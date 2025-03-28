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BLACKPINK、五月天都來過！高雄洲際酒店住一晚　自助早餐超精緻

台南好Food遊

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店，寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」。

撰文攝影／台南好FOOD遊、整理／實習記者黃亭詠

高雄洲際酒店可以享受一個貴婦般美好又奢華夜晚，每房標配BYREDO的香氛沐浴用品、Dyson吹風機、Serta名床、BOSE揚聲器、小美犀智慧管家，還有城市景觀view的獨立浴缸、超美的泳池、都能讓人度過舒適又美好的一晚，就連早晨的自助式早餐也是精緻又美味，是周休二日想放鬆療癒身心的首選。

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BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

高雄洲際酒店隸屬世界前五大的酒店集團英國 IHG ，由集團旗下直接經營，共有253間ArtDeco藝術裝飾風格客房，除了空間設計極致奢華外，酒店內的設施與客房都是頂級享受。位於便捷的中華路與新光路上，距離小港國際機場8公里，距離高雄火車站4公里，鄰近捷運三多商圈站及獅甲站，附近也有三多購物商圈及高雄展覽館。

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

整體空間設計從大廳、廊道、公共設施與餐廳，皆由高雄的港灣城市印象為主視覺設計，以「孔雀綠」作為主色調，視覺上呈現出沿海流域光影，銜接各大洲的「海洋」、從海平面向天際探索的視覺意象，符合高雄港灣城市的精神，極致低調的奢華感，酒店內也有各式餐廳美饌可以享用。

港都最美網美泳池必拍

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

酒店內設有溫水游泳池、熱水池、溫水水療池，男女蒸氣室及烤箱等多功能休閒設施，也有24小時開放的健身房，入住的房客都可以免費使用。游泳池還號稱是高雄最美網美泳池。

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲健身房提供運動器材和運動體驗，其中心肺器材還結合了液晶電視。

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲一進門的迎賓小點心跟小卡片立刻就給足了誠意，感受猶如回家般的溫暖。

此次入住的是有城市景觀客房配置兩張150×200公分雙人床豪華雅緻房，房間坪數約14坪，每房標配BYREDO的香氛沐浴用品、Dyson吹風機、Serta名床、BOSE揚聲器、步入式淋浴間和獨立浴缸，房間內還有Mini Bar可以使用。

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲智能管家小美犀，利用語音聲控就能播放音樂、詢問天氣，甚至是連動客房的燈具與電動窗簾開關。

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

Mini Bar盡情享受午后咖啡時光

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲除了有Nespresso ZENIUS膠囊咖啡機還提供的台灣在地的好茶、義大利進口復古熱水壺和精緻的茶具。

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲需自費的進口巧克力、堅果類食品與飲品酒水，提供房客不須出門就能方便購買解饞的小點心。

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

城市景觀view的獨立浴缸

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲酒店還貼心備了泡澡用的浴鹽，消除一天的疲勞，根本就是超享受的。

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲▼BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲使用知名品牌BYREDO香氛。

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▲Dyson吹風機一定要使用。

SEEDS 大地餐廳自助式早餐精緻美味

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早餐在一樓的SEEDS 大地餐廳享用自助式早餐，餐點採自助式拿取有中西日式各國料理皆有，從食材的選用跟新鮮度。都讓人超滿意，不僅可以吃飽也很有精緻度。

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自助式早餐，有別於一般的五星級飯店，雖然一樣有中式餐點、西式、輕食、果汁、麥片、麵包烘焙食品、生菜沙拉水果等等，但在食材與用料上走是精緻又高檔，也比較清爽，不會讓人一早就有烏煙瘴氣或油膩膩的感受。

BLACKPINK、五月天都住過的五星級酒店!寵愛自己，享受貴婦般的奢華夜晚「高雄洲際酒店」高雄住宿推薦

高雄洲際酒店

地址：高雄市前鎮區新光路33號
電話：（08）0186－3388

台南好Food遊
我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團部落格Instagram

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