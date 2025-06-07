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老公寓變身療癒咖啡角落！信義逛街中繼站、捷運永春站走路8分鐘

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

隱身信義區虎林街巷弄民宅內的「本然生活」，環境設計相當有質感，很適合下午茶約會，或是一邊用電腦、看書，一邊享受美好的咖啡和甜點。本然生活的甜點有著不錯的評價，我私心推薦冰淇淋布丁，組合出的美味讓人留下深刻的印象！

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交通
從捷運永春站2號出口出來，大約步行500公尺、8分鐘左右即可抵達；開車騎車前往的人，可以先在附近尋找路邊停車位，或是直接停在收費停車場再走過來也很方便。

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

環境
隱身虎林街巷弄民宅內的本然生活，保留了很多老公寓、老房子的元素。一走進來看到的庭院造景非常漂亮，天氣好的時候坐在這裡喝咖啡相當愜意，上方有遮雨棚，即使下雨天也能入座。

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

▲店內也有著很多老屋元素，老闆的收藏品更增添了咖啡廳的質感。

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

內用規定
本然生活沒有提供訂位服務，所以直接前來就好。內用原則上限時三小時，若想繼續坐則需續杯或加點甜點（已續杯或有點甜點者不在此限）。若是客滿有人候位的話，則是限時兩小時，續杯飲料就可以續坐。內用續杯飲料享折價30元。

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
內用低消每人一杯飲料，飲料有義式咖啡、單品咖啡（虹吸／手沖）、奶茶、花茶、牛奶等，搭配品項豐富的手作甜點。可以先到櫃台前參考甜點照片再點餐，每一種看起來都很好吃，看來必須多來幾次了！

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

卡布－160元
我沒有細問配方豆組合，但整體來說相當好喝。咖啡的醇厚度不會太過厚重，呈現討喜的麥芽牛奶調性，帶點沉穩的黑醋栗酸感，奶泡也打得蠻好的。

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

島砂糖焦糖布丁＋手工冰淇淋－190元
布丁本身的口感相當綿密，蛋香、奶香都很足夠，與手工冰淇淋的組合很好吃，冰涼的口感提升了布丁的層次，餅乾碎、焦糖的表現也很棒！讓人顧不得「下午茶要慢慢品嚐」這件事，餐點上桌後大約五分鐘內我就全部吃光，非常好吃！

▲▼永春站虎林街巷弄民宅老屋咖啡店！菜單甜點好吃推薦冰淇淋布丁。（圖／部落客周花花授權提供）

心得
最初是因為看到本然生活的環境很美，才把它列在信義區咖啡清單中。沒想到無論咖啡或是甜點，都有著極高水準，大大提升了再訪意願，加上受歡迎的老屋設計、庭院造景，真的必須推薦這家咖啡廳！

本然生活 Nisarga Cafe

地址：台北市信義區虎林街164巷60弄17號1樓
電話：02－27222550
營業時間：13：00－19：00（周三公休）

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