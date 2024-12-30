我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好FOOD遊、整理／實習記者陳品勻

隱藏在台南永康尚青黃昏市場中，每日新鮮現滷，限量供應的「金福記」港式滷味油雞，其口味獨特加上10元起就能吃到的銅板價，是市場內的排隊人氣攤位。

老闆是服務於王品集團20幾年退休的主廚

精通各國料理，憑藉著對美食的狂熱，退休後在黃昏市場，賣起港式滷味油雞。有別於一般的滷味，老闆以獨家秘製的配方加上蠔油、冰糖，再以舒肥方式滷製，入味七分，無須沾醬就很好吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

台南滷味推薦金福記港式滷味油雞

「金福記」港式滷味油雞目前有兩個攤位，分別位於尚青黃昏市場與台南崇義黃昏市場，這家滷味十分有名，加上是退休的王品主廚親自開設；雖然在市場內不是老店，但卻總是大排長龍。為了怕最搶手的限量港式油雞買不到，特別選在下午14：30一擺攤就來購買，得以拍下這個空景，果不其然過沒多久小小攤子就秒被人群包圍。

10元起就能吃的銅板價港式滷味

一走近攤子就能聞到獨特的香氣，大約有近30種滷味一字排開，醬色看起來很入味，食材賣相也很好，漂漂亮亮乾乾淨淨，沒有滷過頭或滷隔夜的萎縮感，從外觀就能看出新鮮度。

老闆整理攤位時提到，都是每天親自到市場買食材新鮮現滷，配合豬肉販周一未開市，所以公休日才訂為周一，就是要讓客人能吃到新鮮的滷味。

秘製配方滷出獨家風味不沾醬就好吃

不同於一般滷味，用獨家中藥配方加上蠔油、冰糖，以舒肥方式（浸泡）滷製，加上繁複的工序，滷到入味七分，不須沾醬就很好吃。雖然小攤子每天從14：30賣到18：30，但光是前置作業就要耗上大約半天，而且最特別的是，老闆是以滷過油雞的滷汁去滷其他的滷味，因此「金福記」的滷味吃起來帶特殊香氣，也是自家滷味與眾不同的地方。

▲每日限量的港式油雞，都是採新鮮現剁；選用土雞，半隻190元的價格很親民，通常開店一個小時就會賣光。

「金福記」港式滷味是吃冷的滷味，但為了符合一般人的習慣，在購買時會先以滷汁回燙過，再加上酸菜、蔥花，若喜歡吃辣的朋友，也可以請服務人員酌量加辣，買回家沒吃完可以放進冰箱保存約3至5天，室溫回溫一小時就能吃。

限量油雞必買錯過等明天

推薦必買的絕對是港式油雞，用的是土雞，光看這雞腿就知道有多大隻，每盒拿在手上都很有重量，半隻盒裝只賣190元，還會附上淋雞醬和蔥油，價格真的很便宜。

「金福記」的油雞香氣獨特，帶點煙燻的香氣，又不像一般的油雞那麼油膩與過鹹；肉質細緻不柴保有水分，這種肥厚的土雞，能吃到皮凍滿滿的膠質，新鮮也是一吃就能感受到，不沾醬吃就很有味道，肉質的美味與香氣兼具。油雞都是每天限量，晚來就明日請早，建議可以事先預訂。

爆汁大豆干咬下讓人驚艷

滷味排行第一名就是大豆干，因此攤位上擺放最多的就是大豆干， 因為咬下口口爆汁，所以是攤子上的人氣第一名。雖然切開時看的見孔洞，但吃起來竟然有滿滿的水分含在豆干裡，吃過都會回購的就是它。

滷味入味回甘超涮嘴

滷味的其他品項中豬肉類吃起來都很新鮮，沒有肉的腥味，尤其是腱子肉和豬耳朵、豬皮，吃得到Q度也很有肉汁，入味回甘，單吃不沾醬就很好吃。雞腳能很輕易就骨肉分離，連老人都能輕鬆吃，另外吃起來口感軟嫩入味的鴨米血一塊10元也是高CP值。

金福記港式滷味油雞尚青店

地址：台南市永康區中山南路282號二街8號（台南永康尚青市場二街8號）

營業時間：14：30－18：30／星期一公休

電話：0961－360890

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能想看】

►全台唯一能近看國寶魚的展館！模擬自然溪流還原櫻花鉤吻鮭生態

►台南嗑秋蟹攻略！盤點8家必吃紅蟳餐廳 還有超浮誇紅蟳豬油拌飯

►連地址都沒有！漁村裡的卡拉OK快炒店 道道無雷60元蝦仁炒飯超佛