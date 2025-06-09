號稱台北最強手搖只賣到下午！翡翠檸檬必喝　排隊人潮沒停過

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

捷運科技大樓站附近這家「春山茶水舖」，有著台北最強手搖飲料店的封號，我好幾次經過想買，都因為太晚來賣完，這天早點來看到門口大排長龍，總算是成功朝聖了，不得不說，菜單隨意點的幾杯飲料都蠻好喝的，尤其推薦四季春烏龍、鮮奶茶、翡翠檸檬。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

春山茶水舖位置

緊鄰台北教育大學、台灣大學，非常受到學生喜愛，從捷運科技大樓站出口出來，約步行250公尺、3分鐘左右即可抵達，旁邊就有很多公車站牌，附近路邊停車位也不少，前往的交通方式可說相當方便。

原本的店名是「烏鐵茶水鋪」

雖然我沒有特別愛喝飲料，但很久以前就聽過他們的名字，被很多網友封為台北市最好喝的手搖飲料店，「古娃娃WawaKu」等YouTuber、網紅們，都曾經開箱過他們家的飲料，並且均給予不錯評價。

Google Map評論數超過1,700則，分數是相當高的4.5分，早就被我存進一定要來朝聖的台北飲料神店；無奈多次經過都賣完，不然就是碰上公休沒有營業，想喝到的人真的要儘早過來買。





外面總是大排長龍

我總共買過好幾次，從來沒有一次不用排隊，生意真的好到誇張！雖然每個人都買很多杯，好在隊伍前進速度算快，從加入排隊隊伍到拿到飲料，大約是20分鐘左右，稍微有耐心等一下就好。

春山茶水舖菜單

飲料價位落在35元－70元的價格，算是台北市的正常價位，冷飲統一都是大杯700ml，熱飲則是中杯500ml；冰塊、甜度都可客製化調整，如果要加珍珠、胚芽則是額外加價10元。

▲初訪不知道該點什麼好的人，可以參考銷售排行榜，這些都是店內賣比較好，客人反饋評價也不錯的品項，冰塊甜度就依你平常喜好點即可。

▲現在統一都是用紙杯裝，所以外包裝看起來都是一樣的，我就用文字介紹。

四季春烏龍茶－40元

四季春烏龍茶是店內最熱銷的品項，這天有特別觀察確實很多人都點這杯，無糖四季春烏龍茶帶有清新香氣，即使不加糖也不會有澀口感，風味還蠻自然的確實好喝。

茉香拿鐵－60元

茉香拿鐵獲得愛喝鮮奶茶的朋友大力好評，茶香與奶香融合得很好，完全沒有稀稀水水的感覺，難怪有網友封為最好喝的台北奶茶，的確有這個實力啊。

翡翠檸檬茶－55元

翡翠檸檬茶主要是我喝的，原本是要點檸檬優酪，但看了熱銷排行榜後瞬間倒戈；翡翠檸檬茶是以茉香綠茶加入新鮮檸檬汁，春山茶水舖的檸檬很強，喝得到果肉酸甜夠勁 ，我想無論做成哪一款檸檬飲料都會好喝。

玉露抹茶－45元

▲某次再訪喝了玉露抹茶無糖，喝得到清新抹茶香氣，風味很順口完全不會苦澀。

整體心得

買過好幾次春山茶水舖從沒叫我失望過，與朋友分享大家也都很喜歡，喜歡喝手搖飲料、尤其是純茶、鮮奶茶的人，強力推薦一定要把捷運科技大樓站附近這家收進美食清單 ，喝過一次就會被圈粉的極品美味！

春山茶水舖

地址：台北市大安區復興南路二段323號

電話：02－27370198

營業時間：08：00－16：00（周日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►勾起兒時回憶的台式懷舊美味！三重30年鹹奶油餐包沒預訂搶不到

►蘆洲「黑糖雪片冰」任選4配料只賣65元！在地人大推騎樓冰品小店

►台北運將CP值口袋愛店！90元虱目魚片湯幾乎半碗以上全是料