ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

民國24年創立老冰果室！豐原古早味鳳梨冰　香甜微酸還賣少見涼丸

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

身為一個經常跑廟東覓食的海線人來說，如果有什麼是我必吃必喝的，這家肯定有在榜上，來自民國24年的老冰果室，至今已經營業近90年了，其中我最愛鳳梨冰，裡面還有鳳梨乾果肉，最酷的是旁邊還有賣肉丸以及北部少見的涼丸，吃鳳梨冰配肉丸。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

MENU

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲賣的都是很古早味的冰品飲料。

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲一邊是飲料冰品，一邊是肉丸涼丸。

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲裡面裝潢也是滿滿的復古冰果室風格，超懷舊的。

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲就是這個！我超愛的鳳梨冰。

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲不知道你們吃過搖搖冰嗎？這種冰沙就是小時候的回憶。

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲裡面還放有醃製過的鳳梨果乾蜜餞，滿滿的鳳梨香氣，甜酸的鳳梨冰沙口感。

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲推薦內用，這復古的內用杯讓你瞬回那個年代。

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲每次帶媽媽來時，都會說起那年代在冰果室約會的故事，就連這杯子都神還原。

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲鳳梨蜜餞醃製過，吃起來甜中帶點微酸。不過近期再去喝，發現變得有點過甜，不曉得是不是個案，下次還是會給機會再去試試看。

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲至於肉丸我就真的沒吃過了，因為每次來口袋名單都太多，也就沒胃裝了。

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼金樹冰果室。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲但涼丸確實很少見，夏天吃涼丸很清爽，清蒸非油炸喔。

金樹冰果室

地址：台中市豐原區中正路167巷2－13號
電話：04－25243985
時間：11：00－23：00（周四公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

【你可能也想看】

►日本唯一藍鯨全身骨骼標本在這！海響館玻璃帷幕一覽關門海峽美景
►坐落鄉間水田上的夢幻飯店！平價奢華展現木質調美學　鶴岡住宿推薦
►入選CNN「日本最美場所31選」！千坪紫藤花隧道花期＆票價攻略

關鍵字： 金樹冰果室 台中美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Mika出走美食日誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

被指控礦稅敲詐！　傅崐萁怒轟民進黨「為大罷免潑髒水」

推薦閱讀

吃一頓道地客家風味餐！老饕激推北埔20年老店　Q香豬蹄膠質滿嘴

吃一頓道地客家風味餐！老饕激推北埔20年老店　Q香豬蹄膠質滿嘴

大稻埕40年古早味！炒米粉加爆蒜泥　大腸豬血湯料超多可免費續湯

大稻埕40年古早味！炒米粉加爆蒜泥　大腸豬血湯料超多可免費續湯

被戲稱「便所麵」在地人從小吃到大！必點餛飩乾麵隱藏版組合

被戲稱「便所麵」在地人從小吃到大！必點餛飩乾麵隱藏版組合

置身浩瀚水母宇宙！破萬隻同時漂浮太美　世界最大水母水族館開箱

置身浩瀚水母宇宙！破萬隻同時漂浮太美　世界最大水母水族館開箱

逾期繳不出保證金　今年全台已3旅行社遭廢照

逾期繳不出保證金　今年全台已3旅行社遭廢照

北市龍蝦餐廳「All In One」母親節後熄燈

北市龍蝦餐廳「All In One」母親節後熄燈

2大速食店勞動節限定「咖啡優惠」

2大速食店勞動節限定「咖啡優惠」

樂齡「凰金遊程」已23條路線獲標章　今北車設攤祭優惠

樂齡「凰金遊程」已23條路線獲標章　今北車設攤祭優惠

到澎湖必玩！海上看花火、探秘境藍洞

到澎湖必玩！海上看花火、探秘境藍洞

開店10分鐘煙燻鴨腿飯一掃而空！

開店10分鐘煙燻鴨腿飯一掃而空！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱台南新景點「十果文創園區」試營

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

添好運吃到飽三度延長「到5月底」

身分證對中2碼　升級天使紅蝦吃到飽

到礁溪溫泉飯店用餐第2人半價

台北就有「粉紅花瀑」3處石斛蘭秘境

低調鐵皮屋總是排滿人！高雄隱藏麻辣麵

3大手搖飲珍奶節優惠出爐

有2個「2」送A5和牛！王品向辣推身分證優惠

台北多國料理Buffet能吃滿3.5小時！

熱門行程

最新新聞更多

逾期繳不出保證金　今年全台已3旅行社遭廢照

北市龍蝦餐廳「All In One」母親節後熄燈

2大速食店勞動節限定「咖啡優惠」

樂齡「凰金遊程」已23條路線獲標章　今北車設攤祭優惠

到澎湖必玩！海上看花火、探秘境藍洞

開店10分鐘煙燻鴨腿飯一掃而空！

鳴日廚房升級！米其林3星美食搬上車

老爺閃購節3400元起任選全台10飯店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366