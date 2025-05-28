感受雨都「騎樓咖啡」氛圍　基隆不限時寧靜小店60元就能喝一杯

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

基隆因為基隆港的關係，是台灣咖啡文化的先驅，而基隆咖啡館的密度在台灣也是名列前茅，尤其是在車站、仁愛市場、廟口一帶。那麼基隆的咖啡文化有什麼特色？答案可能就是「騎樓咖啡文化」，沒有甜點、沒有其他多餘的配件，最多像港點般佐上一份報紙（現在是手機），這篇要介紹的「寮國咖啡」算不上是老咖啡店，但名字頗有趣，咖啡也算是平價。

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地點

寮國咖啡位於基隆市仁愛國小附近，這一帶以前販售很多文具用品、小朋友的零食、小吃店，轉個半彎的仁三路早期有龍宮戲院、中央戲院，到如今都還有幾家騎樓咖啡，例如「阿信咖啡」等等。

騎樓咖啡文化

早期基隆的咖啡店多半在馬路邊上或在大一點的巷子裡，因為店舖很小，沒有內用座位，多半把桌椅擺在騎樓。在仁愛市場周邊，現今仍有不少老咖啡店，買完菜的老先生、老太太拉把椅子、點杯咖啡就坐，看報紙或三三兩兩閒話家常。不過，這種騎樓咖啡文化漸漸勢微，一來佔用騎樓的交通問題，二來是禁煙的問題。

環境

寮國咖啡有內用區，並且有冷氣開放，下午時段還常常會客滿。內用環境是我喜歡的懷舊風格，不管是木窗還是牆上的黑白照片，廟口、夜市逛累了，多走幾步，略微離開人群，在這喝上一杯咖啡也有一點鬧中取靜的氛圍。

▲外帶客人居多，店家也算是蠻親切的，常常看到和熟客話家常。

菜單

▲寮國咖啡會受歡迎一半原因應該是價位不高，而且也沒用餐時間的限制。

餐點

冰拿鐵75元、招牌咖啡60元

▲風味偏淡，以這個內用價位來說都還算可以。

肉桂捲90元

▲麵包體微微偏乾，但肉桂的香氣足。

寮國咖啡

地址：基隆市仁愛區仁二路147號

電話：02－24250553

營業時間：平日07：00－21：00、假日09：00－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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