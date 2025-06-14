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澀谷最有誠意蔦屋書店開箱！微波食品＋甜點無限供應台幣400有找

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

澀谷車站附近的「SHIBUYA TSUTAYA SHARE LOUNGE」，絕對是一間要來朝聖的蔦屋書店，不僅可以從高樓視角欣賞澀谷地標，自助吧是我去過的各分店最豐盛的一間，還有微波食品、星巴克咖啡等各式飲料、零食點心全部吃到飽，一小時只要1650円（約台幣341元），比去其他東京咖啡店還便宜！

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▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

蔦屋書店SHARE LOUNGE
在日本很多城市都有據點（分店點此查詢）據點遍布東京都各大城市，甚至宮城、神奈川、千葉、新潟、富山、金澤、名古屋、京都、奈良、大阪、香川、福岡都能看到蔦屋書店SHARE LOUNGE的身影。而我這次會特別想要寫推薦，是因為澀谷這家非常特別。「SHIBUYA TSUTAYA」2024年4月才再次整修重新開幕，多了很多不一樣的商店，其中蔦屋書店的就跟別家SHARE LOUNGE不一樣，我下文會依序介紹。

SHIBUYA TSUTAYA SHARE LOUNGE交通
位在澀谷車站附近，無論是搭JR、地下鐵或是任何一種交通工具前往都很方便。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲二樓是星巴克、五樓為寶可夢卡牌中心，樓上也有動漫迷會喜歡的商店、聯名咖啡廳。

位置
位在3樓、4樓，手扶梯上來就會抵達門口櫃檯，服務人員會詢問是否有預約，但這裡即使沒有預約也能付費入場。

收費方式
非包月會員的散客，共有60分鐘、一日券兩種方案，個別又可以選擇普通方案、酒精飲料喝到飽方案，價格分別為60分鐘1650円（約台幣341元）、2200円（約台幣455元），需要延長的話是以半小時額外收費。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲確認好要哪種方案後，會拿到所選方案對應的牌子，要離開時歸還給店員，店員會再次核對時間後，才收取這次使用的費用。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲所有空位都可以自由選擇，坐在窗邊的話，眼前所看到的景色，就是澀谷地標路口，能欣賞到很多人同時過馬路的地方。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲全館皆配有無線網路Wi-Fi、免費插座，各種座位型態都有，完全就是i人友善。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲四樓的座位區比較漂亮，有非常多書籍、漫畫可看，都是可以免費借閱。

舒適的共享空間
這裡最初所設置的目的，是提供一個舒適的共享空間，讓各類型的工作者有地方可以移地辦公，但沒有限制走進這裡只能工作，想要單純進來吃東西、喝咖啡也可以，我覺得很適合在澀谷逛街逛累了，想找個地方休息一下，澀谷隨便一家咖啡店點杯咖啡，費用就不止1650円，這裡的自助吧品項還更豐富，而且環境十分安靜，還有插座可以充電，光想就覺得非常超值。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

自助吧
主要集中在3樓，4樓也有只是比較少，這區的所有食物、飲料全部都可以無限拿取，只要在有吃完、不浪費的情況下，想拿多少都可以，咖啡是星巴克的豆子，還有兩種配方豆可以讓你選，想喝冰的熱的都可以。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲也有果汁、茶飲等等。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲喜歡哪種茶包都可以自己泡。
▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲如果愛喝酒的人，選酒精飲料喝到飽方案超級划算，比居酒屋喝到飽的價格還便宜。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲幾乎每家蔦屋書店SHARE LOUNGE都會有的零食吧，點心品項相當豐富。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲想喝熱湯、吃茶泡飯也沒問題。

微波食品
最酷的地方來了！居然有一整櫃的微波食品，冷凍食品豐富的程度，根本就是超市等級了，我最初就是因為被這個吸引，才決定來這吃下午茶，可惜微波食品並非吃到飽，而是有限制一個人只能拿兩個，這麼多實在讓人直犯選擇障礙，我猶豫超久才決定要選哪兩種。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲義大利麵、燉飯、米漢堡、大阪燒、餃子、章魚燒、可樂餅等，每一種都很想試試，日本人在做微波食品的功力超級厲害，相信有吃過的人應該都很認同吧。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲詢問服務人員後才拿幾樣出來拍照，拍完照後都有放回去，僅拿限額的兩種微波加熱，大家都要遵守規則，不要多拿多吃。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲轉角的冰箱更浮誇，超級多種罐裝飲料、汽水、果汁、茶飲、豆乳都是無限暢飲，選酒精方案的人根本直接喝爆。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲優格、布丁、小菜、冰品全都有，我才會說是我去過最有誠意的SHARE LOUNGE。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

▲4樓的自助吧，可以看出品項少很多，會建議大家選擇坐在3樓，不然還要上下樓移動取餐，會比較不方便些。

▲▼涉谷蔦屋書店自助吧吃到飽不用台幣400元。（圖／部落客周花花提供）

心得
我真的覺得「SHIBUYA TSUTAYA SHARE LOUNGE」是個非常酷的地方，花不到台幣400元朝聖一個小時很可以吧！光是兩樣微波食品、星巴克咖啡、零食餅乾、罐裝飲料，隨便拿都回本，還能悠哉的看漫畫、充電滑手機，比任何一家澀谷咖啡店都划算！

SHIBUYA TSUTAYA SHARE LOUNGE

地址：日本〒150-0042 Tokyo, Shibuya, Udagawacho, 21−6 SHIBUYA TSUTAYA 3 4F
營業時間：08：00～23：00

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