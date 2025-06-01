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勾起兒時回憶的台式懷舊美味！三重30年鹹奶油餐包沒預訂搶不到

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼大不同餐包。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

隱身三重集美街附近、環河南路巷內的「大不同餐包」，是人氣極高的隱藏版三重美食，招牌鹹奶油餐包超熱賣，不提前打電話預訂，直接來現場買的話有高機率買不到，我就跑了兩次才成功買到！據說很多知名牛排館都是使用這家的餐包，常溫、冷藏、冷凍保存都可以，烤箱簡單加熱就很美味！

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地點
從捷運菜寮站、三重站出口出來，約步行1公里，10分鐘左右即可抵達。開車騎車前往的話，因為附近是市場不好停車，建議車子要停在大馬路上，再走進來買會比較方便。

▲▼大不同餐包。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

外觀
在地開業已超過30年的大不同餐包，招牌都已褪色、地點非常隱密，我第一次來的時候直接錯過，完全沒注意到原來這裡有一間麵包店，可見多是在地人常客在買。

▲▼大不同餐包。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

環境
傳統台式麵包店，現在這類型的麵包店已不多見，除了招牌鹹奶油餐包外，還有販售各式台式麵包、台式點心，很有趣的是麵包的造型、口味配置，和我小時候的印象全都一模一樣，瞬間勾起了童年回憶。

▲▼大不同餐包。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

價錢

▲▼大不同餐包。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲鹹奶油餐包一袋18顆120元，算是平價的麵包。

建議提前預訂
雖然現在有零售的，但還是建議大家提前預訂較為保險，不然就是要早一點過來碰碰運氣。我第一次是平日下午約四點來的，所有鹹奶油餐包都已被預訂一空，沒有提前打電話訂根本買不到，第二次學乖了早早就打電話預約才順利買到。

▲▼大不同餐包。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼大不同餐包。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

保存方式
常溫可放3天、冷藏7天、冷凍30天，如果住比較遠的話，可以一次多買幾包，擺在冷凍裡慢慢吃。如果是常溫保存的話，放進烤箱、氣炸鍋裡加熱3分鐘左右即可享用。

鹹奶油餐包
將鹹奶油餐包外表烤到焦香酥脆，內餡的鹹奶油稍微融化，就是最讓人懷念的涮嘴點心。麵包本身有點甜味，跟別家餐包的甜味不太一樣，外酥內Q的口感十分討喜。

▲▼大不同餐包。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼大不同餐包。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

大不同餐包

地址：新北市三重區環河南路221巷33號
電話：02－29780256
營業時間：07：30－22：00（周日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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