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舌尖體驗異國小旅行！迪化街藏道地義式冰淇淋　綿密開心果必試

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼阿洋義式冰淇淋 外國老闆曾旅居義大利！台北平價好吃開心果冰淇淋推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

在捷運北門站附近、大稻埕迪化街商圈巷內的「阿洋義式冰淇淋」，有著台北最強義式冰淇淋封號！老闆是曾在義大利居住十年的阿爾巴尼亞人，店家主打天然水果和牛奶製成、無添加香料的冰淇淋，新鮮好吃又平價，而且菜單口味選擇多。推薦必點開心果冰淇淋，吃過一次就會愛上！

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交通
從捷運北門站出口出來，約步行300公尺、5分鐘左右即可抵達。距離台北車站、迪化街商圈、大稻埕碼頭、寧夏夜市都不遠，可以順路安排大同區一日遊。

▲▼阿洋義式冰淇淋 外國老闆曾旅居義大利！台北平價好吃開心果冰淇淋推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲之前就有聽說生意不錯，沒想到人氣這麼高，遠遠就能看到排隊人潮，還好隊伍移動速度蠻快的，稍微等一下很快就能買到。

介紹
老闆是阿爾巴尼亞人，之前曾居住在義大利十年。店內所販售的冰淇淋，皆是使用義大利機台親手製作，並強調以天然水果、牛奶製成，絕無額外添加香料。雖然有提供內用座位，但多數人都會選擇在戶外立食，或許這樣更有在義大利街頭吃冰淇淋的感覺吧！

▲▼阿洋義式冰淇淋 外國老闆曾旅居義大利！台北平價好吃開心果冰淇淋推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼阿洋義式冰淇淋 外國老闆曾旅居義大利！台北平價好吃開心果冰淇淋推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲原本的名字是「熱那亞義式冰淇淋GELATO GENOVA」，現在則改為阿洋義式冰淇淋。

菜單（2025年3月拍攝）
多數人買的都是150ml小杯裝，120元可任選兩種口味，以前還只要100元，真的很便宜。一些熟客、家庭客會直接買大盒裝，容量更多可以帶回家慢慢品嚐，換算下來價格也會更平價。每天供應的品項不太一樣，建議可以到IG查詢。

▲▼阿洋義式冰淇淋 外國老闆曾旅居義大利！台北平價好吃開心果冰淇淋推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼阿洋義式冰淇淋 外國老闆曾旅居義大利！台北平價好吃開心果冰淇淋推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲觀察其他客人的點餐情況，每種口味人氣都蠻高的。我們這天隨意選了四種，都很好吃，不太需要擔心會踩雷。

▲▼阿洋義式冰淇淋 外國老闆曾旅居義大利！台北平價好吃開心果冰淇淋推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲份量給得很足，對應價格完全能理解為什麼生意這麼好。

▲▼阿洋義式冰淇淋 外國老闆曾旅居義大利！台北平價好吃開心果冰淇淋推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲義式冰淇淋的口感都很綿密，不會有過高的甜度，每一種口味吃起來都很舒服，不配水也沒問題。

開心果口味＋烏龍茶口味

▲▼阿洋義式冰淇淋 外國老闆曾旅居義大利！台北平價好吃開心果冰淇淋推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

開心果口味雖然不到極致濃郁，但能吃到開心果碎粒，推薦開心果控一定要點！很多冰淇淋店如果選開心果還要加價，但阿洋義式冰淇淋不用，烏龍茶口味茶香非常濃厚了，完全就是我這個茶味甜點愛好者的菜！

紅心芭樂口味＋榛果口味

▲▼阿洋義式冰淇淋 外國老闆曾旅居義大利！台北平價好吃開心果冰淇淋推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

紅心芭樂口味吃起來就像是天然果泥，連微小的芭樂籽都能吃到。榛果口味帶有淡淡甜香，朋友說之後要點巧克力做雙拼，這樣就像是在吃金莎一樣了。

心得
愛吃冰淇淋，尤其是清爽義式冰淇淋的人，強力推薦一定要收藏阿洋義式冰淇淋。不僅口味選擇多，每種口味都很有水準，菜單上的必點招牌絕對就是開心果冰淇淋。距離台北車站、大稻埕迪化街、寧夏夜市都很近，交通方便、周邊美食景點也很多！

阿洋義式冰淇淋 GELATO ARJAN （原熱那亞義式冰淇淋GELATO GENOVA）

地址：台北市大同區延平北路一段66巷17號1樓
營業時間：12：00－20：00（周一公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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