民國24年創立老冰果室！豐原古早味鳳梨冰　香甜微酸還賣少見涼丸

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

身為一個經常跑廟東覓食的海線人來說，如果有什麼是我必吃必喝的，這家肯定有在榜上，來自民國24年的老冰果室，至今已經營業近90年了，其中我最愛鳳梨冰，裡面還有鳳梨乾果肉，最酷的是旁邊還有賣肉丸以及北部少見的涼丸，吃鳳梨冰配肉丸。

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▲賣的都是很古早味的冰品飲料。

▲一邊是飲料冰品，一邊是肉丸涼丸。

▲裡面裝潢也是滿滿的復古冰果室風格，超懷舊的。

▲就是這個！我超愛的鳳梨冰。

▲不知道你們吃過搖搖冰嗎？這種冰沙就是小時候的回憶。

▲裡面還放有醃製過的鳳梨果乾蜜餞，滿滿的鳳梨香氣，甜酸的鳳梨冰沙口感。

▲推薦內用，這復古的內用杯讓你瞬回那個年代。

▲每次帶媽媽來時，都會說起那年代在冰果室約會的故事，就連這杯子都神還原。

▲鳳梨蜜餞醃製過，吃起來甜中帶點微酸。不過近期再去喝，發現變得有點過甜，不曉得是不是個案，下次還是會給機會再去試試看。

▲至於肉丸我就真的沒吃過了，因為每次來口袋名單都太多，也就沒胃裝了。

▲但涼丸確實很少見，夏天吃涼丸很清爽，清蒸非油炸喔。

金樹冰果室

地址：台中市豐原區中正路167巷2－13號

電話：04－25243985

時間：11：00－23：00（周四公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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