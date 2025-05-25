濃郁肉燥交織鴨肉飯油脂香氣　高雄鹽埕65年老字號美食

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

高雄小吃遍地開花，鹽埕應該算得上是質量並重的一個區域，最少對我這個外地人來說是如此，前陣子分享了米其林必比登的「鴨肉珍」就有高雄鄉親告訴我鹽埕區鴨肉本－二老闆の店，查了一下應該是二代後分家後的另一家店。平心而論，鴨肉方面相差無幾，但我偏好的鴨肉飯這家比較優（油一點香一點，口味也重一點），或者應該說兩家其實差別不大，當然前提是兩家都好吃。

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▲鹽埕區鴨肉本－二老闆の店就在著名的文武聖殿不遠處，離同名的輕軌站也不遠，實際的位置是富野路和新興街交岔路口。

據說是二代分家

招牌上寫著成立於1960年，猜想應該是還沒和鴨肉珍分家之前的時間，至於兩代兩店的故事外地人也說不得準，有興趣的朋友自個兒Google一下，吃貨如我只關心好不好吃，合不合我的胃口。

▲猜想這應該是原來的店面，主要是在騎樓和外邊的臨時桌椅，但現在已有室內的用餐區。

▲上圖依序是鴨肉珍、鴨肉本，好像兩家賣的品項也差不多。

▲鴨肉冬粉、鴨肉飯、米血糕、鴨腸，看起來也沒太大的不一樣。差別在於我們這次沒點鴨肉拼盤。

鴨肉冬粉

先說這鴨肉冬粉的湯頭，除了蔥油外還有基隆人應該一吃就點頭的冬菜，喝起來帶點懷念的滋潤，薑絲也在味道端提供了少許的鮮，提升了鴨肉的微甜。鴨肉方面，因為不是切盤部位通常也不會太好，這點我是有認知和心理準備的，但不管是鴨皮、鴨肉，甚至是皮下的油質都相當不錯，即便已經有一部分的油香融入了湯中，純就口感軟嫩和皮滑度上都是好鴨肉來著。

▲冬粉我向來無感，要不是夥伴堅持，我情願點鴨肉湯或是綜合下水湯。

鴨肉飯

鴨肉飯嚐了一口大是喜歡，心理試著回憶鴨肉珍，但怎樣都只記得那碗魯肉飯。一來貌似這碗的鴨肉比較多、比較完整，吃起來也比較有滿足感，二來肉燥本身比較偏油甜，醬汁的風味也重了些，整體吃起來好像鴨肉本略勝一籌。當然，我指的是鴨肉飯，而非單純的魯肉飯就是。不管怎樣這一碗鴨肉飯我是給了「好吃得亂七八糟」的評價。

▲米血糕口感上偏有咬勁一點，但個人則喜歡略為軟綿一點的，味道端倒是相當好，尤其是米血糕的糯米香味。

▲鴨腸份量不少，口感鮮脆，也處理得相當乾淨，淋桌上的醬油膏或是辣椒醬都非常涮嘴。

鴨肉本

地址：高雄市鹽埕區富野路107號

電話：07－5314630

營業時間：10：00－20：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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