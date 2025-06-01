釜山米其林推薦24小時河豚料理開箱！700台幣體驗河豚四吃

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

「河豚料理」從來不在我的美食選項中，就連去過150次以上的日本，吃過河豚的次數應該也沒有超過5次。而在韓國我也只在大邱吃過一次，這次會在釜山再續河豚緣，一來是因為剛好在我們海雲台住的飯店周邊，二來因為是米其林推薦。這河豚四吃大餐物美價廉真心蠻推薦的，即便沒吃過，或是以前經驗不是那麼美好，興許下次來釜山可以試試。

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地點

▲錦繡河豚位於釜山海雲台市場周邊，離著名的海雲台沙灘、海雲台地鐵都是步行可達的距離。

環境

門口寫著創立於1970年，起家於釜山海雲台，也就是說這裡是本店起家厝。至於米其林，2024年釜山才首度有米其林，這家就立馬得到米其林推薦。

▲門口的水族箱放著許多河豚，貌似日本高級的虎豚。

▲基本上這裡的用餐分一樓二樓，一樓主要是單點，也就是一般韓式食堂餐廳的點法。如果你要吃套餐，那就會被請到二樓。

▲二樓的樓梯間有一隻超大的河豚燈籠蠻可愛的。

▲▼二樓一邊是像日式的檯前，一邊是像日本的和室，裡面還有一些兩小桌的小包廂。

▲▼包廂裡也有分一般的桌椅和像是日式的，但幸好都不用盤腿。

▲▼二樓午間供應兩種價位的河豚料理套餐，不少慕米其林推薦而來的觀光客基本上都是點這兩個套餐。

▲▼品牌的公仔、伴手禮河豚酒之類的。

▲河豚霜淇淋是套餐最後的甜點，也有冰淇淋外售。

▲這裡也可以喝到不少日本清酒，同時也有日威，山崎、響等。

餐點

▲我們當天點的33000韓幣，大約是700台幣，印象中不用加稅金或是服務費。

▲韓食慣有的泡菜前菜，雖然只有一種，但真的蠻好吃的；清脆又多汁，沒有蘿蔔的腥臭，甜中透著微微的辣度。

▲濃湯蠻濃的，但奶味偏厚了一些。

▲▼河豚皮凍吃起來非常脆Q，雖然仍感到微微的腥，但因為韓式辣醬的調配其實不算明顯，比我預期的好吃。

▲桌上有辣醬、麻油和醋，覺得不夠味可以自己調整。

▲生菜沙拉的醬酸酸的非常開胃。

河豚料理第二吃有一點像糖醋

切成厚條狀的河豚炸過後再淋上韓式的酸甜糖醋醬，這帶點蒜味的糖醋醬我蠻喜歡的，炸河豚麵衣微微脆口，河豚肉沒什麼特別，不說應該也不知道是河豚肉，就一般的炸魚感。

第三吃也是炸河豚

但用了不同的麵包，炸法有一點像厚天婦羅，麵衣的存在感比較強，右邊加了海苔的黃色麵衣好好吃，比較特別的是裡面還有一層地瓜，地瓜加河豚這是有趣又美味的創意。

第四吃的河豚湯據說是店裡的招牌

有清湯和辣湯兩種，清湯喝來清爽，但有一點海味，裡面撈到的是帶刺的河豚皮、河豚頭，視覺上還是有點衝擊。

相對來說辣味的河豚湯，雖然也是帶皮帶刺帶骨的河豚肉，但看起來好像沒那麼恐怖，只是湯喝起來就比較沒有河豚的存在感。

▲餐後的霜淇淋中規中矩。

心得

整體來說以700台幣來說，這餐算是蠻值得的，如果你是對老店、米其林有情結，建議可以來試試。但純就美味來說，不吃也算不上什麼損失就是了。

錦繡河豚

地址：釜山廣域市海雲臺區中洞1路43街23

營業時間：24小時

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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