深夜還能來碗豬油拌麵！台南宵夜場推薦　人手一杯古早紅茶是基本

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好FOOD遊、整理／實習記者蘇相云

這家老字號的「民生意麵」，賣的是簡單的豬油拌麵，一碗麵白白的沒有絲毫醬色；單靠古早味豬油和少許醬油提香再放上幾片豬肉片，看似簡單卻迷人。單是這碗麵足以吸引許多客人大排長龍，配上外層Q彈內餡飽滿的餛飩湯，夾幾樣滷味，再來杯古早味紅茶，台南人的宵夜，就是這麼的簡單樸實無華。

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大大的藍色招牌上沒有任何店名

位在台南中西區民生路上有家生意超好的麵店，大大的藍色招牌上沒有任何店名，因為店就開在民生路上，而有了「民生意麵」的店名由來。吃這家店好幾年了，只要晚上進市區，宵夜都選這家，店裡賣的品項不多，點乾麵會附清湯，餛飩湯比較搶手晚來會吃不到，內用須先找座位，內用外帶都要排隊點餐。

▲這家店與西門路「包仔王」和文賢路「包仔輝」是兄弟師出同門，口味相同，若不想排隊亦可前往其他兩家店試試看。

乾麵 50元

麵條是扁意麵，除了煮完後相對較陽春麵較具口感有Q勁外，也不容易軟爛，雖然僅有豬油拌麵的簡單滋味，我個人偏好乾麵，比起湯麵更能吸附味道，且他們會煮到偏稍乾的程度，能更凸顯香氣，想吃豐盛一點，也可以點餛飩麵。

湯麵 50元

裡面加的是小白菜，清清爽爽，像小時候家裡周末自己煮的簡單麵，很有家常味，我們很少在麵店點湯麵，怕麵會太軟爛，但民生意麵就是不會讓你吃到太軟爛的口感。

滷味

▲選項很多，口味較為中規中矩，不是我特別喜歡的，食材算新鮮，今天點的兩盤加起來是215元。

餛飩湯 35元

餛飩是比較扎實的，泡在湯裡不易散開，內餡也很飽滿，咬下頗有肉汁，跟一般麵店的小顆餛飩不一樣，有時來的太晚還會吃不到。

紅茶 15元

店裡的古早味紅茶也是一定要點的，不知道為什麼我發現台南中西區的老麵店，都會有賣像這樣的古早味紅茶，杯子一定是這種復古的塑膠杯，重點是都滿好喝的。

評價

老字號的民生意麵在台南算是頗有人氣的一家麵店，可以從下午一路開到凌晨對夜貓子來說真的很方便，我對於這種簡單的豬油拌麵有莫名的喜好，每一段時間就會來吃一次，喜歡古早味的朋友，推薦你們吃。

民生意麵

地址：台南市中西區民生路二段112號

營業時間：15：30～01：30（不定期公休）

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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