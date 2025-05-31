蘆洲「黑糖雪片冰」任選4配料只賣65元！在地人大推騎樓冰品小店

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

蘆洲美食推薦這家位在長安街上、蘆洲忠義廟附近的「嘉義紅心粉圓蘆洲店」，菜單主打雪片黑糖冰、雪片檸檬冰，冰涼好滋味，實在是夏日消暑聖品！點雪片冰可以自選四種配料，老闆用料實在，給料給得很大方，以大台北物價來說，65元的價格真的很平價。

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地點＆交通

靠近蘆洲忠義廟，距離捷運三民國中站出口約1.3公里，步行約18分鐘可抵達，建議還是自行開車或騎車來較為方便。

▲內用區只有騎樓座位，夏天生意好的時候就得碰碰運氣，外帶回家慢慢吃也是個不錯的選擇。

菜單（2025年4月拍攝）

分成冰品、豆花、嫩仙草凍、冬瓜凍、飲品幾大類，其中賣最好的是雪片黑糖冰。點雪片黑糖冰、雪片檸檬冰都可以任選1－4種配料。

▲餐檯整理得很乾淨，讓每種配料看起來都很好吃。

▲老闆人非常好，答應讓我拍照，還問我要不要拍裝冰的畫面，這麼可愛的店家叫人怎能有辦法不推薦呢！

餐點

雪片黑糖冰－65元

雪片黑糖冰吃起來的甜感不重，反而更能發揮冰品消暑的特性，真的是好吃又特別。配料部分都做得很好，我們這天隨意點的都很好吃，這碗裡頭選了紅豆、麥角、芋頭、黑糖粉粿，都相當優秀！

雪片檸檬冰－65元

喜歡清爽冰品的人，推薦你點雪片檸檬冰！酸甜滋味相當爽口，很適合擺在大餐過後，有去油解膩的效果。一樣可以選擇四種配料，我們挑了大紅豆、花生、湯圓、粉粿，也都是好吃的。我很喜歡這家的豆類，煮得透又不會太甜，香綿好吃。

結語

如果是開在我家附近的話，夏天肯定三不五時就會報到！一碗冰的份量十足，配料更是給好給滿，這天我們三個人吃兩碗非常飽，65元真的算是平價了。大台北現在有在賣黑糖雪片冰的店已不多見，愛吃冰的人絕對要收藏吧！

嘉義紅心粉圓蘆洲店

地址：新北市蘆洲區長安街63之1號

電話：02－28477324

營業時間：11：00－22：00（周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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