ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

王品20幾年退休主廚自創港式滷味攤！爆汁大豆干＋膠質感煙燻油雞

台南好Food遊

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

撰文攝影／台南好FOOD遊、整理／實習記者陳品勻

隱藏在台南永康尚青黃昏市場中，每日新鮮現滷，限量供應的「金福記」港式滷味油雞，其口味獨特加上10元起就能吃到的銅板價，是市場內的排隊人氣攤位。

老闆是服務於王品集團20幾年退休的主廚
精通各國料理，憑藉著對美食的狂熱，退休後在黃昏市場，賣起港式滷味油雞。有別於一般的滷味，老闆以獨家秘製的配方加上蠔油、冰糖，再以舒肥方式滷製，入味七分，無須沾醬就很好吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

台南滷味推薦金福記港式滷味油雞

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

「金福記」港式滷味油雞目前有兩個攤位，分別位於尚青黃昏市場與台南崇義黃昏市場，這家滷味十分有名，加上是退休的王品主廚親自開設；雖然在市場內不是老店，但卻總是大排長龍。為了怕最搶手的限量港式油雞買不到，特別選在下午14：30一擺攤就來購買，得以拍下這個空景，果不其然過沒多久小小攤子就秒被人群包圍。

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

10元起就能吃的銅板價港式滷味

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

一走近攤子就能聞到獨特的香氣，大約有近30種滷味一字排開，醬色看起來很入味，食材賣相也很好，漂漂亮亮乾乾淨淨，沒有滷過頭或滷隔夜的萎縮感，從外觀就能看出新鮮度。

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

老闆整理攤位時提到，都是每天親自到市場買食材新鮮現滷，配合豬肉販周一未開市，所以公休日才訂為周一，就是要讓客人能吃到新鮮的滷味。

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

秘製配方滷出獨家風味不沾醬就好吃

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

不同於一般滷味，用獨家中藥配方加上蠔油、冰糖，以舒肥方式（浸泡）滷製，加上繁複的工序，滷到入味七分，不須沾醬就很好吃。雖然小攤子每天從14：30賣到18：30，但光是前置作業就要耗上大約半天，而且最特別的是，老闆是以滷過油雞的滷汁去滷其他的滷味，因此「金福記」的滷味吃起來帶特殊香氣，也是自家滷味與眾不同的地方。

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲每日限量的港式油雞，都是採新鮮現剁；選用土雞，半隻190元的價格很親民，通常開店一個小時就會賣光。

「金福記」港式滷味是吃冷的滷味，但為了符合一般人的習慣，在購買時會先以滷汁回燙過，再加上酸菜、蔥花，若喜歡吃辣的朋友，也可以請服務人員酌量加辣，買回家沒吃完可以放進冰箱保存約3至5天，室溫回溫一小時就能吃。

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

限量油雞必買錯過等明天

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

推薦必買的絕對是港式油雞，用的是土雞，光看這雞腿就知道有多大隻，每盒拿在手上都很有重量，半隻盒裝只賣190元，還會附上淋雞醬和蔥油，價格真的很便宜。

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

「金福記」的油雞香氣獨特，帶點煙燻的香氣，又不像一般的油雞那麼油膩與過鹹；肉質細緻不柴保有水分，這種肥厚的土雞，能吃到皮凍滿滿的膠質，新鮮也是一吃就能感受到，不沾醬吃就很有味道，肉質的美味與香氣兼具。油雞都是每天限量，晚來就明日請早，建議可以事先預訂。

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

爆汁大豆干咬下讓人驚艷

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

滷味排行第一名就是大豆干，因此攤位上擺放最多的就是大豆干， 因為咬下口口爆汁，所以是攤子上的人氣第一名。雖然切開時看的見孔洞，但吃起來竟然有滿滿的水分含在豆干裡，吃過都會回購的就是它。

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

滷味入味回甘超涮嘴

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

滷味的其他品項中豬肉類吃起來都很新鮮，沒有肉的腥味，尤其是腱子肉和豬耳朵、豬皮，吃得到Q度也很有肉汁，入味回甘，單吃不沾醬就很好吃。雞腳能很輕易就骨肉分離，連老人都能輕鬆吃，另外吃起來口感軟嫩入味的鴨米血一塊10元也是高CP值。

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「金福記」港式滷味油雞。（圖／部落客台南好Food遊提供）

金福記港式滷味油雞尚青店

地址：台南市永康區中山南路282號二街8號（台南永康尚青市場二街8號）
營業時間：14：30－18：30／星期一公休
電話：0961－360890

台南好Food遊
我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能想看】

全台唯一能近看國寶魚的展館！模擬自然溪流還原櫻花鉤吻鮭生態
台南嗑秋蟹攻略！盤點8家必吃紅蟳餐廳　還有超浮誇紅蟳豬油拌飯
連地址都沒有！漁村裡的卡拉OK快炒店　道道無雷60元蝦仁炒飯超佛

關鍵字： 金福記港式滷味油雞 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 滷味 豆干 黃昏市場

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

金門老店「山西拌麵」熄燈　網哭：當兵的回憶沒了

金門老店「山西拌麵」熄燈　網哭：當兵的回憶沒了

沖繩必吃拉麵！曾在九州拉麵票選擊敗一蘭　滿滿蔥芝麻融入豚骨湯

沖繩必吃拉麵！曾在九州拉麵票選擊敗一蘭　滿滿蔥芝麻融入豚骨湯

一人一鍋肉肉吃到飽！平日午餐只要368元起＋10%　還有熱炒自助吧

一人一鍋肉肉吃到飽！平日午餐只要368元起＋10%　還有熱炒自助吧

台灣客大推「沖繩必訪」咖啡老屋！走進藏身巷弄的療癒小空間

台灣客大推「沖繩必訪」咖啡老屋！走進藏身巷弄的療癒小空間

王品20幾年退休主廚賣起港式滷味油雞

王品20幾年退休主廚賣起港式滷味油雞

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

7-11咖啡「買7送7」今開賣！

7-11咖啡「買7送7」今開賣！

出國一定要買旅平險？！專家帶你破解投保4大迷思

出國一定要買旅平險？！專家帶你破解投保4大迷思

住礁溪晶泉丰旅免費玩茶園

住礁溪晶泉丰旅免費玩茶園

大直美麗華新烤鴨餐廳開幕優惠

大直美麗華新烤鴨餐廳開幕優惠

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園「地下水宮殿」開放預約1hr全滿

200元排餐現炒蔬菜滷肉飯無限吃到飽

「淡水跨年煙火」美食、交通懶人包

9家手搖飲跨年優惠懶人包

12米卡比獸在桃園！亮相日、地點曝光

北部最大「角板山梅花季」要來了！

出國一定要買旅平險？！專家帶你破解投保4大迷思

前鼎泰豐師父！滿滿湯汁感還原度超高

羅東夜市美食攻略！12家小吃攤不踩雷

被推「大台北最強刈包」肥肉入口即化

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

王品20幾年退休主廚賣起港式滷味油雞

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

7-11咖啡「買7送7」今開賣！

出國一定要買旅平險？！專家帶你破解投保4大迷思

住礁溪晶泉丰旅免費玩茶園

大直美麗華新烤鴨餐廳開幕優惠

鶴茶樓、大苑子「草莓季」今天開跑

被推「大台北最強刈包」肥肉入口即化

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366