯都好，但有我愛的排骨酥湯更是好上加好。不過，這一碗40元的排骨酥湯對我來說反倒沒什麼特色，我不能說它不好喝，而不是我偏好多一點油香的那一種，湯看起來有顏色但喝來偏淡，排骨酥雖說本來肉就很少，但這碗裡面的更少，幾乎只有骨頭和粉，但畢竟才40元也沒什麼好挑剔就是，下次，試試魚丸湯。

斗南米糕甲

地址：新北市新莊區中正路881之8號

電話：02－29032557

營業時間：10：00－20：00（周日公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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