朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」　鹹水雞、松露燉飯吃到飽

▲朵頤重回新莊，今日正式進駐宏匯廣場。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團旗下Semi Buffet品牌「朵頤餐廳」，去年8月雖然因為租約到期而收掉新莊店，但經過1年多後終於重回新莊地區，今日正式進駐宏匯廣場，除了11款主餐外，自助吧還提供近60種熱菜、沙拉、甜點、水果吃到飽。

▲美國PRIME肋眼牛排。

繼台南店後，朵頤餐廳今日重回新莊地區，正式進駐宏匯廣場，同時與台南店推出全新菜單，主菜中的牛排首度使用美國PRIME等級（板腱、帶骨牛小排、肋眼牛排），另外還有法式鴨腿、豬肋排、龍蝦、羊排等，合計11款可供消費者選擇，價格729元起至1798元。

▲自助餐檯的沙拉區。

▲台式鹹水雞。

朵頤餐廳最受歡迎的就是點用主餐，就能無限取用的自助餐檯，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有，合計近60種品項。其中主廚沙拉共有9種，除了經典的凱撒沙拉、綜合生菜、優格水果沙拉外，還有夜市常見的鹹水雞。

▲酥皮海鮮濃湯。

▲經典美式臘腸披薩。

▲炸雞翅。

▲黑松露燉飯。

人氣熱菜則多達12種，有酥皮海鮮濃湯、經典美式臘腸披薩、炸薯條、香烤咖哩白花椰、義式烤時蔬、西式臘腸清炒時蔬、波隆那肉醬筆管麵、黑松露燉飯、西班牙烘蛋、松露薯泥、奶油玉米、炸雞翅。其中黑松露燉飯原是搭配鴨腿主餐，由於受到許多客人喜愛，餐廳直接放在餐檯無限取用。

▲經典起司乳酪蛋糕。

▲波士頓蛋糕。

▲飲料區。

▲冰淇淋區。

甜點部分，餐廳提供巧克力蛋糕、紅豆大福、蜂蜜蛋糕、斑斕椰奶生乳捲、可可杏仁酥餅、皇家伯爵茶酥餅、經典起司乳酪蛋糕、波士頓蛋糕。冰淇淋則是饗賓集團自製，包括香草、巧克力、黑芝麻、花生等12種口味。

繼新莊宏匯店今日開幕，朵頤牛排台北新光站前店將於12月23日接力登場，目前兩家店已同步開放網路與電話訂位，而2026年農曆除夕至初五期間，則僅開放電話訂位。

▲紅豆食府「小籠包」。（圖／取自紅豆食府臉書）

另外，知名餐廳「紅豆食府」以道地上海料理聞名，是許多民眾聚餐的熱門選擇，敦南店在熄燈前曾推出吃到飽感謝祭。雖然敦南店已結束營業，不過紅豆食府日前再加碼，信義店也推出感恩回饋活動，午餐一樣每人868元（10%服務另計），可享有近30道上海點心與經典料理吃到飽，像是上海生煎包、心太軟、蜜汁叉燒包、小籠包都可以無限續點。

自助吧檯上則供應四喜烤麩、醋溜川耳、涼拌小黃瓜、家常干絲、柚香蘿蔔片、銀絲海皮、紹興醉雞等，全都可以無限取用。如果覺得點心吃不夠，還可以加價加購金湯魚片（820元）、脆皮雞（720元）。

紅豆食府信義店吃到飽活動平日中午限定，每人餐費868元（10%服務另計），時間到明年1月30日。