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玩日本撿便宜必逛超市！零食泡麵特價賣、旅行必需品一站買齊

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

全日本擁有超過1,100家分店的「業務超市（業務スーパー）」，絕對是省錢撿便宜必逛超市，東京、大阪、名古屋等大城市都有分店，甚至北海道、沖繩皆有據點，分店密集度相當高。這次前往京都河原町附近的四條寺町店，多是在地人在逛，店面較大商品也更齊全。

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介紹
雖然名為業務超市，但不僅限於商家才能來採購，而是很歡迎一般民眾、甚至觀光客來買。因為店鋪門市多的關係，可以透過大量採購壓低成本，消費者才能買到比定價更低的價格，絕對比去便利商店買東西便宜。我現在很習慣每到一個城市，就先搜尋住宿附近哪裡有業務超市，要買水、茶、牛奶、咖啡、零食、泡麵等，旅行時的每日生活必需品，都會第一天就先來採買，這樣接下來幾天就不用煩惱了。

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲我最常買的就是瓶裝茶，這裡買大瓶比便利商店小瓶還便宜。

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲伊藤園常常會特價，非常划算。

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲午後紅茶系列也都超級便宜。

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲日本一定要喝的牛奶選擇不少，每家門市進貨的品項可能不太一樣，大家可以多逛逛。

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲果汁系列、優格、咖啡等全部都買得到。

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼零食餅乾、泡麵也是一定要掃貨的重點區域，就算是沒有下殺優惠價格的品項，仍舊比其他地方買還平價。

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲如果住宿的地方有簡易廚房，可以買一些食材回去自己做飯，冷凍微波食品選擇非常豐富，不少日本家庭都會前來採購。

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【業務超市(業務スーパー)】京都撿便宜必買！日本超過1,100家門市東京大阪北海道有分店。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲蔬菜類比較多，水果品項相對較少。

總結
分店越開越多的業務超市，絕對是日本旅行想省錢的好去處。雖然每家門市賣的東西不太一樣，越接近觀光鬧區越容易被觀光客掃貨，但整體來說還是很推薦。建議確認住宿地點後，就先開啟Google Map搜尋附近有沒有分店，一口氣把旅途要吃的喝的買齊全吧！

業務超市 四條寺町店

地址：京都府京都市下京區寺町通佛光寺下惠美須之町531番地
營業時間：09：00－22：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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關鍵字： 業務超市 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 日本特色系列 周花花，甲飽沒

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