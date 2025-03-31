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薄利多銷50元佛心大雞排！七股龍山宮無名炸物攤　雞翅也只賣15元

台南好Food遊

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

撰文攝影／台南好FOOD遊、整理／實習記者陳莉玟

在萬物飛漲的年代，竟然還有一塊50元的雞排，而且大小、厚度都是正常尺寸，真的太佛心了！近期發現在台南七股龍山宮廟前，有一家賣了約30年的「龍山宮廟口無名炸雞排」，攤子上的炸物只要10元起，最貴的雞排一塊50元，雞翅一支也只要15元，價格真的很佛心，聽說是在地人從小吃到大的好味道。

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位置

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲▼龍山宮廟口無名炸雞排就在七股的龍山宮廟前大埕擺攤，攤子上沒有招牌，只有插上兩隻黃色旗子，寫著無名鹽酥雞。

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

介紹
每天下午兩點賣到下午六點半，攤子不太大，後方的藍色發財車是備料區。即使是平日下午，攤子都常常聚集等候的客人，有時在等待時也會聽見老闆的電話一直響起。

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲客人大多是熟客，也都是在地人居多，看他們寫完單跟老闆交代「雞屁股、雞脖子要炸酥一點」，就知道熟門熟路。

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

菜單
來到攤位上先取單子點餐，看到菜單價格真的會讓人會心一笑。雞排50元、雞翅15元、魚板2片15元；雞心、雞胗、雞皮都是20元，真的是超級佛心的價格。

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

雞排 50元
招牌肯定就是炸雞排了，原本以為50元的雞排不會讓人有太多期待，但拿到手上，光是尺寸跟厚度就跟一般的雞排一樣了。外層是裹地瓜粉，傳統的炸雞排風味，咬下酥脆，肉嫩又多汁，和其他一塊80－90元的雞排差不多水準。

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

雞翅 15元
我最推薦的應該就是炸雞翅了，居然是完整的三節翅，一支只賣15元太佛心了！而且有帶一點調味，咬下肉也很有肉汁，酥香夠味，肉很新鮮。難怪我看別人都是以五支為單位在買，我們只點了兩支，有點後悔，真的吃不夠！

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

三角骨 50元
三角骨是我第二喜歡的，一大包滿滿的才50元，大約有7塊三角骨，每一塊都很有肉。我喜歡這種裹地瓜粉的三角骨，吃起來特別酥脆，而且有先醃漬過醬料，吃起來很涮嘴。

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

鹹酥雞
另外還買了這麼一大袋的鹹酥雞，竟然才105元，這份量在台南市區至少都要破200元了！我們大約是點了鹹酥雞（小份30元）、熱狗、雞皮、米血、魚板、百頁豆腐，每一樣都炸得很酥脆，而且還有附九層塔，魚板2片15元也很佛心，雞皮也是公認的好吃。

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

總結
龍山宮廟口無名炸雞排老闆夫妻在龍山宮賣了近30年，薄利多銷，幾十年漲幅都不高，才能讓在地人吃到便宜又好吃的炸物，真的很佛心，而且老闆也很親切。聽在地人說，有時下午五點多來，攤子上的炸物就已經被買光，想吃記得要早點來！炸物趁熱吃最好吃，推薦大家可以買完直接在旁邊的堤岸吃鹹酥雞看夕陽，真的很愜意。

▲▼雞排50元、雞翅15元!七股隱藏版在地老味道「龍山宮廟口無名炸雞排」七股龍山宮無名鹽酥雞。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

龍山宮廟口無名炸雞排

地址：七股區龍山宮廟口（台南市七股區龍山208號）
營業時間：14：00－18：30（周三公休）
電話：0928－736901

台南好Food遊
我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團部落格Instagram

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